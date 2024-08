Razgatlioglu: "Disfruto de las batallas con Bautista, si corro solo me aburro"

Toprak Razgatlioglu vive un momento mágico en el Mundial de Superbikes. Al manillar de su BMW, el turco logró en la segunda carrera larga de Portimao la 54ª victoria de su carrera y la 13ª consecutiva, tras batir en la Superpole Race el récord que hasta el domingo por la mañana pertenecía a Álvaro Bautista y a Jonathan Rea, con 11. Así, ha sido otro fin de semana increíble para el líder del mundial, que consolida su posición privilegiada en el campeonato con su cuarto triplete consecutivo.

El dominio del joven pupilo de Kenan Sofuoglu con la M1000 RR es ciertamente inesperado: cuando se anunció su fichaje hace un año, nadie esperaba que se convirtiera tan pronto en el binomio a batir. Y sin embargo, al término de la cita lusa, Razgatlioglu acabó completando otro fin de semana brillante.

Eso sí, aunque parezca que todo sea fácil para el de Antalya, sus victorias no siempre lo son. En la segunda carrera alrga, de hecho, en plena recta adelantó a Alex Lowes para colocarse en primera posición, pero golpeó la Kawasaki del británico, perdiendo uno de sus alerones aerodinámicos. La falta de este apéndice afectó a su pilotaje durante toda la prueba, y el viento también complicó la situación.

Así, ya son cuatro las citas consecutivas en las que Razgatlioglu no abandona la delantera de la clasificación, mientras que sus rivales quedan condenados a luchar con la segunda plaza como máxima recompensa. Sin embargo, en Portimao algunos rivales intentaron complicarle la vida al #54. Entre ellos, Álvaro Bautista, que en la Carrera 2 parecía destinado a romper la racha de victorias consecutivas, pero acabó cayéndose. Toprak no llega a entender la razón de las dificultades que está pasando su rival de Ducati, pero está seguro de que volverá mucho más fuerte. También está contento por ello, porque prefiere luchar a ganar compitiendo solo.

"No sé por qué la temporada de Álvaro ha sido tan complicada hasta ahora", dijo Toprak al respecto. "Pero está llegando [a su nivel otra vez], poco a poco. El año pasado estuvo muy fuerte, pero esta temporada no ha empezado bien. Le espero, porque disfruto de las batallas con Álvaro, si corro solo me aburro. Esto no es bueno ni para el campeonato ni para los que ven las carreras. El año pasado luchamos en cada carrera, y creo que todo el mundo se ha divertido este fin de semana, especialmente en la Race 2", finalizó.

Aunque, más allá de estas declaraciones, hay una cosa que está claro: no parece que la batalla vaya a existir de cara a la general. Tras 7 rondas y a falta de 5 para el final de la campaña, Toprak lidera con mano de hierro, con 365 puntos, casi 100 más que Bulega, con 273 (-92). El que ya se queda totalmente rezagado es Bautista, tercero con 223 (a 142).