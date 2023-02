¿Fue el WSBK una opción para Valentino Rossi tras dejar MotoGP?

Cargar el reproductor de audio

La exitosa trayectoria de Valentino Rossi en MotoGP terminó en la temporada 2021, cuando se marchó con nueve títulos bajo el brazo a sus 42 años. El italiano se fue en un momento en el que ya no peleaba por las primeras posiciones, y que incluso le costaba seguir el ritmo para obtener los resultados a los que acostumbraba, y tras eso, decidió comenzar una nueva aventura en las carreras de coches deportivos.

El paso a las cuatro ruedas del mito de Urbino fue algo progresivo hasta que WRT le dio una oportunidad con un Audi R8 LMS, con el que se asentó hasta alcanzar la 21ª posición en la general de pilotos y ayudó al equipo a lograr el subcampeonato, por detrás de Akkodis ASP Team, a tan solo 18 puntos. Sin embargo, la historia de 'The Doctor' pudo ser muy diferente, ya que nunca se podría haber descartado una participación y probar suerte en el WSBK, una modalidad de la que sabe su funcionamiento porque los visitó hace poco en Misano.

Recientemente se le pudo ver con una Yamaha en el circuito de Portimao junto a varios de sus pupilos de la academia, entre ellos, el campeón del mundo de MotoGP, Pecco Bagnaia, por lo que la relación con la firma nipona sigue siendo buena. Es por ello, que se le preguntó al director del equipo japonés en el campeonato, Paul Denning, sobre si hubo alguna negociación con Valentino Rossi en el pasado.

"Sinceramente, no sé si estaba pensando en esa idea o no", dijo el máximo responsable del conjunto en una entrevista con Motorsport.com. "De todos modos, no he oído nada sobre esto, pero [Rossi] fue bastante competitivo en MotoGP hasta el final".

Esas palabras hacen indicar que en Yamaha no dudaban de la velocidad del italiano en sus últimos compases en la categoría reina, y el gerente del equipo recordó que Valentino Rossi fue de los mejores con una moto de su marca: "En su última carrera terminó entre los 10 primeros".

"Fue el segundo mejor piloto de Yamaha", recordó sobre la prueba en el circuito de Ricardo Tormo en aquella temporada 2021 con el Petronas Yamaha SRT. "Fabio [Quartararo] fue solo tres o cuatro décimas de segundo más rápido por vuelta, así que Valentino fue muy fuerte hasta el final".

