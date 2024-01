Toprak no se cree los problemas de Bautista en el test de Jerez de WSBK

Álvaro Bautista no arrancó de la mejor manera la pretemporada 2024 del Mundial de Superbikes en el test de Jerez, a más de 1.7 segundos de su nuevo compañero de equipo, un Nicolò Bulega que lideró las pruebas, y 16º en la tabla de tiempos.

El piloto español argumentó que aún tenía dolores de su lesión previa al GP de Malasia de MotoGP del año pasado y se quejó de la nueva normativa para esta campaña, que hace que su Ducati pese casi siete kilos más que en 2023.

Pero, ¿ha empezado Bautista realmente a tanta diferencia del resto, o quiere que sus rivales se confíen? "Creo que simplemente no atacó", es lo que piensa uno de sus grandes rivales, Toprak Razgatlioglu, a la web oficial de WSBK. "Andrea Iannone no ha pilotado una moto durante cuatro años e inmediatamente marcó tiempos similares con la Ducati".

"Sabemos quién es Álvaro Bautista. Normalmente es muy rápido en este circuito. Simplemente no ha atacado para poder decir que no puede pilotar la moto con el peso extra. Quiere demostrarlo", siguió el turco.

"No me fío de él. Está esperando a que empiece la temporada", dice además tajante el recién llegado a BMW, que no cree que el lastre en la Panigale V4R de 2024 tenga un impacto tan grande como el manchego quiere enfatizar con sus declaraciones.

"Los cinco o seis kilos de más no supondrán una gran diferencia. Quizá no pueda pilotar tan bien como antes y sienta que la moto es un poco más pesada. Pero no es tan lento como sugieren los tiempos por vuelta", siguió Razgatloglu.

Por otra parte, precisamente Iannone, que terminó el test de Jerez en quinta posición y 8 décimas más rápido que el vigente bicampeón del mundo, también sospecha que Bautista no mostró todo su potencial deliberadamente.

"Álvaro rodará delante en Australia, sin duda", comentó convencido el italiano. "Sospecho que ha tenido que trabajar con un programa diferente al nuestro. Pero estoy muy seguro de que será realmente rápido en Phillip Island".

La competitividad de la versión 2024 de la Ducati Panigale V4R quedó demostrada por el debutante Nicolò Bulega, que rodó por debajo del récord de vuelta. Las motos satélite de Borgo Panigale también fueron rápidas: Andrea Iannone, Sam Lowes y Danilo Petrucci terminaron entre los 10 primeros.