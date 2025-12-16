Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
WSBK Jerez

El Mundial Femenino (WorldWCR) confirma sus pilotos para 2026, con seis españolas

María Herrera volverá a encabezar la participación española en el Mundial Femenino de motociclismo, el WorldWCR, que en 2026 se encabezará hacia su tercera temporada.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
María Herrera, campeona

María Herrera

Foto de: World Superbike Championship

El Mundial Femenino de Motociclismo, el WorldWCR que se disputa en el marco del Mundial de Superbikes, volverá a contar con una nutrida representación de pilotos españolas en la temporada 2026, la tercera de la historia del campeonato, después de contar con campeonas de nuestro país en 2024 (Ana Carrasco) y 2025 (María Herrera).

Precisamente, Herrera será la que encabece el plantel de españolas. La castellano-manchega repetirá presencia en el próximo curso, como la referencia de una parrilla de 24 corredoras. Llevará el dorsal #6 en su Yamaha YZF-R7 (misma moto para todas las participantes) del equipo Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR.

La toledana tratará de revalidar la corona en 2026, pero no le faltarán rivales. Dentro de las españolas, también habrá que contar con Beatriz Neila (dorsal #36, equipo Ampito Crescent Yamaha), que fue segunda clasificada de la general en el pasado curso, a apenas 5 de Herrera.

El resto de corredoras nacionales serán Natalia Rivera (dorsal #20, en el mismo equipo que María Herrera), 'Pakita' Ruiz (dorsal #46, equipo PR46+1 Racing Team), Paola Ramos (dorsal #58, escudería Klint Racing Team) y Sara Sánchez (dorsal #64, equipo Hadden Racing Team).

María Herrera

María Herrera

Paola Ramos será una de las seis 'rookies' de la nueva campaña tras lograr el año pasado una impresionante victoria como 'rookie' en Jerez. Junto a ella, también estarán la italiana Martina Guarino, la francesa Line Vieillard, la también italiana Arianna Barale, y las polacas Patrycja Sowa y Karolina Danak. Repetirán otros grandes nombres, como la británica Chloe Jones, tercera en 2025, o la transalpina Roberta Ponziani, que viene de ser cuarta en 2025.

El campeonato femenino volverá a contar con un calendario de seis rondas en 2026. Tras un test oficial el 23 de marzo, en Portimao, el campeonato arrancará el fin de semana del 27 al 29 del mismo mes, también en la pista lusa. Tras ello, el WorldWCR visitará Assen (17 al 19 de abril), el Balaton Park húngaro (1 al 3 de mayo), Misano (12 al 14 de junio) y Donington Park (10 al 12 de julio). La campaña se cerrará en España, en Jerez, del 16 al 18 de octubre.

Más de WSBK:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior ¿Cuándo es la próxima carrera de F1? ¿Y de MotoGP, IndyCar, WRC y más?

Mejores comentarios
Más de
Rubén Carballo Rosa
Yamaha anuncia cuándo presentará su MotoGP de 2026, la primera con motor V4

Yamaha anuncia cuándo presentará su MotoGP de 2026, la primera con motor V4

MotoGP
MotoGP
Test de Valencia 2026
Yamaha anuncia cuándo presentará su MotoGP de 2026, la primera con motor V4
Aprilia detalla que Jorge Martín tenía "una oferta muy buena" de Honda para irse

Aprilia detalla que Jorge Martín tenía "una oferta muy buena" de Honda para irse

MotoGP
MotoGP
Test de Valencia 2026
Aprilia detalla que Jorge Martín tenía "una oferta muy buena" de Honda para irse
La persona que ha jugado un papel clave en la mejoría de Pedro Acosta

La persona que ha jugado un papel clave en la mejoría de Pedro Acosta

MotoGP
MotoGP
Test de Valencia 2026
La persona que ha jugado un papel clave en la mejoría de Pedro Acosta

Últimas noticias

Wolff ve a Mercedes F1 en el buen camino para 2026, pero es cauto

Wolff ve a Mercedes F1 en el buen camino para 2026, pero es cauto

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Wolff ve a Mercedes F1 en el buen camino para 2026, pero es cauto
Verstappen prueba el Mercedes-AMG GT3: ¿Plan secreto para las 24h de Nürburgring?

Verstappen prueba el Mercedes-AMG GT3: ¿Plan secreto para las 24h de Nürburgring?

Endurance
Endu Endurance
Verstappen prueba el Mercedes-AMG GT3: ¿Plan secreto para las 24h de Nürburgring?
Título por medio punto o la primera victoria de Senna: los cinco GP de Portugal más icónicos en F1

Título por medio punto o la primera victoria de Senna: los cinco GP de Portugal más icónicos en F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Título por medio punto o la primera victoria de Senna: los cinco GP de Portugal más icónicos en F1
Cómo Dani Juncadella sólo necesitó un día para entender el Hypercar del WEC

Cómo Dani Juncadella sólo necesitó un día para entender el Hypercar del WEC

WEC
WEC WEC
Cómo Dani Juncadella sólo necesitó un día para entender el Hypercar del WEC

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros