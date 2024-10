WSBK Estoril: Bautista se va al suelo y Razgatlioglu acaricia el título

El segundo título de Toprak Razgatlioglu está cada vez más cerca, puesto que el turco consiguió una nueva victoria en la temporada 2024 del WSBK en la primera carrera de la ronda de Estoril, aunque Nicolò Bulega consiguió limitar daños al acabar justo por detrás. Eso se traduce en que el de BMW tendrá que sumar 18 puntos más que el de Ducati en las dos pruebas del domingo si quiere coronarse campeón o, de lo contrario, deberá esperar una semana hasta llegar a Jerez de la Frontera.

Álvaro Bautista no podrá revalidar su corona, puesto que el español, tras realizar una magnífica remontada desde la undécima plaza de la parrilla, se fue al suelo en la horquilla, y fue entonces cuando Iker Lecuona heredó su posición para cosechar el primer podio para Honda después de tantas decepciones. La gestión de la carrera por parte del líder fue perfecta, y tras una salida desde la pole position en donde perdió dos lugares, se recuperó para conseguir el triunfo.

Andrea Locatelli se colocó por delante de Danilo Petrucci al final del primer giro, pero Toprak Razgatlioglu no tardó en adelantar a ambos. Mientras, Nicolò Bulega también trataba de remontar desde el séptimo escalón tras una acción con Jonathan Rea en la que casi se fue a la grava, pero no se rindió nunca y a once vueltas de la bandera a cuadros, se puso segundo tras la caída de su compañero.

A falta de siete giros, el italiano que llegó a mandar durante el inicio le pidió demasiado a su Yamaha, y se tuvo que conformar con llegar a ser cuarto antes de abandonar, mientras que los aficionados españoles pudieron celebrar la tercera posición después de ver cómo Iker Lecuona pudo ganó muchos puestos e incluso batir a toda una leyenda como Jonathan Rea.

Danilo Petrucci hizo una buena arrancada, pero perdió ritmo y su carrera acabó antes de tiempo, mientras que Alex Lowes trató de cazar a los pilotos del podio, pero no pudo con ellos, y su compatriota volvió a pasar apuros para ser quinto, por delante de Garrett Gerloff y Michael van der Mark, quienes ofrecieron un bonito duelo final. El octavo lugar fue para Xavi Vierge, con un Andrea Iannone que no pasó de la novena posición, mientras que Tito Rabat cerró los diez primeros, con Michael Ruben Rinaldi justo por detrás.

