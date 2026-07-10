WSBK en Donington Park - Resultados y resumen

El circuito británico de Donington Park afronta este fin de semana, del 10 al 12 de julio, la octava de doce rondas de la temporada 2026 del Mundial de Superbikes, en Reino Unido. Una vez más, el aún imbatido Nicolò Bulega será el hombre a batir, mientras que su compañero en Ducati, el español Iker Lecuona, tratará de detenerle. No te pierdas en este artículo el resumen y los resultados de cada entrenamiento, Superpole y carreras, y los horarios de cada sesión.

Recuerda los horarios: WSBK Horarios de la ronda de Donington Park de WSBK 2026 y cómo verla

FP1 de WSBK en Donington Park

Nicolò Bulega empezó mandando en los primeros entrenamientos libres en Donington Park, como no podría ser de otra manera. Pese a tratarse de un circuito donde Ducati ha sufrido históricamente, la casa de Borgo Panigale ha arrancado el fin de semana con un triplete en la FP1, liderado por Bulega.

El líder de la general marcó un tiempo de 1:25.870 para situarse al frente de la tabla, solo 85 milésimas por delante Iker Lecuona. Tercero fue Sam Lowes en mitad de unos días complicados para él, tras el triste fallecimiento del fundador de su equipo, Marc van der Straten, el pasado fin de semana. El inglés ha lucido un casco negro y ha retirado el tradicional borde naranja de su número para que sea completamente de luto. Ha terminado el primer entreno a solo 0.156 segundos de Bulega.

Alex Lowes, de Bimota, ha sido cuarto detrás de su hermano, mientras que Lorenzo Baldassarri marcó un buen crono al final para cerrar el Top 5. Yari Montella se perdió la primera parte de la sesión mientras el equipo trabajaba en un problema con la válvula del escape, pero pudo ser sexto, por delante de su compañero en Barni, el español Álvaro Bautista, quien acabó 428 milésimas de la cabeza. Jake Dixon regresó a la acción, pero solo completó seis vueltas debido a una caída en la curva 8.

Resultados de la FP1 de WSBK

FP2 de WSBK en Donington Park

El segundo entrenamiento libre de WorldSBK en Donington Park será este viernes, 10 de julio, a partir de las 16:00 de la tarde, y durará 40 minutos.

Resultados de la FP2 de WSBK en Donington Park

Por disputar.

FP3 de WSBK en Donington Park

Los Libres 3 del Mundial de Superbikes en Donington Park serán el sábado por la mañana, de 10:40 a 11:00 horas.

Resultados de la FP3 de WSBK en Donington Park

Por disputar.

Superpole de WSBK en Donington Park

La Superpole de WSBK en Donington Park, que decidirá la parrilla para la Carrera 1 y la Carrera Superpole, durará 15 minutos, como viene siendo habitual, y comenzará a las 12:15 horas, para terminar a las 12:30.

Resultados de la Superpole de WSBK

Por disputar.

Carrera 1 de WSBK en Donington Park

La primera carrera larga de WorldSBK en Donington Park (Reino Unido) tendrá lugar este sábado, 11 de julio, a partir de las 16:30 horas de la tarde. Se completarán un total de 23 vueltas a la pista británica.

Resultados de la Carrera 1 de WSBK en Donington Park

Por disputar.

Carrera Superpole de WSBK en Donington Park

La carrera corta de WSBK en Donington Park (Reino Unido) será, como siempre, el domingo por la mañana. Empezará a las 12:10 de la mañana del 12 de julio, y será a 10 vueltas como marca el reglamento.

Resultados de la Carrera Superpole de WSBK en Donington Park

Por disputar.

Carrera 2 de WSBK en Donington Park

La segunda carrera larga de WorldSBK en Donington Park (Reino Unido) será este domingo, 12 de julio, a partir de las 16:30 horas de la tarde, como la Race 1. La parrilla se conformará con los resultados de la Superpole Race y será a 23 vueltas.

Resultados de la Carrera 2 de WSBK en Donington Park

Por disputar.