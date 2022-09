Lecuona, tras el WSBK de Barcelona: "Es el mismo problema de siempre"

Cargar el reproductor de audio

El expiloto de MotoGP, Iker Lecuona, consiguió su primera pole en WSBK en la sesión clasificatoria del sábado, y durante gran parte de la carrera estuvo en disposición de luchar por el podio (un reconocimiento que no obtiene desde el pasado round de Assen, disputado en el mes de abril.

Después de haber estado rodando por detrás de Álvaro Bautista y Toprak Razgatlioglu, que se colocaron en las dos primeras posiciones nada más empezar la carrera, Lecuona se vio relegado a la sexta posición en la parte final de la prueba, cruzando meta a la estela de Michael Ruben Rinaldi, Jonathan Rea y Garrett Gerloff.

Lecuona declaró a la web oficial de WSBK que su Fireblade sufrió "el mismo problema de siempre", con una pérdida de agarre en las últimas vueltas. "En el ecuador de la carrera me sentía bien, me sentí constante. Iba con neumático duro, estaba gestionando bien el agarre, sinceramente", dijo el expiloto de MotoGP. "Pero al final hemos tenido el mismo problema de siempre, y en las últimas vueltas sufrimos mucho".

"Perdí el podio en las últimas cinco vueltas, no pude hacer nada. No me quedaba nada de goma [para seguir luchando]. Destrocé el neumático tanto delantero como trasero, así que no pude luchar [por el podio]".

"Estoy frustrado, tenemos que solucionar este problema porque en cada carrera pasa lo mismo. Para mí es la peor sensación".

Lecuona tuvo una segunda oportunidad saliendo desde la pole en la carrera corta del domingo por la mañana, pero su periplo terminó en la primera vuelta, cuando se cayó en la curva 10 tras hacer contacto con la Yamaha de Andrea Locatelli.

Esto le dejó en la 10ª posición de parrilla de cara a la segunda carrera, y el piloto español no pudo ser más que octavo, dos puestos por detrás de su compañero de equipo Xavi Vierge.

"En la Superpole, en la primera vuelta me puse en cabeza, pero al pasar a Locatelli en la curva 10, perdí el tren delantero y me fui al suelo", explicó Lecuona. "Fue un poco inesperado, sinceramente, y por supuesto quiero pedir disculpas a Andrea, porque se tuvo que ir a la grava y fue culpa mía".

"Cambiamos cosas en la moto para la segunda carrera, pero desde la primera frenada de la primera curva me di cuenta de que íbamos a tener problemas hasta el final, así que hice lo que pude. Hice varios adelantamientos y luego intenté de quedarme con Xavi, tratando de conservar los neumáticos".

"No fue fácil, porque no me sentía perfectamente cómodo con la frenada, y tuve que gestionar una gran caída de los neumáticos en las últimas vueltas, pero hice todo lo que tenía en mi mano para terminar la carrera lo mejor posible".

"Tenemos que centrarnos en este área de cara a las próximas carreras", zanjó.

Lecuona ocupa ahora la octava posición en la clasificación general, mientras que su compañero de equipo, Vierge, lo hace en décimo lugar, a 59 puntos de Iker.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!