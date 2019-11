El campeón del mundo Jonathan Rea quiere seguir su racha triunfal en 2020 y aspira al sexto título del WorldSBK. Desde un punto de vista técnico, Kawasaki no hará muchos cambios, ya que no hay nada nuevo en el modelo homologado para 2020. En los test de invierno, el equipo debe concentrarse en los detalles de la ZX-10RR para mejorar aún más la moto.

"Queremos más (de Kawasaki), pero según las reglas ya no puedes hacer nada, así son las cosas", comenta Rea. "Enviamos nuestros comentarios cada fin de semana al departamento de I+D de Kawasaki, y estoy seguro de que utilizarán esa información".

"Nuestra base permanece sin cambios, creo, no hay mucha información de Kawasaki en este momento. Seguiremos trabajando e intentaremos mejorar nuestro paquete, trabajaremos fin de semana tras fin de semana".

Y, tras volver a ganar el título más de una carrera antes del final de la temporada, ¿qué puede mejorar Rea? Su techo no se conoce, pero el multicampeón ya está pensando en su siguiente avance.

"Vi a Chaz (Davies) y Álvaro. Chaz es mucho más pesado que Álvaro, y no es mucho más rápido que yo en la carrera, es diferente a lo que pasa con Álvaro", explicó. "Puedo trabajar en perder algunos kilos durante las vacaciones de invierno, es uno de mis objetivos".

"Además de eso, quiero seguir trabajando como lo he hecho hasta ahora, estoy en una buena posición porque gané campeonatos que lideré desde el principio y he este año he ganado un mundial donde tuve que remontar muchos puntos. Quiero trabajar con el equipo y la moto como siempre he hecho, y escapar de posibles lesiones".

Para 2020, además de ver de qué será capaz Bautista con la Honda, será interesante ver cómo le sustituye Scott Redding con la Ducati que ha ganado tantas carreras este año. "El Campeonato Mundial de Superbikes se encuentra actualmente en una excelente posición porque la competencia es muy dura entre fabricantes y pilotos, y hay muchas razones por las que la temporada 2020 será emocionante", predice Rea.

Rea es uno de los pilotos que ha ganado cinco mundiales seguidos. ¡Pasa las fotos y recuerda a los demás!

Galería Lista Jonathan Rea, campeón del mundial de superbikes (WorldSBK) 2015 1 / 43 Foto de: Kawasaki Racing Team Jonathan Rea, campeón del mundial de superbikes (WorldSBK) 2016 2 / 43 Foto de: Kawasaki Racing Team Jonathan Rea, campeón del mundial de superbikes (WorldSBK) 2017 3 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jonathan Rea, campeón del mundial de superbikes (WorldSBK) 2018 4 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jonathan Rea, campeón del mundial de superbikes (WorldSBK) 2019 5 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, campeón del mundo de 500cc 2001 6 / 43 Valentino Rossi, campeón del mundo de MotoGP 2002 7 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, campeón del mundo de MotoGP 2003 8 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, campeón del mundo de MotoGP 2004 9 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, campeón del mundo de MotoGP 2005 10 / 43 Foto de: Gauloises Fortuna Racing Campeón del mundo de 500cc en 1966 11 / 43 Foto de: Uncredited Campeón del mundo de 500cc en 1967* 12 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Foto de años posteriores, con la Yamaha Campeón del mundo de 500cc y de 350cc en 1968* 13 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Foto de años posteriores, con la Yamaha Campeón del mundo de 500cc y de 350cc en 1969* 14 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Foto de años posteriores, con la Yamaha Campeón del mundo de 500cc y de 350cc en 1970* 15 / 43 Foto de: Jeff Bloxham / Motorsport Images *Foto del Festival de Goodwood 2019, con la MV-Agusta Campeón del mundo de 500cc y de 350cc en 1971* 16 / 43 Foto de: Dave Dyer *Foto del Festival de Goodwood 2016, con la MV-Agusta Campeón del mundo de 500cc y de 350cc en 1972* 17 / 43 Foto de: Dave Dyer *Foto del Festival de Goodwood 2015, con la MV-Agusta Giacomo Agostini, campeón de campeones, volvería a ganar en 500cc en 1975, ya con Yahama, mientras que su racha de mundiales seguidos en 350cc llegó hasta 7, del 68 al 74 18 / 43 Foto de: Dave Dyer Mick Doohan, campeón del mundo de 500cc 1994 19 / 43 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mick Doohan, campeón del mundo de 500cc 1995 20 / 43 Foto de: Repsol Media Mick Doohan, campeón del mundo de 500cc 1996 21 / 43 Foto de: Repsol Media Mick Doohan, campeón del mundo de 500cc 1997 22 / 43 Foto de: Repsol Media Mick Doohan, campeón del mundo de 500cc 1998 23 / 43 Foto de: Repsol Media Sébastien Loeb y Daniel Elena, campeones del mundial de rallies (WRC) 2004 24 / 43 Foto de: Citroën Communication Sébastien Loeb, campeón del mundial de rallies (WRC) 2005 25 / 43 Foto de: Citroën Communication Sébastien Loeb y Daniel Elena, campeones del mundial de rallies (WRC) 2006 26 / 43 Foto de: Kronos Racing Sébastien Loeb y Daniel Elena, campeones del mundial de rallies (WRC) 2007 27 / 43 Foto de: Citroen - Rancinan - Accession Sébastien Loeb y Daniel Elena, campeones del mundial de rallies (WRC) 2008 28 / 43 Foto de: Citroën Communication Sébastien Loeb y Daniel Elena, campeones del mundial de rallies (WRC) 2009 29 / 43 Foto de: Citroën Communication Sébastien Loeb y Daniel Elena, campeones del mundial de rallies (WRC) 2010 30 / 43 Foto de: XPB Images Sébastien Loeb y Daniel Elena, campeones del mundial de rallies (WRC) 2011 31 / 43 Foto de: Citroën Communication Sébastien Loeb y Daniel Elena, campeones del mundial de rallies (WRC) 2012 32 / 43 Foto de: Citroën Communication Sébastien Ogier y Julien Ingrassia, campeones del mundial de rallies (WRC) 2013 33 / 43 Foto de: Volkswagen Motorsport Sébastien Ogier y Julien Ingrassia, campeones del mundial de rallies (WRC) 2014 34 / 43 Foto de: willyweyens.com Sébastien Ogier y Julien Ingrassia, campeones del mundial de rallies (WRC) 2015 35 / 43 Foto de: Red Bull Content Pool Sébastien Ogier y Julien Ingrassia, campeones del mundial de rallies (WRC) 2016 36 / 43 Foto de: Volkswagen Motorsport Sébastien Ogier y Julien Ingrassia, campeones del mundial de rallies (WRC) 2017 37 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images Sébastien Ogier y Julien Ingrassia, campeones del mundial de rallies (WRC) 2018 38 / 43 Foto de: M-Sport Campeón del mundo de Fórmula 1 2000 39 / 43 Foto de: LAT Images Campeón del mundo de Fórmula 1 2001 40 / 43 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Campeón del mundo de Fórmula 1 2002 41 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images Campeón del mundo de Fórmula 1 2003 42 / 43 Foto de: Brousseau Photo Campeón del mundo de Fórmula 1 2004 43 / 43 Foto de: LAT Images

