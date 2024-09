WSBK Aragón: Bautista firma un doblete tras superar a Razgatlioglu

El piloto español consiguió el doblete en la jornada del domingo en Aragón, y si las dos primeras carreras del fin de semana estuvieron llenas de adelantamientos y duelos hasta la última vuelta, la cita final estuvo protagonizada por una batalla en la distancia entre Álvaro Bautista y Toprak Razgatlioglu, quien intentó aguantar el ritmo hasta que tuvo que ceder a unos giros del final.

Tras su éxito en la Superpole de la mañana, el talaverano repitió y consiguió lo que se le escapaba desde hace varios meses, subir a lo más alto del podio, lo que le otorgará mucha confianza, mientras que el turco se confirmó como un rival formidable tras regresar de una grave lesión y aumentó la distancia en la clasificación general con respecto a Nicolò Bulega.

El de Ducati conservó el liderato después de salir en la pole position, y su contrincante de BMW se pegó a su estela, dispuesto a perseguirle, pero mucho peor le fue al italiano, que tras perder la tercera plaza con Andrea Iannone, se fue largo en una de las frenadas y cayó hasta la novena posición, por detrás de Iker Lecuona.

Si la carrera del sábado se caracterizó por un pelotón muy compacto, el domingo todos tuvieron que aguantar el ritmo que impuso Álvaro Bautista, y como era de esperar, las diferencias aumentaron desde el comienzo, incluso sus perseguidores llegaron a perder un segundo por vuelta. Era evidente que tanto la pista como las motos dieron un paso adelante, pero lo que quedó claro era que el español y el turco eran los más rápidos.

Aunque la carrera vespertina no se caracterizó por grandes adelantamiento y muchos duelos en cabeza, hasta el punto de que el líder acabó con un colchón de casi tres segundos y medio, no dejó de ser una cita llena de espectáculo. Para hacernos una idea, el giro más rápido del talaverano fue en la penúltima vuelta con un 1:48.121, y no cometió ningún error para cruzar la línea de meta en lo más alto de la clasificación.

Por su parte, Toprak Razgatlioglu solo sucumbió en los compases finales, cuando ya no pudo aguantar el ritmo del primero, y se mantuvo constante hasta el final. Para el turco fue un excelente botín, porque pudo recuperarse de su fuerte lesión y seguir como líder del campeonato con 39 puntos de margen con respecto a Nicolò Bulega.

El italiano cerró el podio, a unos diez segundos de su compañero, pero tuvo que remontar desde el noveno lugar, y vuelta tras vuelta, fue recuperando posiciones. Se mantuvo en el grupo de cuatro que luchaba por el tercer escalón en la carrera, junto con Andrea Iannone, Garrett Gerloff y Danilo Petrucci, pero a falta de ocho giros consiguió adelantar a todos, aunque la cabeza estaba ya a cinco segundos, con lo que se tenía que conformar con mantener ese bronce.

Sin embargo, la diferencia de velocidad era tan significativa que el colchón aumentó aún más, mientras que por detrás, el ganador del sábado, el mejor independiente, fue cuarto, por delante de la segunda de la BMW y de su compatriota. Séptimo terminó Michael van der Mark, por delante de Iker Lecuona, que se confirmó como el mejor de las Honda, y Andrea Locatelli y Scott Redding cerraron los diez mejores.

