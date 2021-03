WorldSBK: Lowes vuelve a subirse a una moto; Bautista, satisfecho

Tras una larga espera, muchas preguntas y grandes dudas, la pista dio las respuestas. Alex Lowes ha vuelto a subirse a la moto y ha completado dos días de pruebas con la Kawasaki en el Circuito de Jerez. El piloto británico retomó el trabajo que dejó de hacer en las últimas pruebas que realizó el pasado mes de enero, antes de lesionarse el hombro en febrero.

Tras varias semanas de descanso, Lowes pudo finalmente volver a subirse a su ZX-10RR para continuar con el trabajo de adaptación a la nueva moto. El de Kawasaki lleva un año en el equipo, pero durante el invierno se ha centrado en mejorar sus sensaciones con la moto, terminando el test de dos días con 120 vueltas, demostrando que su hombro está casi completamente curado y que la lesión es sólo un recuerdo.

Lowes hizo balance de sus pruebas y dijo: "Estoy muy contento de volver a subirme a la moto para estas dos tardes con el equipo. No estaba seguro de cuánto podía hacer con mi hombro, pero completé muchas vueltas, creo que 65 el último día. Pude continuar el trabajo que iniciamos en noviembre con el nuevo paquete. Eso fue algo positivo, porque no sabíamos si íbamos a tener el ritmo suficiente para empezar a trabajar, pero estuvimos ahí".

"Literalmente, lo hemos retomado donde lo dejamos. El ritmo era bueno y hemos progresado con la moto. También he progresado en mi pilotaje, ya que durante el invierno me he centrado en tener más fluidez a la salida de las curvas. Fue una prueba realmente positiva y completamos todos los planes que teníamos en mente para estos dos días. Estamos deseando volver a la pista para la próxima prueba en Montmeló".

Fue un gran test también para los pilotos de Honda, con los que Lowes compartió pista durante los dos días de pruebas organizados por HRC. En Jerez los dos pilotos oficiales salieron a la pista, acumulando kilómetros para compensar la falta de rodaje en el último test colectivo, detenido por la incesante lluvia.

Los dos pilotos probaron la Honda en esta sesión privada de pruebas antes de volar a Barcelona para los test colectivos y la presentación del equipo, que tendrá lugar el 30 de marzo.

Álvaro Bautista se mostró satisfecho: "Hemos trabajado mucho en los dos últimos días, aprovechando el sol, sin lluvia ni niebla, lo que nos impidió rodar en enero. Era importante completar todo el programa de pruebas, que consistía en trabajar en la puesta a punto general y en aspectos específicos, como los frenos y la electrónica, áreas en las que nos concentramos un poco más".

"Las sesiones fueron muy útiles y nos dieron información para que los ingenieros siguieran trabajando en Japón. Estoy muy contento con el trabajo que hemos realizado y creo que ahora tenemos una idea clara de dónde centrarnos en los próximos test".

El balance de su compañero, Leon Haslam, también es muy bueno: "Ha sido un test realmente positivo, sobre todo porque la última vez que salimos a pista apenas pudimos dar unas 10 vueltas con la moto 2021 debido a las malas condiciones meteorológicas".

"Así que tener estos dos días fue realmente importante. Teníamos una larga lista de cosas que probar y conseguimos hacer la mayor parte de lo previsto. Hemos encontrado más consistencia y me siento mucho más seguro. Ahora vamos a Barcelona con todos los demás y allí entenderemos mejor dónde estamos y cómo funciona la moto".