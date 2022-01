Por qué los pilotos wild card ya no ganan en MotoGP

Los aficionados a MotoGP probablemente nunca olvidarán el 29 de octubre de 2006. Ese día no sólo se disputó la última carrera de la era de las 990cc, donde Valentino Rossi perdió el que sería su sexto título al caerse y Nicky Hayden se proclamó campeón del mundo.

Troy Bayliss se llevó la victoria ese día. La carrera del australiano en MotoGP ya había terminado. Tras dos años en el equipo oficial Ducati (2003 y 2004) y una temporada fallida con Sito Pons y Honda (2005), el aussie volvió al WorldSBK en 2006 y ganó su segundo título con la 999R de la marca de Borgo Panigale.

Ducati tuvo que buscar un sustituto para el lesionado Sete Gibernau en la última carrera de la temporada en Valencia y llamó a Bayliss. Partiendo desde la segunda posición de la parrilla, el campeón de superbikes hizo historia.

El seis veces campeón del WorldSBK, Jonathan Rea, está convencido de que esto no volverá a ocurrir en el futuro. "La de Bayliss fue la historia más bonita. Nunca se repetirá. Al menos no me lo imagino", comentó Rea en una entrevista con Motorsport.com.

"En el pasado había wild cards en MotoGP o en 500cc, como en Japón. Esos pilotos a veces eran muy fuertes y conseguían buenos resultados. Pero ahora es más difícil", señala Rea. "No puedes subirte a una moto así y estar delante".

Los cambios en MotoGP

En 2012, el propio Rea tuvo la oportunidad de correr en MotoGP. Cuando Casey Stoner se lesionó, el británico le sustituyó en el equipo Repsol Honda. Tras un test en Brno, se subió a la RC213V en Misano y Aragón. Terminó las dos carreras entre los ocho primeros.

"Entonces quedé a unos 30 segundos y terminé séptimo. Hoy, 30 segundos es demasiado", compara Rea. "La diferencia entre el primero y el último es muy pequeña. Las reglas son muy buenas, todos los fabricantes pueden ser rápidos. No es como hace 10 años, cuando estabas a 30 segundos en el top 10. Hoy en día, si estás 30 segundos, eres último".

Jonathan Rea, Repsol Honda Team

Los buenos resultados de los invitados son mucho más difíciles

Ben Spies y Cal Crutchlow han sido los últimos pilotos con pasado en el WorldSBK en ganar carreras en MotoGP. Eugene Laverty y Loris Baz consiguieron resultados respetables con material inferior. Alex Lowes (2016), Michael van der Mark (2017) o Garrett Gerloff (2021) sufrieron para entrar en los puntos cuando tuvieron su oportunidad.

"MotoGP está ahora a un nivel muy alto", señala Rea. "Sólo hay que ver lo que hizo Crutchlow [en 2021]. Incluso si sólo has estado fuera unas pocas carreras y luego vuelves, es bastante difícil".

El neumático delantero Bridgestone

"Los neumáticos son un factor importante. El Bridgestone delantero se comportaba de forma muy extraña. Las motos también son muy diferentes", recuerda Rea.

Según el norirlandés, los resultados de Marc Márquez la pasada temporada son otra muestra del alto nivel.

"Márquez se perdió la mayor parte de la temporada 2020 y volvió en 2021. Le resultó bastante difícil", apunta.

A diferencia del pasado, ninguna moto garantiza buenos resultados, como ocurría hace 10 o 15 años. "Las motos están técnicamente más cerca. Además, los equipos satélites están ahora muy bien apoyados por las fábricas", analiza el #65.

"En un buen día ganas y después pueden venir momentos difíciles, como demuestra el ejemplo de Miguel Oliveira. En MotoGP actualmente es fácil tener un mal fin de semana y terminar fuera del top 10. MotoGP está en una época dorada. Todo está muy cerca. No puedes permitirte tener un mal fin de semana cuando estás luchando por el título", explica.

Los esfuerzos de Dorna dan sus frutos

El organizador del campeonato, Dorna, estableció hace unos años un sólido marco de normas y medidas inteligentes, como las concesiones o la introducción de una electrónica única (ECU), que han contribuido a igualar a los fabricantes.

Centralita de Magneti Marelli

"Hay que felicitar a los ingenieros y a los fabricantes. La ECU única y las normas constantes durante muchos años han permitido a los fabricantes mejorar sus motos", comenta Rea. "Como son prototipos, tienen más posibilidades que en el WorldSBK, por ejemplo. Nuestras motos se basan en modelos de serie y las reglas están ahí para ayudar a que las motos estén a la altura".

Las posibilidades de ver a Rea en MotoGP en el futuro han ido disminuyendo en los últimos años, ya que nunca recibió una buena oferta y prefirió seguir con Kawasaki. Sin embargo, el prometedor nuevo campeón del mundo, Toprak Razgatlioglu, sí podría dar el salto en 2023.

(Haz click en este enlace o en la foto para ver los pilotos que han ganado carreras en MotoGP y SBK)