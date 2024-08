Sam Lowes, baja para la ronda de Portimao de WSBK 2025 por lesión

Sam Lowes no podrá tomar parte en la ronda que el Mundial de Superbikes disputa este fin de semana en Portugal, en el circuito de Portimao, entre los días 9 y 11 de agosto de 2024, una prueba que será especial para el campeonato de las motos derivadas de las de serie.

El equipo del piloto británico, el Marc VDS Racing Team, escuadra sobradamente conocida por su estancia en las categorías inferiores del MotoGP, lo confirmó en la tarde de este martes 6 de agosto a través de un comunicado. La razón no es otra que la caída que Lowes sufrió en la anterior prueba del campeonato, disputada en Most, en la República Checa.

El campeón del mundo de Supersport en 2013 se fracturó la clavícula izquierda al sufrir una fuerte caída en la segunda carrera larga de la cita centroeuropea, una lesión de la que no se ha podido recuperar del todo, a pesar de que estaba decidido a poder viajar a la Península Ibérica para seguir con su andadura en WorldSBK.

El Marc VDS, que por consiguiente no viajará al Algarve, lo confirmó así en la siguiente nota de prensa: "Sam Lowes y el equipo Elf Marc VDS Racing Team no participarán en la séptima prueba del Mundial de Superbikes 2024, que se disputará este fin de semana en el Circuito Internacional del Algarve, en Portugal. El piloto británico sufrió una fractura en la clavícula izquierda al caerse de manera fuerte durante la Carrera 2 de la ronda Most, el mes pasado en la República Checa".

"Lowes ha estado recibiendo tratamiento las 24 horas del día con la intención de competir en Portimao. El piloto de 33 años se está recuperando bien, pero después de consultarlo con su equipo médico, se ha decidido que lo mejor es perderse la ronda portuguesa para permitir que la clavícula izquierda tenga más tiempo para sanar completamente", continuaron.

Sin embargo, la escuadra belga sí espera que Lowes pueda participar en dos jornadas de tests que tendrán lugar en Estoril la próxima semana: "El equipo Elf Marc VDS Racing confía en que Lowes esté en condiciones de participar en los dos días de entrenamientos oficiales de WorldSBK en Estoril, los días 15 y 16 de agosto, como preparación para la ronda que se celebrará allí a mediados de octubre", finalizaron.

De esta forma, Lowes no podrá estar en Portimao para una ronda especial para el campeonato liderado por Toprak Razgatlioglu. Y es que las carreras en Portugal no se celebrarán a la hora habitual, sino que serán por la tarde, en tramo vespertino, para que el calor no haga grandes estragos a pilotos y aficionados por la mañana y después del mediodía.