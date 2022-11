Toprak, molesto con Bautista por su religión: "Me faltó al respeto"

Cargar el reproductor de audio

La lucha por el campeonato del mundo de WSBK es intensa en la pista, pero no faltan las batallas psicológicas entre los dos aspirantes al título fuera de ella. De hecho, al final de la carrera 1 en Mandalika, un incidente durante la ceremonia de podio entre Bautista y Razgatlioglu desató la ira del actual campeón del mundo, al considerar que su rival le había faltado al respeto.

La penúltima ronda de la temporada se disputa en Indonesia, un país en el que la religión del estado es la musulmana, la misma que Toprak Razgatlioglu. Según el Corán, los seguidores de Alá no pueden consumir alcohol, por lo que el piloto de Yamaha no acostumbra a celebrarlo con champán cuando sube al podio. También fue así en la Carrera 1, en la que ganó, manteniendo abierta aún la batalla por el mundial. Pero en el momento de las celebraciones habituales, el turco se apartó, permitiendo que Álvaro Bautista y Jonathan Rea, segundo y tercero respectivamente, rociaran el champán.

Fue ahí donde surgió el malentendido entre los dos aspirantes: el piloto de Ducati, al descorchar el champán, persiguió a Razgatlioglu para celebrarlo, olvidándose de las normas que se aplican en la religión musulmana. El gesto molestó mucho a Toprak, que en las entrevistas posteriores a la carrera se mostró dispuesto a señalar lo que consideraba una falta de respeto humano más que de competición.

"No lo entiendo... ¡también estamos en un país musulmán!", dijo el campeón de Yamaha, que sin embargo no se inmutó ni quiso montar un número en el podio. Con calma, Toprak explicó que le parecía correcto que todos los demás lo celebraran, así que se hizo a un lado. Pero pese a ello, el talaverano le persiguió para festejar junto a él.

Razgatlioglu también quiso señalar la diferencia entre Bautista y Rea: este último evitó cualquier celebración con champán precisamente porque la ronda de la Mandalika se celebra en un país musulmán y recordó las tradiciones del país anfitrión. El piloto de Yamaha reconoció que el talaverano se había disculpado con él, pero eso no quita que el gesto le molestara.

"Está bien celebrarlo con champán, pero me ha perseguido. No entiendo por qué, ya que soy musulmán, no suelo celebrarlo con champán. Creo que hoy no ha tenido respeto. Luego me pidió disculpas, pero igual que yo le respeto, él tiene que respetarme".

"Después del podio, cogí mi casco y ya me iba, le pregunté a Johnny [Rea] si él lo estaba celebrando y me dijo que no. Eso es respeto. Pensó en ello. En cambio, Álvaro [Bautista] no lo hizo, e incluso me persiguió para bañarme en champán. No diré mucho más, pero no fue nada agradable", concluyó Razgatlioglu.

