Por qué Álvaro Bautista no lleva las novedades de Ducati en Donington

El dominio de Ducati en el Campeonato del Mundo de Superbikes es cosa del pasado. Después de que Álvaro Bautista ganara la friolera del 75% de todas las carreras en su camino hacia su segundo título de WSBK el curso pasado, el español lo está pasando mucho peor este año y actualmente sólo ocupa el tercer puesto en la clasificación de pilotos.

Los cambios en el reglamento y el buen debut de Toprak Razgatlioglu con BMW han cambiado las condiciones para Bautista. Ducati reaccionó entre los eventos del WSBK en Misano y Donington y presentó nuevas piezas para la Panigale V4R con el fin de mejorar el rendimiento. Sin embargo, las actualizaciones sólo se han utilizado hasta ahora en la moto de Nicolò Bulega.

En la Ducati de Bulega se ha visto un nuevo sistema de escape, que es similar al que se utilizó de 2019 a 2022. En lugar de los dos silenciadores traseros bajo la parte trasera, el nuevo sistema es mucho más compacto y tiene colectores más cortos. Como en el pasado, los silenciadores traseros sobresalen directamente de la parte delantera.

Por qué el nuevo escape de Ducati no lo usa Álvaro Bautista

El principal objetivo del nuevo sistema es reducir el peso. Por ello, Bautista, que de todas formas pilota con lastre, puede prescindir del nuevo sistema. Según Bautista, el sistema aun así no genera mucha más potencia máxima.

"La diferencia de rendimiento es insignificante", dice convencido Bautista. El de Talavera de la Reina prefiere el sistema de escape introducido el año pasado: "Cuando probé el nuevo escape en 2023, lo preferí. Sentí una gran diferencia entonces".

El escape 2023 que se utiliza en la Ducati de Álvaro Bautista

"Desarrollaron el nuevo escape para ahorrar peso. Pero en mi caso, eso no tiene sentido. Mi compañero de equipo necesita una moto lo más ligera posible. Si yo utilizara ese escape, tendría que llevar aún más peso extra", zanja el campeón del mundo.

Difícil estreno en Donington: caída y problemas de puesta a punto el viernes

El inicio del fin de semana en Donington fue accidentado, ya que Bautista se cayó en la FP2. Antes del estreno en Donington, Bautista tomó la decisión de volver a la puesta a punto de Barcelona y Assen. "Hicimos algunos cambios en Misano, pero tuve las peores sensaciones de la presente temporada", recuerda.

Bautista se sintió cómodo en la FP1 del viernes por la mañana. "Por la tarde probamos un cambio porque no teníamos una puesta a punto realmente buena. Fue horrible", describe Bautista, que tuvo que dar otro paso atrás en la configuración.

Luego llegó la caída en la curva 1, cuando la rueda delantera de Bautista se hundió. Salió ileso, pero perdió algo de tiempo de entrenamiento. "Ha sido una caída estúpida", dijo molesto. "Pero mis sensaciones eran mucho mejores después de la caída. Pero no son tan buenas como las del año pasado. No estoy muy contento".

Armas contundentes en la batalla contra Toprak Razgatlioglu

El piloto de BMW Toprak Razgatlioglu estuvo en su propio mundo el viernes. Bautista no cree tener las herramientas adecuadas para desafiar a Razgatlioglu este fin de semana. "No puedo pilotar la moto como el año pasado. No tenemos las armas adecuadas. Toprak también ha dado un paso adelante. Comparado con el año pasado, nosotros estamos un paso por detrás y él ha dado medio paso adelante", compara Bautista.

Toprak Razgatlioglu también parece más fuerte que Álvaro Bautista en Donington

Después de las victorias del año pasado, Bautista tiene que fijarse objetivos más pequeños este año. Mentalmente, eso no es fácil. "No pienso en si ya he ganado el campeonato del mundo dos veces o no. Hay que aceptar la situación. Tenemos que intentar recuperar la confianza. No quiero pensar en el pasado", comentó 'Batis', y añadió: "Sin duda es más divertido cuando ganas y cuando puedes pilotar como quieres".

Lo que dice Bulega sobre el nuevo escape Ducati

Su compañero de equipo Nicolò Bulega tampoco tuvo un viernes fácil. El debutante rodó varias veces por la grava y se quejó de las sensaciones poco ideales: "Es un circuito realmente difícil, probablemente el más difícil hasta ahora. Es muy técnico y tiene grandes diferencias de altitud. No se puede respirar hondo. También es muy exigente físicamente".

Nicolo Bulega utilizó el escape Ducati más compacto el viernes

¿Y qué dice del nuevo escape? "Ya probé el escape en el test de Misano. Para ser sincero, no noto ninguna diferencia", admite el italiano. "Es un cambio pequeño. Es imposible generar 20 caballos extra con un escape", bromea.

"Puede que los ingenieros reconozcan ciertas diferencias en los registros de datos, pero yo no lo noto", explica Bulega, que supone que el nuevo sistema debería generar algo más de potencia y, al mismo tiempo, ser más ligero que el escape utilizado por Bautista. "El objetivo es mejorar un poco todos los aspectos", dice Bulega.