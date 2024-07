Razgatlioglu y su celebración en Donington: un dardo por las dudas sobre la BMW

En la ronda del Mundial de Superbikes en Donington Park de este pasado fin de semana, Toprak Razgatlioglu volvió a confirmar su espectacular estado de forma, que ya mostró en Misano, y una vez más consiguió un triplete de victorias muy dominante, en el que no tuvo rival. El recién llegado a BMW lleva siete carreras invicto, y la desesperación comienza a crecer entre sus rivales.

De hecho, durante la jornada del sábado, un equipo rival cuestionó la legalidad de la M 1000 RR. En el paddock del campeonato de las máquinas derivadas de las de serie, se rumorea que fue Ducati la que llegó a solicitar a la FIM una inspección del asiento de la moto del turco.

Al ser preguntados por 'Motorsport-Total.com', desde BMW confirmaron que realizaron un "pequeño ajuste" en el sillín del campeón del mundo de 2021 de cara a las dos carreras del domingo, para que "no hubiera más margen de interpretación".

"Otro equipo se quejó. Cambiamos el asiento", afirmó por su parte Razgatlioglu tras su victoria en la segunda carrera larga. "Usábamos un asiento bajo, y otro equipo dijo que eso no estaba permitido. Subimos un poco el sillín".

En esa Race 2, el líder de la general se marchó en cabeza de carrera de forma clara tras unas vueltas y controló la prueba con una cómoda ventaja, y el sillín le ayuda para pilotar mejor. "Disfruto aún más pilotando con este asiento, porque ya no me deslizo hacia atrás a la salida de las curvas. Ahora puedo mantenerme en el centro. Eso me ayuda", comentó.

El turco dijo esas palabras como un mensaje a sus rivales, aunque más directo fue el dardo que lanzó en la celebración de la victoria. Tras el espectáculo de la Race 1, en el que unos guardias le pararon por exceso de velocidad, en la segunda manga organizó una 'inspección técnica' con sus amigos, en una escena preparada, en la que le comprobaron la moto y le dieron el visto bueno.

"Lo pensamos anoche", reveló un Toprak que, sin embargo, no comprende las dudas vertidas sobre la legalidad de su M 1000 RR. "No entiendo por qué los otros equipos nos presionan tan pronto. Aún nos quedan siete fines de semana de carreras. Todavía pueden cambiar muchas cosas".

Esta situación también fue comentada por Álvaro Bautista, integrante del equipo del que se sospecha que vienen las dudas. El de Talavera de la Reina no se tomó muy a broma la celebración de su rival por el título en Donington Park.

"¿Está diciendo que ha ganado porque la BMW es la mejor moto? ¿Quiere decir que la diferencia no la marca él, sino la moto? No sé si su celebración quiere expresar eso", expresó el español, que dejó claro al mismo tiempo que no quiere ningún freno ni limitación para sus rivales. Cabe recordar que el manchego este año está lidiando con lastre en su Panigale V4 R por la nueva norma del peso mínimo.