WSBK: Rea gana en la última vuelta en Aragón, Bautista segundo

Se apagó el semáforo y la temporada 2022 del Mundial de Superbikes empezó de forma oficial con la primera carrera en Motorland Aragón. En el trazado español, hemos revivido el duelo entre Jonathan Rea y Álvaro Bautista de la temporada 2019 con una pelea por la victoria hasta la línea de meta. La primera carrera de este año lleva la firma de Jonathan Rea, que se impuso al piloto de Ducati tras un intenso duelo por solo 90 milésimas

El piloto de Kawasaki restableció la jerarquía en los albores de la nueva temporada, consiguiendo su novena victoria en Aragón y convirtiéndose en el piloto más exitoso de la historia en esta pista.

Bautista hizo un último esfuerzo, pero tuvo que conformarse con la segunda posición. Los dos pilotos ofrecieron un gran espectáculo desde el semáforo hasta cruzar la bandera de cuadros, sin embargo no se puede decir lo mismo de Toprak Razgatlioglu, que luchó con fuerza en las primeras vueltas pero tuvo dificultades para seguir el ritmo de los dos primeros.

El actual campeón del mundo terminó el sábado en Aragón en tercera posición, cinco segundos por detrás de la pareja que peleó por la victoria. La Yamaha parece tener problemas en esta pista, pero mete a los dos pilotos oficiales en el top 5, ya que Andrea Locatelli cruzó la línea de meta en quinta posición. Entre los dos pilotos de Pata hubo un excelente Michael Ruben Rinaldi, que se quedó a las puertas del podio.

El debut de los dos pilotos de Honda fue más que satisfactorios, con ambos pilotos en el top 10 en su primera carrera de Superbikes. Iker Lecuona, que estuvo muy acertado en las primeras vueltas, cruzó la meta en sexta posición por delante de su compañero Xavi Vierge, séptimo.

La actuación de Ilya Mykhalchyk también superó todas las expectativas: el ucraniano, llamado a sustituir a Michael van der Mark en la BMW de fábrica, no falló en su carrera y pasó la bandera a cuadros en octava posición, convirtiéndose en el primer piloto de BMW en la clasificación.

No se puede decir lo mismo de Scott Redding, que en su primera carrera con la M1000RR no pasó del 15º puesto y apenas pudo rascar un punto. El británico fue el último de los pilotos de BMW, incluso por detrás de los pilotos de Bonovo: Eugene Laverty fue décimo, por delante de su compañero de equipo Loris Baz, undécimo.

Entre Mykhalcyk y Laverty llegó Garrett Gerloff, uno de los pilotos más esperados en la víspera de la ronda aragonesa, pero que solo pudo llegar a la novena posición. Sin embargo, el americano del equipo GRT es el mejor de los independientes.

Buen debut también para Luca Bernardi, 12º por delante de Phillip Oettl, 13º en su primera carrera con el equipo Go Eleven. Axel Bassani, por su parte, pasó bastantes apuros y se quedó a las puertas de los puntos, 16º, por delante de Roberto Tamburini, que tuvo una sólida actuación el viernes y confirmó su rendimiento en la Superpole de esta mañana. El último de los italianos es Gabriele Ruiu, que no pudo terminar la carrera y tuvo que retirarse. Alex Lowes se cayó pero, afortunadamente, su accidente no ha tenido consecuencias para el piloto.

