Rea carga contra Sykes por el toque en Phillip Island

El piloto de Kawasaki pasó al poleman Sykes por fuera, y lideró la carrera en las primeras curvas. Sykes no se rindió, y se coló por el interior en la curva a izquierdas de Lukey Heights.

Sin embargo, el de BMW tocó a Rea y le obligó a salirse de la pista, yendo a gran velocidad por la grava antes de reincorporarse en la última posición.

Rea dijo que no era la primera vez que sucedía algo así, haciendo referencia al incidente de ambos cuando eran compañeros en 2018, y cree que "no será la última".

"Tom se metió por el interior en la curva 4, y respondí a su adelantamiento", explicó Rea. "Lo único que realmente sé es que me golpearon por detrás".

“Pero no lo entiendo, eran las primeras vueltas de la primera carrera de la temporada".

"No es la primera vez que se comporta de esa manera, ya lo hizo y en Brno 2018 la cosa salió mal. Ni será la última vez que lo haga".

Rea logró remontar hasta los puntos tras varias vueltas, pero acabó en el suelo en la sección rápida de Hayshed y se retiró.

Así describió su caída: “Cuando intenté pasar a Rinaldi, perdí la parte delantera y la trasera a la vez y terminé en el suelo".

“Es frustrante, porque no nos estaba yendo mal hasta entonces. Tal vez debí reaccionar mejor en la remontada, así que al menos aprendí algo".

Rea saldrá de nuevo tercero en la carrera al sprint de la Superpole en la madrugada del domingo.

Sykes lideró la prueba hasta la vuelta 12, pero perdió ritmo y acabó noveno, a 11.9 segundos del ganador.

El de Yorkshire se disculpó por el toque con Rea, pero asegura que Kawasaki no lo dejó entrar para disculparse en persona con su ex compañero.

"En los primeros instantes peleamos un poco y estuvimos muy juntos en un par de ocasiones. Una fue en la curva 3, donde casi nos tocamos. No pude mover la moto, así que al final hubo un toque".

“Lo siento, porque nunca es agradable tener un incidente, especialmente cuando eres rápido. Es una pena que no haya podido acabar la carrera".

“No he hablado con Jonathan. Quise ir un par de veces, pero su equipo me pidió que le diera algo de tiempo. Solo quería disculparme con él por lo que sucedió".

“Pero me aconsejaron que no entrara en ese momento, es comprensible que tal vez él no quisiera hablar conmigo. Intentaré hablar con él más tarde".

Las fotos del WorldSBK 2020 en Phillip Island