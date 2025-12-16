El Mundial Femenino (WorldWCR) confirma sus pilotos para 2026, con seis españolas

El Mundial Femenino de Motociclismo, el WorldWCR que se disputa en el marco del Mundial de Superbikes, volverá a contar con una nutrida representación de pilotos españolas en la temporada 2026, la tercera de la historia del campeonato, después de contar con campeonas de nuestro país en 2024 (Ana Carrasco) y 2025 (María Herrera).

Precisamente, Herrera será la que encabece el plantel de españolas. La castellano-manchega repetirá presencia en el próximo curso, como la referencia de una parrilla de 24 corredoras. Llevará el dorsal #6 en su Yamaha YZF-R7 (misma moto para todas las participantes) del equipo Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR.

La toledana tratará de revalidar la corona en 2026, pero no le faltarán rivales. Dentro de las españolas, también habrá que contar con Beatriz Neila (dorsal #36, equipo Ampito Crescent Yamaha), que fue segunda clasificada de la general en el pasado curso, a apenas 5 de Herrera.

El resto de corredoras nacionales serán Natalia Rivera (dorsal #20, en el mismo equipo que María Herrera), 'Pakita' Ruiz (dorsal #46, equipo PR46+1 Racing Team), Paola Ramos (dorsal #58, escudería Klint Racing Team) y Sara Sánchez (dorsal #64, equipo Hadden Racing Team).

María Herrera

Paola Ramos será una de las seis 'rookies' de la nueva campaña tras lograr el año pasado una impresionante victoria como 'rookie' en Jerez. Junto a ella, también estarán la italiana Martina Guarino, la francesa Line Vieillard, la también italiana Arianna Barale, y las polacas Patrycja Sowa y Karolina Danak. Repetirán otros grandes nombres, como la británica Chloe Jones, tercera en 2025, o la transalpina Roberta Ponziani, que viene de ser cuarta en 2025.

El campeonato femenino volverá a contar con un calendario de seis rondas en 2026. Tras un test oficial el 23 de marzo, en Portimao, el campeonato arrancará el fin de semana del 27 al 29 del mismo mes, también en la pista lusa. Tras ello, el WorldWCR visitará Assen (17 al 19 de abril), el Balaton Park húngaro (1 al 3 de mayo), Misano (12 al 14 de junio) y Donington Park (10 al 12 de julio). La campaña se cerrará en España, en Jerez, del 16 al 18 de octubre.