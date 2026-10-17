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WSBK en Jerez - Resultados y resumen - Bulega se lleva la última Superpole del año

La temporada 2026 del Mundial de Superbikes llega a su fin en Jerez. Mira en este artículo los resúmenes, resultados y horarios de cada sesión del fin de semana.

Redacción

Publicado: 17 oct 2026, 9:33

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La temporada 2026 del Mundial de Superbikes llega a su fin. Con campeón del mundo, Nicolò Bulega, y subcampeón, Iker Lecuona, definidos, el principal campeonato de motos derivadas de serie afronta este fin de semana la última ronda del curso, en España, en el Circuito de Jerez - Ángel Nieto. En este artículo puedes ver el resumen de cada sesión clave del fin de semana, los resultados, y los horarios de lo que quede por disputarse.

Apunta:

Superpole de WSBK en Jerez

La Superpole, la clasificación de WSBK en Jerez para determinar la parrilla, comenzó con Iker Lecuona tratando de marcar la referencia de salida en la sesión de 15 minutos. El valenciano hizo en su primera vuelta un 1:37.4, pero no tardó en ser superado por Sam Lowes y sobre todo por Nicolò Bulega, que de inmediato rompió la barrera del 1:37 para plantarse en 1:36.948, sacándole más de 4 décimas a todos.

Ya con neumáticos nuevos, la ventaja de Bulega en lo más alto se diluyó de primeras. Lecuona mejoró su crono al pararlo en 1:37.0, quedando segundo sobre el mayor de los hermanos Lowes. Pero Bulega aún tenía una bala en la recámara para asegurar la pole.

En su segundo intento, el italiano subió el listón hasta el 1:36.643, que aseguró para él la última pole del curso. Un día más, la primera fila volvió a ser completamente para Ducati. Sam Lowes volvió a mejorar, hasta el 1.36.9, para finalizar segundo sobre Lecuona, que ya no pudo mejorar más.

El Top 10 de la Superpole se completó con Yari Montella, Alex Lowes, Lorenzo Baldasarri, Tommy Bridewell, Alberto Surra, Álvaro Bautista y Axel Bassani, mientras que Xavi Vierge fue undécimo. En otras palabras, un total de ocho Ducati Panigale V4 R se colaron en las nueve primeras posiciones, a excepción del menor de los Lowes, quinto con la bimota.

Resultados de la Superpole de WSBK en Jerez

En elaboración.

Carrera 1 de WSBK en Jerez

La primera carrera larga de WorldSBK en Jerez será este sábado, 17 de octubre, a partir de las 15:30 horas de la tarde. Será a un total de 20 vueltas, con la parrilla de la Superpole previa.

Resultados de la Carrera 1 de WSBK en Jerez

Por disputar.

Carrera Superpole de WSBK en Jerez

La carrera corta del fin de semana de WorldSBK en Jerez será este domingo, 18 de octubre, desde las 11:10 de la mañana. Como siempre, se completarán un total de 10 vueltas, como estipula el reglamento, con la parrilla original.

Resultados de la Carrera Superpole de WSBK en Jerez

Por disputar.

Carrera 2 de WSBK en Jerez

La última carrera de WSBK 2026 será este domingo, 18 de octubre, en el Circuito de Jerez - Ángel Nieto. Comenzará a las 15:30 horas de la tarde, a 20 vueltas, y el Top 9 de la parrilla estará condicionado por lo que pase en la Superpole Race.

Resultados de la Carrera 2 de WSBK en Jerez

Por disputar.

Pos Piloto Puntos 1 N. BulegaDucati 664 62 62 62 62 62 62 62 57 62 49 62 2 I. LecuonaDucati 518 19 49 49 49 49 49 49 45 49 62 49 3 Y. MontellaBarni Racing Team 290 26 4 18 34 39 10 39 41 36 22 21 4 A. Lowesbimota by Kawasaki Racing Team 237 16 32 21 13 19 31 24 26 19 25 11 5 S. LowesElf Marc VDS Racing Team 225 16 27 39 17 4 39 6 29 21 21 6 6 L. BaldassarriTeam Go Eleven 214 25 15 18 20 29 10 6 22 26 22 21 7 A. Bassanibimota by Kawasaki Racing Team 208 42 18 7 - 19 23 19 25 16 15 24 8 A. SurraMotocorsa Racing 179 11 1 1 21 22 16 23 - 25 20 39 9 G. GerloffKawasaki WorldSBK Team 160 15 9 - 16 28 17 6 19 16 19 15 10 A. BautistaBarni Racing Team 137 19 8 32 22 - 11 7 8 12 6 12 11 M. OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 136 17 39 13 16 - - 12 9 1 2 27 12 A. LocatelliPata Maxus Yamaha 118 14 11 19 9 15 3 20 8 4 15 - 13 X. ViergePata Maxus Yamaha 108 - 15 19 10 9 3 9 15 15 - 13 14 T. MackenzieMGM Optical Express Racing 81 17 2 13 13 8 11 17 - - - - 15 T. BridewellSuperbike Advocates 71 - 3 3 2 11 21 5 14 4 3 5 16 R. GardnerGRT Racing Team 62 3 9 4 7 3 4 8 7 8 4 5 17 D. PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 61 16 15 10 5 - - - 2 7 6 - 18 S. ManziGRT Racing Team 46 2 5 1 7 7 6 6 - - 10 2 19 J. DixonHonda HRC 35 - - - - - - - - 5 18 12 20 M. van der MarkROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 23 - - - - 5 11 7 - - - - 21 S. ChantraHonda HRC 21 - 1 - 1 - 2 4 - 2 6 5 22 T. NagashimaHonda HRC 7 7 - - - - - - - - - - 23 J. ReaHonda HRC 6 - 4 - - - - - 2 - - - 24 B. SofuoğluMotoXRacing 4 1 - - 3 - - - - - - - 25

M. RatoMotoXRacing

3 - - - 2 - - - - - 1 - 26 L. BazMGM Optical Express Racing 3 - - - - - - - - - 3 - 27 R. VickersHonda HRC 1 1 - - - - - - - - - - 28

H. SoomerROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

- - - - - - - - - - - 29 Y. KuniiHonda HRC - - - - - - - - - - - 30

T. SmitsMotoXRacing

- - - - - - - - - - -

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