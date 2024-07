Superpole récord para Toprak en Donington; Bautista, 11º

En un Donington Park frío y desangelado, ha sido Toprak Razgatlioglu quien ha caldeado el ambiente: el piloto de BMW, después de haber dominado las dos sesiones de entrenamientos libres del viernes, se ha aficionado a estar en lo más alto de la clasificación y se ha llevado también la Superpole de la ronda británica. En la pista inglesa, el líder del campeonato firmó un 1:24.629 y batió el récord de la pista, convirtiéndose en imbatible para sus rivales.

Sacó medio segundo a Nicolò Bulega, que fue el único que se acercó al estratosférico tiempo de Razgatlioglu. El piloto de Ducati se hizo con la primera fila y se coló entre dos BMW, porque en tercera posición estuvo un resucitado Scott Redding, que a lomos de la M 1000 RR del equipo Bonovo se acerca a su compañero de marca y parte en una posición privilegiada.

De momento mala jornada para el vigente campeón del mundo: Álvaro Bautista no pasó del 11º mejor tiempo en la sesión clasificatoria y estuvo a 1.2 segundos del poleman y su rival directo en el campeonato. El piloto del Aruba.it Racing - Ducati no se encuentra del todo a gusto ni en esta pista ni sobre la Panigale V4R, y el resultado son grandes dificultades este fin de semana. Ducati no es particularmente eficaz si no es en manos de Bulega. Por su parte, Andrea Iannon, después de un viernes cuesta arriba, fue incapaz de clasificarse más allá de la 19ª posición.

Decepcionado Danilo Petrucci, que a diferencia de Bautista e Iannone había logrado ser más eficaz al colocarse cuarto. Sin embargo, le borraron su vuelta porque fue bajo bandera amarilla debido a la caída de Sam Lowes al final. Así, el piloto del equipo Barni saldrá desde el 13º lugar. El británico del equipo Marc VDS ocupará la cuarta plaza, abriendo la segunda fila, por delante de Dominique Aegerter, quinto y mejor de las Yamaha. Sexta es la otra BMW de Michael van der Mark.

Andrea Locatelli es séptimo por delante de su compañero Jonathan Rea, que saldrá octavo. El norirlandés está por delante de su antiguo vecino de box Alex Lowes, noveno y mejor de los pilotos de Kawasaki en una sesión clasificatoria que ha visto el dominio de BMW. Remy Gardner con la Yamaha del equipo GRT cierra el top 10.

Los otros españoles fueron 14º Xavi Vierge y 18º Iker Lecuona con la Honda, dos décimas por delante de Andrea Iannone. Tito Rabat se clasificó 20º.

Resultados de la Superpole del WorldSBK 2024 en Donington