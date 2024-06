Estoril acogerá la penúltima ronda de 2024; Hungría, cancelada

La temporada WorldSBK 2024 contará introducirá una visita al legendario Circuito de Estoril en octubre, tras la cancelación de la ronda de Hungría, que estaba prevista para el mes de agosto, informó este viernes la FIM.

La ronda de Estoril tendrá lugar del 11 al 13 de octubre, convirtiéndose en la penúltima parada del curso 2024. El trazado portugués acogerá la acción de la categoría reina del WorldSBK, así como también el WorldSSP y WorldWCR, las categorías que originalmente estaban programadas para correr en Balaton Park en el mes de agosto. También se sumarán la Yamaha R3 European SuperFinale.



Finalmente, Balaton Park se cae de todos los calendarios

Debido a que las obras en el recinto húngaro no han concluido en la fecha prevista (23-25 de agosto), Balaton Park ya no acogerá la acción del WorldSBK en 2024, anuncia la FIM. El trazado húngaro no ha cumplido los plazos ni las expectativas, ya que no solo estaba previsto que acogiera un evento de SBK, sino que permanecía como circuito reserva para el Mundial de MotoGP, que de momento ha visto canceladas las visitas a Argentina y la India, y pospuesta la de Kazajistán.

Debido al poco margen de tiempo entre el anuncio y la fecha prevista par ala carrera en agosto, la ronda de Estoril tendrá lugar una semana antes del final de temporada, previsto en el Circuito de Jerez, por lo que será un final de temporada lleno de acción con dos eventos en dos fines de semana consecutivos.

Ya en 2022, Estoril fue sede del WorldSBK y ofreció carreras emocionantes. En el Mundial de Superbike, las tres carreras se decidieron en la última vuelta con increíbles batallas entre Jonathan Rea, Alvaro Bautista y Toprak Razgatlioglu.

En WorldSSP, Lorenzo Baldassarri y Dominique Aegerter se hicieron con una doble victoria, mientras que en WorldSSP300, Samuel Di Sora protagonizó una increíble remontada desde la 31ª posición de la parrilla para hacerse con una sensacional pero inverosímil victoria. En 2020, la sede portuguesa fue el escenario donde Rea se adjudicó su sexto título sin precedentes.

Mientras se ajusta el calendario del WorldSBK, en MotoGP siguen pendiente de los últimos detalles e informaciones que llegan desde Almaty, en Kazajistán, para entender si el gran premio programado allí para finales de septiembre finalmente puede llevarse adelante.