Toprak Razgatlioglu: "Siento la BMW mía, estamos preparados al 99%"

Muchos lo consideraron un salto al vacío, con la creencia de que había mirado más el lado económico que el técnico de la oferta, pero Toprak Razgatlioglu parece realmente decidido a callar bocas, porque está impresionando desde el principio sobre la BMW M 1000 RR.

El piloto turco fue el más rápido en la segunda jornada del test de Portimao del Mundial de Superbikes, estableciendo un nuevo récord de la categoría en el circuito del Algarve con un tiempo de 1:39.189. Pero también fue la consistencia con la que rodó al hacer una tanda larga lo que asustó a la competencia, que ahora está convencida de que el campeón del mundo de 2021 podría ser candidato a la victoria desde la primera ronda de 2024, en Phillip Island.

"Un día fantástico y un buen trabajo. No me he centrado en el tiempo por vuelta sino en el ritmo de carrera. Estamos listos para correr al 99 por ciento. Las sensaciones son buenas y cada día seguimos mejorando la moto", declaró Toprak a la web oficial de WorldSBK al final de la jornada.

"Hoy [por el martes] he hecho un 1:39.8 con la goma SC0, tres o cuatro veces. Con la SCX he hecho 1:39.2, que es un tiempo increíble y estoy realmente sorprendido. Gracias a Bonovo [equipo satélite de la casa teutona], a quien pedimos un neumático de clasificación, con el que mejoramos una décima. Usamos un basculante diferente para una moto corta y pusimos el neumático SCQ, pero la moto se levantaba mucho. No pude hacer un 1:38, ¡pero podemos hacerlo la próxima vez!", continuó.

También destacó el gran trabajo realizado de cara a la carrera: "Hice una simulación de carrera de 15 vueltas y marqué dos tiempos con la SC0 en 1:39. Parece que estamos preparados para correr, pero aún estamos aprendiendo y necesitamos tiempo. Estamos mejorando cada día, pero en general estoy contento. Veremos en Phillip Island, ya que será completamente diferente, como el agarre".

"Después de Jerez seguimos mejorando la moto y probando diferentes piezas, y al final encontramos la puesta a punto. La moto es mía. En las curvas no estamos al 100 por 100, pero estamos cerca. El equipo está muy contento y la motivación es muy alta ahora; también estoy contento con Michael van der Mark, que ha hecho un gran trabajo hoy. A lo largo de la temporada trabajaremos juntos y conseguiremos buenos resultados. Necesitamos tiempo para adaptar la moto", concluyó.