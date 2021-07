Desbandada en el Silk Way Rally tras un cambio de recorrido a última hora

El Silk Way Rally (2-11 de julio), tercera prueba puntuable para la Copa del Mundo FIA de Cross Country 2021 y segunda del Mundial FIM de Cross-Country, no está teniendo un desarrollo sencillo, precisamente.

El programa inicial de los organizadores esperaba celebrar 10 etapas entre las ciudades de Omsk (Rusia) y Ulan Bator (Mongolia) con más de 5.000 km (de los cuales en torno a 3.000 cronometrados).

Pero, después de haber celebrado sus dos primeras etapas –de un total de 10 programadas–, una carta remitida por el jefe médico del Hospital nº40 de Moscú, Denis Protsenko, fechada a 1 de julio, hizo saltar las alarmas en la organización del rally.

En el escrito, remitido a los directores de la carrera, el galeno indicaba el alto riesgo que los competidores afrontaban en el caso de cruzar la frontera con Mongolia, debido a la alta incidencia de casos positivos de COVID-19 en el país asiático en las últimas semanas (965 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, frente a los 183 de Rusia o los 153 de España en ese mismo periodo de tiempo).

Tras una reunión de emergencia en la tarde del sábado 3 de julio entre organizadores, FIA y FIM, se decidió cancelar toda la parte del recorrido que pasaba por Mongolia y, en su lugar, establecer una ruta alternativa 100% en territorio ruso (algo que los organizadores habían planeado durante los reconocimientos en caso de emergencia) para un total de solo cinco etapas.

"Teniendo en cuenta la complicada situación y la fuerza mayor relacionada con el brote de coronavirus en Mongolia, y consciente de su plena responsabilidad por la salud de los competidores del rally y de la población local, la dirección del rally decidió no cruzar la frontera de Rusia a Mongolia y utilizar tramos selectivos rusos para continuar la 11ª edición del Silk Way Rally", explicó en un comunicado la organización.

"Por decisión de los organizadores del rally, todos los vivacs y la infraestructura preparados para las etapas de Mongolia se dejarán en manos de las autoridades estatales y locales para establecer puestos de lucha contra el COVID-19 y ayudar a los locales a combatir la pandemia. Mongolia también recibirá suministros humanitarios de nuestra parte", añadió Vladimir Chagin, director del Silk Way Rally.

Así, este domingo, los participantes han completado una primera parte de la Maratón desde Gornoaltaisk hasta Kosh Agach... pero varios de los nombres más importantes en la categoría de coches han decidido no continuar compitiendo.

Es el caso del saudí Yazeed Al Rajhi (16º en el Dakar 2021), que competía al volante de un Toyota Hilux preparado por Overdrive y marchaba tercero tras dos etapas, a 33 segundos del líder, Vladimir Vasilyev (MINI X-Raid).

"Ayer nos contaron que no podíamos pasar la frontera por la situación de COVID-19 y no estábamos seguros de que no fuera algo más", dijo el director del equipo Overdrive Racing, Jean-Marc Fortin.

"Es decepcionante que los equipos y los pilotos vengan aquí con un coste económico considerable para vivir un evento solo en Rusia y no en Mongolia, donde sabíamos que las etapas iban a ser preciosas. Nos vimos obligados a quedarnos en Rusia, pero no pudimos alcanzar la distancia de etapas necesaria para que el evento fuera puntuable para el campeonato. Eso implica que el máximo de puntos que se podía alcanzar sería el 25% por una victoria. Esto es ridículo. Habría significado ocho puntos si Yazeed hubiera ganado".

"No podemos aceptar hacer un gran esfuerzo económico, horas de trabajo y el traslado de mucho equipo al centro de Rusia para que nos pongan en esta situación. La FIA y los organizadores del evento no están sufriendo tanto por esta situación, son los competidores y los equipos. Somos nosotros los que damos el espectáculo y no deberíamos ser colocados en esta posición. También necesitamos saber cómo van a reaccionar los organizadores para devolver las cuotas de inscripción y algunos costes a los equipos".

Además de la decisión de Overdrive, South Racing decidió retirar sus cinco Can-Am Maverick XRS, entre los que estaba el español Fernando Álvarez y el estadounidense Austin Jones, que marchaba segundo en la general de los T4. De los 30 coches que acabaron la etapa 2, solo 20 tomaron la salida este domingo.

Vasilyev es ahora líder de los T1 con 23 segundos sobre el francés Guerlain Chicherti (Century Racing) y 1:05 sobre Denis Krotov (MINI X-Raid).

En cambio, entre las motos y quads, de los 23 pilotos que terminaron la etapa 2, todos y cada uno de ellos han llegado a meta este domingo, tras 666 km (133 de los cuales cronometrados). Lo mismo ocurrió en la categoría Open, donde están los camiones (T5).

Matthias Walkner (KTM), ganador este domingo de la modificada etapa 3, es el nuevo líder del rally, con 2:23 sobre el argentino Franco Caimi (Hero) y 5:09 sobre el estadounidense Skyler Howes (Husqvarna).