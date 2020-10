Rea, tras su sexto título de WSBK: "Ya no tengo más objetivos"

El Mundial de Superbikes tiene una nueva leyenda: después de la carrera 1 en Estoril, Jonathan Rea demostró una vez más ser el gran dominador de esta categoría. Al final de la primera manga de la última ronda de esta temporada, el actual campeón del mundo revalidó por sexta vez consecutiva su título, rompiendo su propio récord.

El piloto de Kawasaki sólo necesitaba un cuarto lugar en la carrera para asegurar su sexta corona después de un espléndida remontada. En la Superpole cometió un error que le obligó a empezar desde el 15º lugar. Así lo explicó Rea: "Fue un gran error por mi parte. Me sentí muy motivado. La sensación con la moto era muy buena. No sabía que Scott Redding se había estrellado, pero vi la suciedad en la pista. Cuando me caí, inmediatamente me di cuenta de que la moto estaba destruida".

"Tengo que disculparme con mi equipo y mis mecánicos por ello. No estaba pensando en el campeonato... Después de cuatro vueltas estaba tan delante que pensé que podía ganar la carrera. Pero luego tuve muchos problemas".

En la carrera, sin embargo, remontó, gracias también a la rotura de motor de Scott Redding, lo que le hizo perder cualquier posibilidad de frenar el título de Rea.

"No me informaron sobre el abandono de Scott. Sólo me enteré después de la carrera. No tengo muchos sentimientos, tengo que decirte la verdad. Es difícil ser emotivo porque ya estoy concentrado en el mañana y quiero mejorar la moto. Estoy agradecido de estar aquí y de tener esta oportunidad de pilotar con Kawasaki", añadió.

"No podía imaginarme estar aquí hace seis o siete meses, después de haberme caído en la primera carrera de la temporada", continuó, hablando sobre el desarrollo de este particular 2020.

"No sabía si volveríamos a correr. No habría elegido estas siete pistas porque no eran las mejores para mí, ni para la moto. Pero trabajamos increíblemente en equipo y aprovechamos todas las oportunidades. Pero ahora ya no tengo más objetivos, sólo quiero seguir mejorando".

