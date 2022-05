Márquez alucina con la brutal salvada de Razgatlioglu: "¡Increíble!"

Cargar el reproductor de audio

El piloto turco de Yamaha, Toprak Razgatlioglu, protagonizó este domingo en Estoril una de las acciones más espectaculares del año durante la carrera corta de la mañana, la Superpole Racing, en la que estuvo luchando por la victoria hasta que sufrió lo que parecía una caída irremediable, pero logró una salvada espectacular, levantó la moto y acabó cruzando segundo la meta, por detrás de Jonathan Rea.

La acción fue tan espectacular y tan estilo Marc Márquez que hasta el propio campeonísimo de MotoGP alucinó, y así lo hizo saber en sus redes sociales: "Amacing!" (¡increíble!), escribió el de Cervera, junto a unas fotos donde se veía la brutalidad de la salvada del turco y, posteriormente, compartió un vídeo de la acción desde la página oficial del SBK, en el que se veía con claridad el agujero que la acción había provocado en el mono del piloto de Yamaha para levantar la moto.

Al final de la carrera, Toprak explicó cómo se habían desarrollado la espectacular maniobra.

"Entrenamos con Kenan (Sofuoglu, ex piloto y ahora su manager) en su pista de karting, es un circuito pequeño y siempre pierdo la parte delantera e intento recuperarla. Sólo que esta vez la moto era un poco más pesada. Siempre miro a Marc Márquez, ¡es el mismo estilo! Recuerdo que en 2020, en Jerez, intenté levantar la moto pero no pude, así que tuve una pequeña caída. ¡Sin embargo, esta vez he dicho: '¡Tengo que levantarla!' porque estoy luchando por la victoria. Estoy muy contento, sumamos buenos puntos y un segundo puesto es mejor que una caída. ¡Ha sido un fin de semana extraño!", dijo el turco.

Razgatlioglu, que el pasado año ganó el campeonato de las motos de serie rompiendo la increíble racha de Rea, este año no ha logrado aún estrenar su casillero de victorias. El turco ha subido al podio ocho veces en las nueve carreras disputadas hasta ahora en 2022, con tres segundos puestos en las últimas cinco. Sin embargo, el costoso abandono en Assen y el hecho de no ser capaz de conseguir una victoria en uno de sus circuitos más fuertes significa que está a 52 puntos del líder del Campeonato Alvaro Bautista.

Las mejores fotos del fin de semana de SBK en Estoril

