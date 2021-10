Azcona aspira al título del WTCR con CUPRA tras proclamarse campeón del TCR Europe

Azcona se aseguró su segundo campeonato de las TCR Europe al clasificarse en la pole position y ganar la primera carrera, antes de saltarse la última manga para volver a Most para la doble cita del WTCR del pasado domingo.

Al llegar al fin de semana del WTCR, Azcona era octavo en la clasificación, a más de 30 puntos del actual campeón, Yann Erhlacher. El español llegó a 55 puntos del liderato después de un difícil comienzo de temporada en Nurburgring Nordschleife y Estoril, donde solo consiguió un punto en cuatro carreras.

Pero los tres podios conseguidos en las cuatro carreras anteriores en su España natal y en la sede de su equipo Zengo Motorsport en Hungría, han hecho que Azcona sea uno de los pilotos más en forma de la categoría.

Azcona demostró el ritmo de su CUPRA León Competición al clasificarse como el más rápido en Most, consiguiendo su primera pole position en el WTCR.

Comenzó la primera carrera, con una parrilla semi-invertida, en la novena posición y ascendió hasta la séptima, cuando el Honda Civic de Néstor Girolami se hizo con la victoria.

Desde la pole position en la segunda carrera del domingo, Azcona patinó con los neumáticos fríos en la primera curva y cayó a la segunda posición detrás del Hyundai Elantra N de Norbert Michelisz.

Después de que un accidente provocara una bandera roja, Azcona presionó a Michelisz durante la reanudación de la carrera, pero fue incapaz de superarle, mientras ambos se alejaban del resto de los participantes.

Mikel Azcona, Zengo Motorsport CUPRA Leon Competición

Azcona ha sumado más puntos que ningún otro piloto en los últimos tres fines de semana y se sitúa tercero en la general, por detrás de Erhlacher y Esteban Guerrieri, a 25 puntos de la cabeza.

"Estoy muy contento con el fin de semana, sumé muy buenos puntos para el campeonato", dijo. "En la segunda carrera disfruté mucho luchando con Norbi. Me he esforzado mucho, me he sentido muy seguro con el coche.

"Ahora somos terceros en el campeonato, lo que es increíble teniendo en cuenta cómo empezamos la temporada. Seguiré trabajando y luchando por el título".

Mikel Azcona, Zengo Motorsport CUPRA Leon Competición

La actuación de Azcona en Most fue aún más notable por el ritmo de viajes de su fin de semana, que le restó energía.

Después de participar en los entrenamientos libres y la clasificación del WTCR en el circuito checo, voló a Barcelona para disputar la primera jornada de la fase final del campeonato TCR Europe, donde pudo asegurarse el título el sábado antes de saltarse la última carrera para volver a Most para las dos carreras del WTCR del domingo.

"En este momento soy campeón de Europa, así que quiero ser campeón del mundo en el futuro. ¿Por qué no este año?", concluyó.