Melandri: "Los mejores me temían, los gané en la cima de sus carreras"

Marco Melandri solo pudo celebrar un título en su larga carrera en el mundial. En la temporada 2002, ganó el Campeonato del Mundo de 250cc con Aprilia. Luego fue segundo en MotoGP y en el WorldSBK, como ya había sido en 125 cc.

Repasando su trayectoria y sus varios subcampeonatos, Melandri lamenta las oportunidades perdidas.

"Para ganar un campeonato, se deben unir muchos factores: el piloto, la moto, el equipo y la suerte necesaria. Estuve en el equipo correcto en el momento equivocado varias veces", dijo Melandri en una entrevista con Motorsport.com.

"No pude lograr tantos títulos como me merecía", dice convencido Melandri. "Debería haber ganado más. Pero los mejores pilotos me temieron y los vencí cuando estaban en la cima de sus carreras".

Melandri compitió contra pilotos como Valentino Rossi, Casey Stoner, Loris Capirossi, Dani Pedrosa y Jonathan Rea en el mundial. "Es un honor para mí que me temieran si tenía un buen día", continuó el italiano.

"Gané carreras de una manera entretenida. Luché siempre hasta el final, llevé la moto con una mano. Lo recordarÉ hasta el final de mi vida. Nadie puede hacer eso. Gané en mojado, gané a mi compañero de equipo. Hice todo. Nunca fue aburrido ", recuerda Melandri sobre su carrera, que terminó en octubre de 2019.

Disfruta de estas fotos de Melandri en MotoGP. Haz click sobre ellas para verlas en grande