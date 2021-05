WorldSBK no descansa y pone rumbo a Estoril: horarios y dónde verlo

El mundial de las motos derivadas de serie afronta su segunda cita consecutiva tras el arranque del campeonato 2021 en Aragón. El Circuito de Estoril repite en el calendario después de cerrar la temporada pasada.

El programa del fin de semana es el habitual de todas las rondas, pero por la diferencia horaria de Portugal con el resto de la península ibérica todas las sesiones se desarrollan una hora más tarde.

Horarios del WorldSBK 2021 en Estoril (hora peninsular española)

Viernes, 28 mayo

11:30 - 12:15 horas | WorldSBK FP1 (entrenamiento libre 1)

15:00 - 16:45 horas | WorldSBK FP2 (entrenamiento libre 2)

Sábado, 29 mayo

10:00 - 10:30 horas | WorldSBK FP3 (entrenamiento libre 3)

12:10 - 12:25 horas | WorldSBK Superpole

15:00 | WorldSBK Carrera 1

Domingo, 30 mayo

10:00 - 10:15 horas | WorldSBK Warm Up

12:00 horas | WorldSBK Carrera Superpole

15:00 horas | WorldSBK Carrera 2

Dónde ver la ronda del WorldSBK 2021 en Estoril

En España se podrá ver la ronda de Portugal a través de las plataformas habituales para seguir la temporada completa del WorldSBK: DAZN (Movistar+), Teledeporte, Eurosport y VideoPass .

Los pilotos que disputarán la cita del WorldSBK 2021 en Estoril

Este fin de semana estarán los 23 pilotos habituales que disputan la temporada completa del WorldSBK y que ya tomaron parte en la primera cita.

Pasa las fotos para ver todos los pilotos que correrán en Estoril

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK 1 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK Team 2 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Chaz Davies, Team GoEleven 3 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alvaro Bautista, Team HRC 4 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing - Ducati 5 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK 6 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Christophe Ponsson, Gil Motor Sport - Yamaha 7 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team 8 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Isaac Vinales, Orelac Racing Verdnatura 9 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Leandro Mercado, MIE Racing Honda Team 10 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Lucas Mahias, Kawasaki Puccetti Racing 11 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Scott Redding, Aruba.It Racing - Ducat 12 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Axel Bassani, Motocorsa Racing 13 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Eugene Laverty, RC Squadra Corse 14 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tito Rabat, Barni Racing Team 15 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 16 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Locatelli, PATA Yamaha WorldSBK Team 17 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Team 18 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tom Sykes, BMW Motorrad WorldSBK Team 19 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Samuele Cavalieri, TPR Team Pedercini Racing 20 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Loris Cresson, TPR Team Pedercini Racing 21 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Leon Haslam, Team HRC 22 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jonas Folger, Bonovo MGM Racing 23 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Cómo llegan los pilotos y constructores del WorldSBK a Estoril

Jonathan Rea salió líder de Aragón tras ganar dos carreras y ser segundo en la última. El vigente campeón saca 12 puntos a su compañero Alex Lowes y 17 a Scott Redding. Kawasaki manda en la clasificación por marcas.

Clasificación de pilotos

Clasificación de constructores

