Audi y el coche "valiente" para Carlos Sainz en el Rally Dakar 2023

Madrid.- Audi se vistió de gala en el Karting de Carlos Sainz de Las Rozas para presentar la participación del madrileño y Lucas Cruz en el Rally Dakar 2023 que se disputará en la primera quincena de enero en Arabia Saudí. La firma alemana ha trabajado durante todo un año para tener listo el Audi RS Q e-tron E2, una evolución del anterior vehículo al que le han mejorado la aerodinámica y han conseguido rebajar el peso en hasta 90 kilogramos.

Sin embargo, la organización decidió imponer un peso adicional de 100 kilos para los coches con especificaciones híbridas, como es el caso de Audi, algo que ha sido el centro de atención en la rueda de prensa en la que Carlos Sainz ha dado sus impresiones antes de partir hacia tierras de la Península Arábiga.

El tres vences ganador del trofeo Touareg se mostró sonriente en la presentación de esta carrera, y explicó cómo afectaba esa modificación del reglamento: "El coche es un copia y pega, en el buen sentido de la palabra, con respecto al del año pasado, la gran diferencia son los 90 kilos menos que pesa, pero que, por reglamentación, vamos a llevar 100 más porque somos el único coche híbrido".

"El año pasado, todos los coches pesaban lo mismo, tenían la misma potencia, recorrido de la suspensión, pero a los híbridos y eléctricos nos han subido 100 kilos. En cualquier caso, nos hubiera costado mucho bajar eso, y es difícil entender cómo lo hace la normativa con un coche así", comentó Sainz.

"Hablamos de un vehículo muy, muy complejo, con cuatro motores, una infinidad de sensores, con una parte de alto voltaje en donde, si pasa algo, no te puedes ni acercar", expresó el de Audi. "No animar a través de reglamento a las marcas para ir hacia ese camino de la sostenibilidad con ciertas ayudas, me sorprende. Una vez dicho eso, quiero resaltar que es un coche muy complejo".

"Audi ha sido muy valiente", aseguró el dos veces campeón del mundo del WRC. "Sinceramente, no creo que se valore la valentía que han tenido [Audi] al poner un coche como este en una carrera tan complicada como es el Dakar. No estamos hablando de dar vueltas en un circuitos, estamos hablando de que es el Dakar, si ya es complicado para una mecánica normal, para este tipo de vehículos [híbridos], es como ciencia a ficción, independientemente de las opciones de puesta a punto y del privilegio que personalmente hemos tenido de trabajar con un tipo de tecnología que no habíamos tenido hasta ahora".

Carlos Sainz y Lucas Cruz disputarán su su 11º Rally Dakar juntos, una prueba que han ganado hasta en tres ocasiones, y en 2023 buscan hacerlo como nadie lo había hecho antes. El fabricante alemán ha creado una máquina con la que esperan ganar, y el madrileño da más detalles técnicos: "Tiene diferenciales centrales, los dos ejes están separados, la parte de delante no está conectada con la de detrás".

"Uno de los diferenciales es virtual, y todo ello da una serie de posibilidades de puesta a punto", continuó el español. "Por ejemplo, los frenos apenas los usamos porque es el freno motor el que se recarga, y si se rompe algo de eso debes tener otra opción como serían los discos convencionales, pero el trabajo que se ha hecho es un reto tecnológico brutal, y eso hace que sea especial".

"Hacerlo para un piloto tan veterano como yo, quién me diría que un día estaría trabajando con esa tecnología", dijo Sainz antes de hablar sobre las pruebas que se han hecho del RS Q e-tron E2. "El coche se comporta bien, a mi gusto, y el hecho de que sean 90 kilos más, se nota".

Los germanos dominaron en el pasado Rally de Marruecos en la clase 'Open', donde participan los coches con menos restricciones que los T1+, y todo formaba parte del plan de la marca: "Hubiésemos ganado en Marruecos, pero los parciales daban una imagen real, donde no éramos los más rápidos, aunque se trataba de una simulación para el Dakar, donde bajamos la potencia 30 kW, algo que deberá hacer el resto".

Además de eso, se le preguntó sobre si Audi 'molestaba' a la organización, en referencia a si ponían baches en el camino para dificultar la participación de los alemanes por ser los únicos híbridos: "Creo que debemos luchar por ganar, pero no creo que molestemos. Se hablaba de que Audi llevaba ventaja, pero yo quiero igualdad, no puede ser que metan más peso, aunque no merece la pena quejarse o polemizare, BoP [Balance of Performance] siempre es difícil [de equilibrar]".

"Podemos pasar de una potencia a otra con un solo interruptor, así que el potencial podría ser mucho mayor si quisiéramos", concluyó un Carlos Sainz que busca su cuarto triunfo en la carrera más dura del mundo y pasar a la historia por ser el primero que lo hace con un vehículo electrificado.

