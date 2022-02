WSBK quiere el formato de MotoGP: concesiones y más desarrollo

Cargar el reproductor de audio

Honda se dirige a la tercera temporada del WSBK con su CBR1000RR-R, y después de dos años con Álvaro Bautista y Leon Haslam, el fabricante japonés ha reestructurado radicalmente su equipo oficial con Iker Lecuona y Xavi Vierge.

En los últimos meses, Honda se ha esforzado por mejorar su versión Fireblade. Sin embargo, uno de los obstáculos en este proceso de desarrollo fue el límite de prueba de diez días por temporada.

A excepción de la prueba oficial de Dorna antes de la apertura de la temporada en Aragón, los equipos de WSBK solo podrían probar diez días este año, lo que significa que los test, a menudo, no se aprovechan por completo desde un punto de vista estratégico.

En MotoGP se implementaron los beneficios de la concesión hace unos años, con el objetivo de ofrecer a los fabricantes con menos éxito la oportunidad de ponerse al día a partir de test ilimitados con sus pilotos regulares. Ahora solo Aprilia tiene estas ventajas, después de que KTM y Suzuki quedaran exentas de ese derecho tras celebrar podios y victorias.

A Honda le gustaría más libertad en el desarrollo

El director del equipo HRC, Leon Camier, espera que Honda y BMW también reciban tales ventajas en el Campeonato Mundial de Superbikes. "Eso sería bueno, para ser sincero. Hay una regla así en MotoGP", explica.

"Es realmente difícil lograr un progreso decente cuando las reglas son tan estrictas", comentó Camier. "Sería importante dar a los nuevos fabricantes y nuevos equipos un poco más de libertad. Eso tendría ventajas".

"Definitivamente ayudaría", dice Camier. "Nos gustaría hacer pruebas con la mayor frecuencia posible, aunque no es realista que pruebes todos los días. Si no tuviéramos restricciones, entonces no solo viajaríamos para viajar. Haríamos las pruebas para encontrar piezas nuevas y de eso dependerían muchas cosas".

Actualmente, los dos pilotos del equipo HRC se preparan para su debut en el WSBK con dos días de pruebas privadas en Portimao. Iker Lecuona y Xavi Vierge continúan familiarizándose con la CBR1000RR-R, completando los dos días de pruebas con balance positivo.