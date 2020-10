La penúltima jornada del Rally de Andalucía 2020, en los alrededores de Sevilla, se vio reducida de 233 km cronometrados a 163 por problemas para garantizar la seguridad de la carrera, según explicó el organizador.

Desde los primeros compases, en una zona de pistas más abiertas y muy rápidas (100 km/h de media) y con menos olivos a su alrededor, Yazeed Al Rajhi (Toyota) se colocó con el mejor tiempo, pero por detrás solo había 16 segundos entre Peterhansel, Sainz y Al Attiyah, recuerdo del legendario duelo a tres bandas del pasado Dakar.

Pero en el kilómetro 76, Sainz se dejó 1:10 con el saudí, perdiendo algo más de medio minuto contra su compañero y el qatarí, ambos en 4x4, por un problema con el roadbook. Aunque recortó algunos segundos en el siguiente parcial, el español se dejó 2:22 en meta con un Al Rajhi intratable este viernes.

"La etapa de hoy era más rápida y de pista más ancha, lo que nos ha beneficiado más respecto a los días anteriores. Pero hoy hemos cedido tiempo por un problema en el road book. Seguimos sumando kilómetros", comentó el bicampeón del mundo de rallies.

Mención especial merecen Isidre Esteve y Txema Villalobos, que se lucieron de principio a fin, acabando sextos la etapa, a 9:13 del ganador. Esto les coloca 10º en la general, a pocos segundos del 9º, el también español Félix Macías (Toyota Hilux), que está completando un rally sensacional.Al Attiyah le ganó el duelo a un Peterhansel que, hoy sí, no tuvo los problemas de pinchazos y errores propios de los dos primeros días. Pero el qatarí perdió el liderato por tan solo 23 segundos y saldrá segundo a pista el sábado con la victoria en juego.

Cristina Gutiérrez cerró el top 10 de la jornada, a 11:51 de Al Rajhi, y consolida su sexto puesto en la general, a 35:07 del saudí.

Clasificación del Rally de Andalucía 2020 - Coches - Etapa 3

1. Yazeed Al Rajhi (Toyota), 1h44:38

2. Nasser Al Attiyah (Toyota), +00:46

3. Stephane Peterhansel (MINI X-Raid), +1:53

4. Carlos Sainz (MINI X-Raid), +2:22

5. Yasir Seaidan (MINI X-Raid), +9:08

Clasificación general del Rally de Andalucía 2020 - Coches

1. Yazeed Al Rajhi (Toyota), 6h39:53

2. Nasser Al Attiyah (Toyota), +00:23

3. Carlos Sainz (MINI X-Raid), +7:11

4. Stephane Peterhansel (MINI X-Raid), +20:37

5. Mathieu Serradori (Century Buggy), +26:42

En motos, Joan Barreda (Honda HRC) se ha reencontrado y ha completado una etapa sensacional desde los primeros kilómetros. El castellonense, que el jueves tuvo una jornada aciaga, después de que se estropeara su GPS y no se activaran los Way Points, lo que le llevó a saltarse 14 viñetas del libro de ruta, con 14 minutos de sanción que le relegaron al 14º puesto de la general.

Encendido, y con ganas de lucirse en un terreno donde siempre ha sido más que rápido, Barreda marcó hoy el mejor tiempo en una etapa reducida a 163 km cronometrados. El castellonense endosó 3:36 a Matthias Walkner (KTM) y 3:45 a su compañero Kevin Benavides, que mantiene el liderato.

Barreda se ha colocado sexto de la general, a 16:23 que parecen imposible de recuperar en la última jornada del sábado.

"He salido detrás, al principio he tenido que ir con cuidado porque había mucho polvo y no podías adelantar a lo loco porque no hacía aire y se quedaba el polvo en suspensión y era peligroso. He podido pasar algunos pilotos cuando ha llegado la pista abierta y he mantenido la calma y he podido recuperar bastante tiempo con un buen ritmo. Estoy bastante contento con la etapa, porque me ha gustado el terreno, pistas rápidas con algunas piedras para castigar los neumáticos", comentó Barreda en meta.

Lorenzo Santolino (Sherco TVS), sigue siendo el mejor español del rally, pero hoy perdió mucho tiempo (13º, +9:33 con Barreda) en el km 110 (neutralizado) "por malas indicaciones de la policía local", según reconoció.

El salmantino llegó tarde al inicio de la segunda parte cronometrada debido a ello y, con la tensión se desconcentró y se saltó una de las viñetas (lo que le acarreará dos minutos de sanción). Pero confía en que le devuelvan el tiempo perdido en la neutralización.

“Un poco confuso todo, pero me quedo con lo positivo, que iba rodando bien, el ritmo es bueno y la navegación la hago bien, me encuentro a gusto con la moto. Mañana será otro día y a ver si podemos rematar la carrera", aseguró Santolino.

La etapa del sábado, la última del Rally de Andalucía 2020, contará, salvo modificaciones de última hora, con 210 km cronometrados (con un primer bucle de 110 y un segundo de 100) y 23 de enlace en los alrededores de Villamartín y Jerez.

Clasificación del Rally de Andalucía 2020 - Motos - Etapa 3

1. Joan Barreda (Honda HRC), 1h47:28

2. Matthias Walkner (KTM), +3:36

3. Kevin Benavides (Honda HRC), + 3:45

4. Xavier de Soultrait (Husqvarna), +4:23

5. Skyler Howes (KTM), +4:52

Clasificación general del Rally de Andalucía 2020 - Motos

1. Kevin Benavides (Honda HRC), 8h15:33

2. Adrien Van Beveren (Yamaha), +6:38

3. Lorenzo Santolino (Sherco TVS), +8:40

4. Franco Caimi (Yamaha), +13:28

5. Toby Price (KTM), +15.20