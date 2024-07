WSBK | Toprak arrasa en Donington con su segundo triplete consecutivo

No hubo dos sin tres para Toprak Razgatlioglu, que no dejó más que las migajas a sus rivales. El turco fue el gran dominador en Donington, desde el viernes hasta el domingo, tres días en los que no abandonó en ningún momento la primera posición e incluso en la Carrera 2 sacó ocho segundos de ventaja sobre Nicolò Bulega, que también fue segundo en la Superpole.

Para Razgatlioglu es el segundo triplete consecutivo y la séptima victoria seguida este año. De este modo, el piloto turco aumenta aún más su ventaja en el campeonato, volando hasta los 241 puntos, 41 unidades por delante de Nicolò Bulega, que ha adelantado a su compañero de equipo y salta a la segunda posición del campeonato con Álvaro Bautista tercero a 55 puntos del líder.

A pesar de su diferencia con Toprak, Bulega se confirmó como "el mejor del resto" en la última ronda del fin de semana, mientras que Alex Lowes completó el podio con la Kawasaki oficial.

Bautista no tuvo su mejor fin de semana: el español se cayó en la vuelta de formación y no faltó emoción en la parrilla para arreglar la moto antes de la salida. En la carrera no perdonó y, entre adelantamientos y grandes peleas, se hizo con la quinta posición.

Por delante de Bautista acabó Scott Redding, que cerró el fin de semana en casa con una cuarta posición que confirmaba las buenas sensaciones. El piloto de Bonovo fue el mejor de los independientes en esa cuarta posición y se colocó por delante de Danilo Petrucci en la batalla de los equipos independientes, debido a que el piloto de Terni del equipo Barni acabó sexto tras superar a la pareja de Yamaha, con Andrea Locatelli séptimo y Jonathan Rea octavo pese a haber salido tercero.

Dominique Aegerter y Axel Bassani cerraron el top 10, con este último redimiéndose tras la caída del domingo por la mañana.

Resultados de la Carrera 2 del WSBK en Donington

Así fue la Superpole Race del WorldSBK en Donington

Dos de dos: ese es el balance de los resultados con el que Toprak Razgatlioglu llegó a la carrera principal en Donington. El líder del campeonato, tras dominar la Carrera 1, se impuso también en la Superpole Race, confirmando el arrollador poderío demostrado en este fin de semana. El piloto de BMW aumentó así aún más su ventaja en la clasificación haciendo pleno y cerrando todas las sesiones en cabeza.

Toprak ganó con casi cinco segundos de ventaja sobre el "primero de los humanos", Nicolò Bulega. El piloto de Ducati, que partía desde la segunda posición, voló en las primeras vueltas e intentó marcar el ritmo, pero el de BMW le relegó a la segunda plaza. Sin embargo, el resultado fue excelente para el piloto del Aruba.it Racing - Ducati, que había podido mantenerse al margen de la intensa lucha que ha tenido lugar detrás de él.

Quien se llevó la mejor parte en la carrera Superpole de una gran batalla por la tercera posición fue Jonathan Rea, que curzó la línea de meta a 1.7 segundos de Bulega y consiguió su primer podio con Yamaha. El norirlandés precedió en meta a un feroz Scott Redding, cuarto en la bandera a cuadros con la BMW del equipo Bonovo. El británico fue el mejor de los pilotos independientes en la carrera corta.

La primera de las Kawasaki fue la de Alex Lowes, protagonista de una gran lucha con Álvaro Bautista, sobre el que se impuso en el final. El inglés aventajó en seis décimas al vigente campeón del mundo, que lucha a pesar de las dificultades. A lomos de su Panigale V4R, el español no escatimó en adelantamientos y peleas, para terminar sexto e intentar limitar los daños en un fin de semana cuesta arriba.

Séptimo Andrea Locatelli con la otra Yamaha oficial, mientras que tras él encontramos a Sam Lowes, autor de grandes adelantamientos y encendidas batallas, para acabar más retrasado y cerrar la Superpole Race en octava posición. Las banderas italianas cierran el top 10, con Danilo Petrucci y Andrea Iannone en novena y décima posición respectivamente.

Xavi Vierge fue 15º, Iker Lecuona 17º y Tito Rabat, 18º.

Resultados de la Superpole Race del WorldSBK en Donington