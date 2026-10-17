Resumen de la jornada

WSBK

WSBK en Jerez - Resultados y resumen - Bulega gana la Race 1; Lecuona, podio, y Bautista remonta

La temporada 2026 del Mundial de Superbikes llega a su fin en Jerez. Mira en este artículo los resúmenes, resultados y horarios de cada sesión del fin de semana.

Redacción

Editado: 17 oct 2026, 14:08

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La temporada 2026 del Mundial de Superbikes llega a su fin. Con campeón del mundo, Nicolò Bulega, y subcampeón, Iker Lecuona, definidos, el principal campeonato de motos derivadas de serie afronta este fin de semana la última ronda del curso, en España, en el Circuito de Jerez - Ángel Nieto. En este artículo puedes ver el resumen de cada sesión clave del fin de semana, los resultados, y los horarios de lo que quede por disputarse.

Apunta:

Carrera 1 de WSBK en Jerez

La primera carrera larga de WorldSBK en Jerez empezó con Nicolò Bulega manteniendo la pole que había logrado, pese al ataque de Sam Lowes en la primera curva del trazado andaluz, mientras que Iker Lecuona mantuvo la tercera posición sobre Yari Montella, aunque el italiano se vio rebasado por Alex Lowes en la primera vuelta.

Parecía que Lowes iba a intentar seguir a Bulega, pero el campeón del mundo empezó a poner pies en polvorosa desde la segunda vuelta. Por detrás, la batalla por el cuarto puesto siguió, con Montella recuperando la posición.

Con el paso de las vueltas, el pelotón de cabeza se fue haciendo cada vez más largo. La buena noticia llegó en la parte intermedia de la clasificación, cuando Álvaro Bautista fue capaz de ganar un par de posiciones para colocarse séptimo, tras Alberto Surra, a quien se fue acercando.

A 13 vueltas del final, hubo que lamentar un abandono entre la representación española, el de Xavi Vierge. El catalán sufrió un fallo de carácter mecánico al manillar de la Yamaha, que terminó humeando tras prenderse fuego en la parte trasera y aparcada, presumiblemente con algo de motor.

Por delante, Montella se puso manos a la obra, dejó atrás a Alex Lowes y se pegó a un Iker Lecuona que no pudo seguir el ritmo de los dos hombres de cabeza. Mientras tanto, Bautista fue capaz de superar a Surra con una buena maniobra para colocarse sexto.

En cabeza, la carrera no tuvo mucha más historia. Bulega siguió circulando hacia una nueva victoria, en su último fin de semana antes de dar el salto a MotoGP, y Sam Lowes cosechó la segunda plaza, aunque a más de dos segundos del italiano.

Lecuona cerró el podio tras mantener a raya a un Montella que se fue quedando atrás, viendo como Bautista le recortaba más de medio segundo por vuelta, hasta que le pilló a tres giros de la conclusión. Finalmente, en ese mismo giro le pasó, con una maniobra al límite en la que casi se tocan.

Habida cuenta de que el de Talavera de la Reina estaba a tres segundos de Lecuona, no pudo proseguir con su huida hacia delante, por lo que se conformó con la cuarta plaza. Tras Montella, completaron el Top 10 Alberto Surra, Lorenzo Baldasarri, Alex Lowes, Tommy Bridewell y Axel Bassani.

Resultados de la Carrera 1 de WSBK en Jerez

En elaboración.

Superpole de WSBK en Jerez

La Superpole, la clasificación de WSBK en Jerez para determinar la parrilla, comenzó con Iker Lecuona tratando de marcar la referencia de salida en la sesión de 15 minutos. El valenciano hizo en su primera vuelta un 1:37.4, pero no tardó en ser superado por Sam Lowes y sobre todo por Nicolò Bulega, que de inmediato rompió la barrera del 1:37 para plantarse en 1:36.948, sacándole más de 4 décimas a todos.

Ya con neumáticos nuevos, la ventaja de Bulega en lo más alto se diluyó de primeras. Lecuona mejoró su crono al pararlo en 1:37.0, quedando segundo sobre el mayor de los hermanos Lowes. Pero Bulega aún tenía una bala en la recámara para asegurar la pole.

En su segundo intento, el italiano subió el listón hasta el 1:36.643, que aseguró para él la última pole del curso. Un día más, la primera fila volvió a ser completamente para Ducati. Sam Lowes volvió a mejorar, hasta el 1.36.9, para finalizar segundo sobre Lecuona, que ya no pudo mejorar más.

El Top 10 de la Superpole se completó con Yari Montella, Alex Lowes, Lorenzo Baldasarri, Tommy Bridewell, Alberto Surra, Álvaro Bautista y Axel Bassani, mientras que Xavi Vierge fue undécimo. En otras palabras, un total de ocho Ducati Panigale V4 R se colaron en las nueve primeras posiciones, a excepción del menor de los Lowes, quinto con la bimota.

Resultados de la Superpole de WSBK en Jerez

SP1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 N. Bulega Ducati 11 Ducati 7

1'36.643

164.758 2 S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 7

+0.317

1'36.960

0.317 164.220 3 I. Lecuona Ducati 7 Ducati 8

+0.455

1'37.098

0.138 163.986 4 Y. Montella Barni Racing Team 5 Ducati 8

+0.738

1'37.381

0.283 163.510 5 A. Lowes bimota by Kawasaki Racing Team 22 Bimota 8

+0.800

1'37.443

0.062 163.406 6 L. Baldassarri Team Go Eleven 34 Ducati 7

+0.996

1'37.639

0.196 163.078 7 T. Bridewell Superbike Advocates 46 Ducati 7

+1.110

1'37.753

0.114 162.888 8 A. Surra Motocorsa Racing 67 Ducati 7

+1.116

1'37.759

0.006 162.878 9 A. Bautista Barni Racing Team 19 Ducati 8

+1.472

1'38.115

0.356 162.287 10 A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team 47 Bimota 8

+1.535

1'38.178

0.063 162.182 Ver resultados

Carrera Superpole de WSBK en Jerez

La carrera corta del fin de semana de WorldSBK en Jerez será este domingo, 18 de octubre, desde las 11:10 de la mañana. Como siempre, se completarán un total de 10 vueltas, como estipula el reglamento, con la parrilla original.

Resultados de la Carrera Superpole de WSBK en Jerez

Por disputar.

Carrera 2 de WSBK en Jerez

La última carrera de WSBK 2026 será este domingo, 18 de octubre, en el Circuito de Jerez - Ángel Nieto. Comenzará a las 15:30 horas de la tarde, a 20 vueltas, y el Top 9 de la parrilla estará condicionado por lo que pase en la Superpole Race.

Resultados de la Carrera 2 de WSBK en Jerez

Por disputar.

Pos Piloto Puntos 1 N. BulegaDucati 664 62 62 62 62 62 62 62 57 62 49 62 2 I. LecuonaDucati 518 19 49 49 49 49 49 49 45 49 62 49 3 Y. MontellaBarni Racing Team 290 26 4 18 34 39 10 39 41 36 22 21 4 A. Lowesbimota by Kawasaki Racing Team 237 16 32 21 13 19 31 24 26 19 25 11 5 S. LowesElf Marc VDS Racing Team 225 16 27 39 17 4 39 6 29 21 21 6 6 L. BaldassarriTeam Go Eleven 214 25 15 18 20 29 10 6 22 26 22 21 7 A. Bassanibimota by Kawasaki Racing Team 208 42 18 7 - 19 23 19 25 16 15 24 8 A. SurraMotocorsa Racing 179 11 1 1 21 22 16 23 - 25 20 39 9 G. GerloffKawasaki WorldSBK Team 160 15 9 - 16 28 17 6 19 16 19 15 10 A. BautistaBarni Racing Team 137 19 8 32 22 - 11 7 8 12 6 12 11 M. OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 136 17 39 13 16 - - 12 9 1 2 27 12 A. LocatelliPata Maxus Yamaha 118 14 11 19 9 15 3 20 8 4 15 - 13 X. ViergePata Maxus Yamaha 108 - 15 19 10 9 3 9 15 15 - 13 14 T. MackenzieMGM Optical Express Racing 81 17 2 13 13 8 11 17 - - - - 15 T. BridewellSuperbike Advocates 71 - 3 3 2 11 21 5 14 4 3 5 16 R. GardnerGRT Racing Team 62 3 9 4 7 3 4 8 7 8 4 5 17 D. PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 61 16 15 10 5 - - - 2 7 6 - 18 S. ManziGRT Racing Team 46 2 5 1 7 7 6 6 - - 10 2 19 J. DixonHonda HRC 35 - - - - - - - - 5 18 12 20 M. van der MarkROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 23 - - - - 5 11 7 - - - - 21 S. ChantraHonda HRC 21 - 1 - 1 - 2 4 - 2 6 5 22 T. NagashimaHonda HRC 7 7 - - - - - - - - - - 23 J. ReaHonda HRC 6 - 4 - - - - - 2 - - - 24 B. SofuoğluMotoXRacing 4 1 - - 3 - - - - - - - 25

M. RatoMotoXRacing

3 - - - 2 - - - - - 1 - 26 L. BazMGM Optical Express Racing 3 - - - - - - - - - 3 - 27 R. VickersHonda HRC 1 1 - - - - - - - - - - 28

H. SoomerROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

- - - - - - - - - - - 29 Y. KuniiHonda HRC - - - - - - - - - - - 30

T. SmitsMotoXRacing

- - - - - - - - - - -

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