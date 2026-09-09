Cristina Gutiérrez hará la Baja Aragón y el Rally de Marruecos con el Santana Racing Team

La campeona del Dakar 2024 en la categoría Challenger, Cristina Gutiérrez, disputará la Baja España - Aragón y el Rally Marruecos con el Santana Racing Team, que preparará en esas dos rondas un nuevo asalto al Rally Dakar. Santana Racing Team es el equipo oficial de competición de Santana Motors, que se estrenó en 2026 en el Dakar y luego se unió al CERTT - GT2i.

La burgalesa y su copiloto, Marc Solà, se pondrán al volante del Santana Pick-Up T1+, como anunció la marca durante la inauguración de su primer concesionario tras el regreso, en Pamplona. El estreno de Gutiérrez y Solà con Santana será este fin de semana, del 11 al 13 de septiembre, en el rally que se desarrolla en la provincia de Teruel y que forma parte de la Copa Mundial de Bajas de la FIA.

Allí se verán, entre otros muchos competidores, con sus compañeras de equipo Mónica y Marta Plaza, que estarán con el Santana SUV T1. Luego, del 26 de septiembre al 3 de octubre, afrontarán el Rally de Marruecos, con cinco etapas cronometradas y unos 2.000 kilómetros en el desierto marroquí.

Esa es la cita clave para Santana Racing de cara al intento de repetir en el Dakar 2027, donde volvieron en 2026 con Jesús Calleja y Edu Blanco. Sin embargo, el equipo aún no ha anunciado sus planes y su alineación de pilotos para la edición 2027 del off-road más exigente.

"Estoy muy ilusionada de unirme al Santana Racing Team para afrontar dos carreras tan exigentes como la Baja España - Aragón y el Rally de Marruecos. Conozco muy bien ambas pruebas, pero el Santana Pick-Up T1+ es nuevo para mí y Marc y yo necesitaremos adaptarnos rápidamente al vehículo para poder luchar por buenas posiciones. Unirme a la familia Santana es especial, ya que, además de un origen, compartimos una pasión por el off-road que da sentido a lo que somos", dijo Cristina Gutiérrez.

Su copiloto Marc Solà comentó: "Formar parte del Santana Racing Team junto a Cristina es todo un orgullo. Santana es una compañía histórica, con un nombre que simboliza fiabilidad, confianza y excelencia tanto en la carretera como en los terrenos más difíciles del mundo. Juntos estamos preparados para llevar a este equipo al lugar que se merece, en un camino que comienza en tan solo unos días en la Baja España - Aragón".

Gutiérrez y Solà buscan adaptarse rápidamente al Pick-Up T1+, ayudando al fabricante a desarrollar más el vehículo. Cristina Gutiérrez disputó el pasado Dakar con el Dacia Sandriders, donde fue compañera de pilotos de la taya de Nasser Al-Attiyah y Sébastien Loeb.

Edu Blanco, CEO de Santana Motors, declaró: "Hoy damos la bienvenida a Cristina Gutiérrez y a Marc Solà como integrantes del Santana Racing Team. No os podéis imaginar lo feliz que me hace poder anunciar su entrada en nuestra familia. Es difícil describir a Cristina, toda una campeona del Dakar: su forma de ser, su espíritu de superación y capacidad de adaptación, su increíble talento y su palmarés hablan por sí mismos. A su lado tendremos a un valor seguro, Marc Solà, piloto y copiloto de rally, campeón de enduro y un excelente navegante formado en la que probablemente sea la mejor escuela para esta tarea: las motos. ¡Nos vemos en la Baja España - Aragón y el Rally de Marruecos!".