Las polémicas palabras de un piloto de Yamaha que llenaron de ira a los ingenieros

Desde que Yamaha regresó al WSBK hace más de seis años, la fábrica de los diapasones solo ha mejorado la R1 en detalles ínfimos. Para la temporada 2020, el modelo de calel recibió un lavado de cara en términos del concepto básico. Sin embargo, según el piloto de fábrica Andrea Locatelli, es hora de apostar por un modelo completamente nuevo con más potencia y alerones.

Andrea Locatelli podría haberse metido en problemas internos en su garaje cuando, en vísperas de la prueba pasada, abrió su corazón a los periodistas italianos y enumeró los aspectos que le molestan de la actual Yamaha R1. Como cabe esperar, estas declaraciones no fueron bien recibidas por la compañía japonesa.

Después del evento de WSBK en Estoril, Yamaha completó un día de pruebas para probar nuevos aspectos que debutarán próximamente en Misano.

"Nos falta mucha potencia en comparación con Ducati", introdujo Locatelli citado por GPOne. "Bautista simplemente me dejó atrás. No sé cómo Toprak Razgatlioglu puede pelear con Álvaro [Bautista] en la Ducati", se aventuró Locatelli.

Hasta el momento, Toprak Razgatlioglu no ha ganado ninguna carrera con la Yamaha de 2022. Sin embargo, según su compañero Locatelli, también hay que acreditar el segundo y tercer puesto del turco: "[Toprak] siempre está al límite y, en mi opinión, hace un gran trabajo. No podemos perder tres décimas de segundo solo en la recta final. Eso no es aceptable".

"Nuestra R1 se ha mejorado continuamente a lo largo de los años, pero es una moto vieja", se pronunció. "Tenemos que pensar en una nueva Yamaha. Tal vez también deberíamos usar winglets y traer un motor diferente".

Sin embargo, el italiano rápidamente rectificó para evitar malentendidos.

"No digo que Yamaha no esté funcionando bien. Pero hemos llegado al límite en el desarrollo. No podemos sacar más partido a esta moto con el motor", concluyó convencido el italiano.

Previamente, Toprak ya se posicionó al respecto. El piloto turco no tardó demasiado en llegar a una conclusión: el paquete electrónico del año pasado funcionaba mejor en algunas áreas que la nueva versión. Tras confirmar que se sentía mucho mejor con la R1 del año pasado, el turco se detuvo en matizar que "la nueva también era buena".