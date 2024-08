Toprak y el récord: "Tendremos una buena fiesta si consigo la duodécima victoria"

Cuando el año pasado Toprak Razgatlioglu anunció su fichaje por BMW para esta temporada 2024, nadie habría apostado porque dominara de una manera tan clara y tan pronto en su andadura. Sin embargo, el turco no sólo ha impresionado desde el principio de la campaña con actuaciones sobresalientes, sino que además está en lo más alto de la general y es el hombre a batir de cara al título del Mundial de Superbikes.

Las motos derivadas de las de serie han vuelto a la acción este fin de semana en Portimao, con Razgatlioglu llegando a la cita con diez victorias consecutivas (la Race 2 de Assen y las tres carreras de Misano, Donington y Most). Así, tenía en Portimao un récord a su alcance: el de las 11 victorias seguidas, igualando una cifra que previamente han conseguido en WorldSBK tanto Jonathan Rea como Álvaro Bautista. Algo que consiguió este sábado, al vencer la primera de las tres pruebas del fin de semana.

Tras unos primeros compases de carrera en los que parecía que iba a ser batido, el campeón del mundo de 2021 logró reponerse y se hizo con su undécimo éxito seguido, pero su intención no es pararse ahí, ni mucho menos, sino superar la marca y, por qué no, alcanzar las 13 con otro triplete.

"La carrera no ha sido fácil por el calor, todo el mundo iba muy fuerte e intentaba adelantar", dijo tras la carrera Toprak, destacando que pese a todo la victoria no fue nada fácil. "Al principio, no estaba tirando, pero después de mitad de la carrera empecé a empujar".

Parecía que la racha de victorias consecutivas estaba condenada a terminar, ya que Danilo Petrucci, tras salir desde la tercera fila de la parrilla, fue capaz de ponerse en cabeza. Sin embargo, el piloto de BMW recuperó el liderato y marcó el ritmo hasta ver el primero la bandera a cuadros.

"Danilo también estaba empujando fuerte, y tuvimos algunas batallas. Después de adelantarle, intenté seguir pilotando solo, pero él estaba apretando mucho. Al final, conseguimos ganar, es una victoria muy importante para mí porque ya son 11 victorias consecutivas en total", siguió.

El propio #54 es consciente de lo que ha conseguido, pero ahora tiene el objetivo de seguir ganando en el punto de mira, con dos oportunidades de seguir haciéndolo en la tarde de hoy, con la Superpole Race y la segunda carrera larga: "11 victorias consecutivas es un nuevo récord para mí, pero estoy centrado en la duodécima victoria. Espero poder ganar la Superpole Race y batir el récord. Ya veremos, tendremos una buena fiesta si gano la duodécima carrera", finalizó Razgatlioglu.