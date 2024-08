Danilo Petrucci renueva para el WSBK de 2025 con Barni

El piloto italiano continuará en el campeonato por tercera temporada con el equipo Barni después de alcanzar un acuerdo para su renovación tras un exitoso fin de semana en Portimao. En el trazado luso, Danilo Petrucci fue un firme aspirante en el grupo de cabeza, incluso subió al podio en la carrera del sábado, mientras que en la primera cita del domingo fue segundo y por la tarde cruzó la línea de meta en la quinta posición.

Con 33 años, consiguió acabar cuatro veces entre los tres mejores en la actual campaña, aunque se lesionó con una caída mientras que entrenaba en motocross. Sin embargo, tras su pausa por las lesiones, impresionó y podrá seguir su camino con el conjunto que le da otra oportunidad más en el WSBK, aunque su objetivo no es solo correr, sino que quiere ganar: "Aquí me siento como en casa y quería prolongar el contrato".

"Barni, su familia y su equipo están haciendo todo lo posible para que tengamos una moto competitiva. Ya no soy tan joven, pero todavía me siento bien", aseguró el italiano tras recordar la época en la que crecieron juntos antes de dar el salto a MotoGP. "Mientras esté en forma, no quiero quedarme en casa. Barni y yo queremos celebrar el éxito juntos".

Danilo Petrucci en un duelo con el líder del mundial Toprak Razgatlioglu Foto: Barni

Danilo Petrucci seguirá con Ducati Panigale V4 R en la temporada 2025, y el equipo está trabajando para alinear a un segundo piloto, mientras que su director, Marco Barnabo, celebró el acuerdo: "La ampliación con Danilo [Petrucci] siempre fue nuestra prioridad. Conocemos su valía y confiamos en sus capacidades, estoy muy contento de que sigamos con él un año más".

"Nuestro viaje juntos ya nos ha traído grandes resultados, como en Portimao. Nuestro objetivo es ganar el título de equipos independientes en 2024 y ganar una carrera en 2025, gracias a Danilo por confiar en nuestro equipo", dijo.

Con esa renovación, la parrilla de la temporada 2025 del WSBK ya tiene a once pilotos confirmados, con Nicolo Bulega, Jonathan Rea, Andrea Locatelli, Alex Lowes, Axel Bassani, Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Iker Lecuona, Xavi Vierge, Garrett Gerloff y el propio Danilo Petrucci.

Uno de los puestos más importantes que queda aún por saber es el del Aruba.it, en donde todavía no está claro si el vigente campeón, Álvaro Bautista, continuará en la categoría, mientras que hay otros siete equipos que no tienen su alineación lista.

