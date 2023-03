Cargar el reproductor de audio

Los diferentes mundiales de motociclismo viajan por todo el globo compitiendo en diferentes países y trazados, algunos de ellos ciertamente exóticos. En el caso de los certámenes gestionados por Dorna (WorldSBK y MotoGP), la incursión en la región asiática es cada vez mayor, con nuevos circuitos que se añaden al calendario.

Uno de esos últimos enclaves en formar parte de la temporada es Mandalika, en Indonesia. El circuito es tremendamente joven, inaugurado en 2021, y discurre a escasos metros del mar de Lombok, una de las regiones más turísticas del país. La pista no destaca especialmente por su diseño, recordando demasiado a otros circuitos asiáticos como el de Buriram (Tailandia), aunque tampoco llega al extremo de ofrecer carreras aburridas.

Sin embargo, hay un componente que empieza ya a ser una constante y que irrita a pilotos y equipos por igual: la suciedad en pista.

Mandalika apenas tiene actividad durante el año, y el polvo y demás restos que transporta el aire se terminan depositando sobre el asfalto, ya con poca goma de por sí. El problema llega cuando los pilotos viajan al circuito y salen a la primera sesión, ya que se encuentran con un asfalto que no ofrece nada de agarre, como si de agua se tratase.

En esta imagen aérea se puede apreciar cómo solo hay una estrecha trayectoria limpia.

Esa es la gran razón detrás del elevado número de caídas (con alguna que otra bandera roja) que se produjeron en el segundo round del WorldSBK 2023, celebrado el pasado fin de semana en el trazado indonesio. Las primeras sesiones contaron con varios incidentes (uno de ellos de Iker Lecuona, que sufrió una grave lesión el año pasado por una caída en el mismo circuito), y con las carreras solo fue a peor.

Muchos pilotos alzaron sus quejas al respecto ante los medios, pero el que lo hizo de forma más clara fue Loris Baz. El particular piloto francés, siempre sin pelos en la lengua, fue el que salió peor parado de Mandalika: Alex Lowes impactó con su pierna y le provocó varias fracturas.

De acuerdo con el piloto privado de BMW, la razón del incidente no fue la maniobra de Lowes, sino el estado de la pista.

"Dejad que explique qué fue lo que pasó", escribió en sus redes sociales al término del fin de semana. "La pista de Mandalika y Argentina están siempre muy sucias para cuando llegamos. Eso significa que tenemos que limpiarla según vamos compitiendo. Pero siempre hacemos la misma trayectoria, así que solo tienes una trazada limpia y con agarre de un metro de ancho".

"Cuando intentamos hacer un adelantamiento, normalmente dejamos suficiente espacio al principio de la maniobra, por seguridad sobre todo. Pero en situaciones así no puedes hacerlo, porque si le dejas espacio te vas a la zona sucia y acabas yéndote recto o cayéndote. La otra opción es intentar poner a dos motos en 80 centímetros... y por eso hemos visto incidentes como el mío o como el de muchos otros".

Syahrin, metiéndose en la zona sucia para adelantar a Sykes.

Es decir, de acuerdo con Baz, Lowes no tenía una zona de asfalto limpio para intentar el adelantamiento, y él tampoco disponía de espacio para dejarle un margen de seguridad. ¿El resultado? Un feo impacto que terminó con lesión para el francés.

"No teníamos ni un 1% de margen de error en la salida, sobre todo en la curva 2, con veinte motos juntas", lamentó el expiloto de MotoGP. "No es mi trabajo valorar las diferentes opciones, pero todos los pilotos coincidimos en que no es bueno correr en circuitos donde no ha rodado nadie en meses".

