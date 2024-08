Iannone: "¿Mi futuro? No tengo miedo de quedarme en casa"

La ronda de Portimao no empezó de la mejor manera para Andrea Iannone, que el sábado se vio obligado a rodar en las últimas posiciones, aunque pudo darle la vuelta a la situación el domingo. El piloto del equipo Goeleven terminó la segunda carrera larga del fin de semana en cuarta posición, rozando el podio y cerrando el fin de semana como el mejor independiente.

A pesar de un inicio de ronda poco brillante en Portugal, el italiano acabó medianamente satisfecho, aunque sus expectativas eran mayores: "Estoy ciertamente contento con la progresión que hemos tenido durante el fin de semana. Venir aquí con los kilómetros que tenía [acumulados] no es algo trivial, porque las referencias son difíciles de tomar. No es una pista fácil, pero en cada sesión siempre he progresado. Sin referencias del año anterior, es difícil mejorar sobre la moto. Quizás el año que viene, con un poco más de experiencia, partamos con un poco de ventaja".

Y es que la falta de rodaje jugó para él un papel fundamental en Portimao, un trazado que no conocía, y en el que acabó cayéndose en la Race 1. Pero pudo redimirse el domingo, llegando incluso a soñar con el podio: "La Carrera 2 fue bien, aunque nos faltó algo para aprovechar al máximo nuestro paquete. En mi opinión, con la caída de Álvaro Bautista, el podio podría haber estado al alcance de la mano, pero todavía tenemos que aprender algunas cosas. En las últimas cinco vueltas he sufrido un poco por la falta de combustible. Con el tren delantero no podía frenar como al principio y eso me ha hecho bajar un poco el ritmo, la moto era nerviosa. Pero ahora estoy aprendiendo".

"Mi objetivo es muy alto, pero hay que trazar un plan para llegar a luchar con los mejores, porque hay circuitos en los que estamos más cerca y otros en los que los rivales se alejan. Pero para ganar hay que estar al 100 por 100 en todas partes. Es algo muy técnico, y no es fácil de entender. Este año me estoy esforzando mucho, no sólo en el pilotaje. Paso mucho tiempo haciendo cosas que no me corresponden como piloto. Me gustaría ser piloto y ya está", siguió explicando Iannone.

El piloto transalpino está aún cogiéndole la medida a una Superbike en la que se esperaba que fuera competitivo desde el principio. Tras un inicio de temporada explosivo, 'The Maniac' ha empezado a tener problemas, pero eso forma parte de la curva de aprendizaje: "Vamos a ver cuál es la mejor manera de arreglar las cosas. Desde luego, un año más siempre es mejor, porque si eres inteligente habrás adquirido más experiencia. Puedes suplir algunas carencias, pero hay cosas que no dependen de mí. Puedo tener el escaso consuelo de decir que estoy bien conmigo mismo cuando sé que he dado el 100%".

Una vez completada esta primera mitad de temporada, Iannone debe empezar a pensar en 2025. ¿Qué planes tiene? En Portimao, hubo rumores de un acercamiento al equipo GRT, pero el piloto de Vasto no quiso dar detalles: "Empecé a hablar con Goeleven, pero de momento no hay nada seguro, ya veremos. Es una semana intensa para mí, importante para el futuro. Quiero entenderlo todo bien y no estresarme, porque estamos a mitad de temporada de mi primer año. Podremos entender más en el futuro".

"Llegué este año al campeonato, pero es como si hubiera roto todos los planes que los fabricantes hicieron, esperaban que fuera más competitivo. No es fácil, porque a lo mejor las fábricas comienzan proyectos con pilotos que ya han ganado, por ejemplo. No es fácil encajar, hay que elaborar la mejor situación. Pero yo vengo del sofá de mi casa, así que es más sacrificado. Todo esto tiene que tener un sentido, que es tener la perspectiva de luchar por un Mundial. Si no existe esa perspectiva, se vuelve complejo. Definitivamente, no soy un piloto que se consuela con una quinta posición, o siendo el mejor independiente", dijo con toda franqueza.

El objetivo de un piloto es ganar. También es el caso de Iannone, que no tiene miedo a quedarse en casa: "Siempre he corrido para intentar vencer, para luchar con los mejores, siempre me he entrenado. Soy alguien que sueña a lo grande, no me conformo sólo correr. Prefiero quedarme en casa. ¿Una pena? Sí, pero si no puedes pilotar para ganar, mejor quédate en casa. ¿Escoger un proyecto que esté para ganar en uno o dos años? Por supuesto. No me da miedo quedarme en casa o dar pasos diferentes. Me gusta hacer ciertas cosas, pero también tengo que entender lo importante que soy para ciertos proyectos o no", finalizó.