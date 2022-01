Cargar el reproductor de audio

El Campeonato del Mundo de Superbike acaba de completar su primer día de 2022. A falta de 73 días para la primera prueba de la temporada, los pilotos del mundial llegaron al Circuito de Jerez – Ángel Nieto para el primero de los dos días de test privados, la antesala a la primera prueba del año.

Durante esta jornada de test, Alex Lowes, piloto del Kawasaki Racing Team, estuvo en la cima de la hoja de tiempos por delante de los españoles recién llegados al campeonato, Xavi Vierge y su compañero de equipo, Iker Lecuona.

A pesar de no contar con Jonathan Rea, debido a que decidió no salir a rodar, Kawasaki tuvo un gran día. Alex Lowes dejó atrás las malas sensaciones provocadas por las cirugías y, gracias al apoyo de sus fisioterapeutas, el británico ha vuelto a la normalidad y ha terminado el primer día como el más rápido, a pesar de no haber completado la jornada matutina.

Honda también ha progresado y muestra evidencias de mejora y esperanza, con Xavi Vierge en segundo lugar ( 1'40.342) y su compañero equipo Iker Lecuona (1'40.496) haciendo tercero. Ambos pilotos españoles intentaron probar si la moto había mejorado en términos de electrónica y agarre y finalizan la jornada en el trazado andaluz con buenas sensaciones.

Por su parte, Lucas Mahias, del Kawasaki Puccetti Racing, fue otro de los pilotos que, tras lesionarse a finales de 2021, volvió a subirse a una moto. El piloto sufrió una lesión de muñeca hace cuatro meses, y hoy ha finalizado cuarto durante una jornada en la que el dolor de ligamento no le ha permitido dar todo de sí.