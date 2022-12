Laverty regresa a casa tras su accidente en Phillip Island WSBK

Cargar el reproductor de audio

Eugene Laverty ya descansa en su casa, después de un mes para olvidar. El veterano norirlandés, que se despedía de su vida como piloto en activo en Phillip Island, última cita del calendario del WorldSBK, sufrió un aparatoso accidente, que le obligó a ser evacuado al hospital y permanecer ingresado.

El accidente se saldó con una lesión en la pelvis, y Laverty tuvo que permanecer cuatro días ingresado en Melbourne. Después de esas jornadas en el hospital, el británico fue dado de alta. Sin embargo, a las 24 horas tuvo que volver a ser ingresado con una hemorragia interna, viéndose obligado a permanecer en Australia más tiempo de lo previsto.

Afortunadamente, Eugene recibió la atención correcta, y ya se recupera de las lesiones en su casa, en Portugal.

"Me he sentido mejor preparado para dejar el hospital esta segunda vez, ya que he necesitado algún tiempo para que todo se pusiera en su sitio después de una lesión así", comentó Laverty, en declaraciones a la web del campeonato.

"He tenido la fortuna de tener a mi esposa a mi lado todo el tiempo, y ambos estamos muy contentos de regresar a casa después de una estancia prolongada en Australia. No era la forma en que quería terminar mi carrera en WorldSBK, pero lo estaba dando todo y así es como debía ser", añadió.

"Quiero agradecer a Dirección de Carrera por ondear la bandera roja de inmediato y a todo el personal médico de Phillip Island por cuidarme tan bien tras el accidente", concluyó.

Laverty, a sus 36 años, acumula una superlativa experiencia en las diferentes categorías y campeonatos del motociclismo, pero aunque completó cuatro temporadas en el Mundial (dos en 250 cc y otras dos en MotoGP), siempre estuvo más ligado a las derivadas de serie.

Fue en WorldSBK donde desarrolló gran parte de su carrera profesional, llegando a acumular 13 victorias, 35 podios y 4 poles.

