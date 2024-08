Jonathan Rea sale de Portimao con "sentimientos encontrados" con la Yamaha

Yamaha también tuvo un fin de semana difícil en la cita del Mundial de Superbikes celebrada en Portimao. La escasa velocidad punta en la larga recta de meta puso las cosas muy difíciles a los pilotos de la casa de Iwata. A una vuelta, Jonathan Rea y sus compañeros de marca se mostraron más o menos competitivos, pero en carrera sólo pudieron adelantar tomando grandes riesgos.

"Ha sido un fin de semana positivo en algunos aspectos", dijo el seis veces campeón del mundo tras la ronda lusa, tratando de ver los aspectos positivos. Sus sensaciones con la R1 fueron mejores que en las anteriores citas de WSBK. Pero, por otro lado, el séptimo fin de semana de carreras de la presente campaña enseñó dónde se está quedando atrás Yamaha.

"Portimao mostró dónde tenemos que mejorar todavía", confirmó Rea. Tras sufrir un problema técnico del sábado, razón por la cual el norirlandés sólo terminó 15º, ocupó un decepcionante décimo puesto en la Superpole Race del domingo. "En la carrera corta hice una buena salida, pero la lucha en el pelotón resultó difícil cuando todo el mundo tenía agarre. Esto afectó a nuestra posición de salida para la Race 2. Tuve que salir undécimo", explicó.

En la segunda carrera larga, a Rea le resultó difícil abrirse paso en el pelotón, por la falta de velocidad punta que se está demostrando como decisiva. "Hice una buena salida, pero me vi envuelto en algunas batallas, especialmente con Xavi Vierge. He tenido muchos problemas para adelantarle y eso ha condicionado un poco mi carrera. Él no era tan fuerte durante la vuelta completa, pero sí en las rectas, así que tuvimos toda una batalla", comentó el multicampeón de Ballymena.

Cuando Rea fue capaz de pasar al español de Honda, alcanzó a Michael van der Mark y a Danilo Petrucci. "Aunque la diferencia era grande, conseguí alcanzarles. Uno de nuestros puntos fuertes con la R1 es el ritmo con neumáticos usados", reconoció Rea. En la última vuelta, logró superar al neerlandés de BMW y terminó sexto.

Así, Rea acabó el fin de semana con unas sensaciones dispare: "Tengo sentimientos encontrados, porque nunca me había sentido tan cómodo con la moto en cuanto a chasis. Pude aprovechar mucho mejor los puntos fuertes de la moto. En general, ha sido un fin de semana que me ha inspirado confianza, porque en términos de feeling y de electrónica, he ganado de cara a para pilotar la moto como quiero".

Por otra parte, para su compañero de equipo, Andrea Locatelli, el séptimo fin de semana de WSBK 2024 apenas deparó momentos agradables. El italiano, el mejor de la casa nipona en la general del campeonato, no logró meterse en el Top 10 en ninguna de las tres carreras, y sólo sumó unos escasos diez puntos para el Mundial, por dos undécimos puestos en las carreras principales.

"Ha sido uno de los peores fines de semana para nosotros en general", sentenció el transalpino. "Después de la clasificación parecía que no estábamos en una mala posición, pero el sábado y el domingo, en carrera, tuve que lidiar con fuertes vibraciones en la parte trasera de la moto. Fue realmente difícil aguantarlo y poder empujar fuerte. Sabemos que hemos perdido muchos puntos para el campeonato", remachó.