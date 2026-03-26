Horarios de la ronda de Portimao de WSBK 2026 y cómo verla en TV

El Mundial de Superbikes vuelve a la acción. Más de un mes después de que el campeonato de las motos de serie diera por comenzada su temporada 2026 en Phillip Island, en el 'año 1 tras Toprak Razgatlioglu', WorldSBK vuelve a la acción este fin de semana, del 27 al 29 de marzo, y en la Península Ibérica, en la ronda de Portugal que tendrá lugar en el circuito de Portimao. Apunta los horarios y cómo podrá verse en directo a través de la televisión.

Horarios de la Ronda de Portimao de WSBK 2026 para España

Viernes

Día Evento Hora Viernes 27 de marzo Libres de WorldWCR 10:00 - 10:25 Viernes 27 de marzo

Libres de WorldSPB 10:40 - 11:05 Viernes 27 de marzo

Libres 1 de WorldSBK 11:20 - 12:05 Viernes 27 de marzo

Libres 1 de WorldSSP 12:20 - 13:00 Viernes 27 de marzo

Superpole de WorldWCR 14:30 - 14:55 Viernes 27 de marzo Superpole de WorldSPB 15:10 - 15:35 Viernes 27 de marzo Libres 2 de WorldSBK 16:00 - 16:45 Viernes 27 de marzo Superpole de WorldSSP 17:00 - 17:40

Sábado

Sábado 28 de marzo Warm Up 1 de WorldWCR 10:00 - 10:10 Sábado 28 de marzo

Warm Up 1 de WorldSPB 10:20 - 10:30 Sábado 28 de marzo Libres 3 de WorldSBK 10:40 - 11:00 Sábado 28 de marzo Warm Up 1 de WorldSSP 11:10 - 11:20 Sábado 28 de marzo Superpole de WorldSBK 12:15 - 12:30 Sábado 28 de marzo

Carrera 1 de WorldWCR 13:00 Sábado 28 de marzo

Carrera 1 de WorldSPB 14:00 Sábado 28 de marzo Carrera 1 de WorldSSP 15:00 Sábado 28 de marzo Carrera 1 de WorldSBK 16:30

Domingo

Domingo 29 de marzo Warm Up 2 de WorldWCR 09:55 - 10:05 Domingo 29 de marzo Warm Up de WorldSBK 10:15 - 10:25 Domingo 29 de marzo

Warm Up 2 de WorldSPB 10:35 - 10:45 Domingo 29 de marzo Warm Up 2 de WorldSSP 10:55 - 11:05 Domingo 29 de marzo Carrera Superpole de WorldSBK 12:10 Domingo 29 de marzo

Carrera 2 de WorldWCR 13:00 Domingo 29 de marzo

Carrera 2 de WorldSPB 14:00 Domingo 29 de marzo Carrera 2 de WorldSSP 15:00 Domingo 29 de marzo Carrera 2 de WorldSBK 16:30

Para la ronda de Portimao, habrá que contar con que, en la madrugada del sábado al domingo, cambiará la hora en la Península Ibérica, y a las 2 serán las 3, aunque eso no afectará a los horarios de WSBK. En Portugal, las carreras largas serán para España a las 16:30 horas de la tarde, tanto sábado y domingo. Pasadas las 12 de la mañana, ambos días respectivamente serán tanto la Superpole (sábado) como la Superpole Race (domingo). Además, junto a la categoría de Supersport 600, estarán como teloneras el Mundial Femenino de Motociclismo y la nueva categoría de Sportbikes, que arrancan el curso.

En lo que respecta a lo deportivo, con Razgatlioglu ya en el Mundial de MotoGP, lo que se vio en Phillip Island es que Nicolò Bulega, junto a su Ducati Panigale V4R que parte como la moto referencia, ha tomado el relevo como el hombre a batir de WorldSBK. El italiano ganó las tres primeras carreras del curso y ya domina la clasificación general con mano de hierro, imponiéndose a su nuevo compañero de equipo, el español Iker Lecuona.

En Australia, el mejor corredor español en cuanto a resultado puro fue Álvaro Bautista, quien como nuevo piloto de Barni Racing Team, escuadra satélite de los de Borgo Panigale, sumó el domingo su primer podio de 2026. Sin embargo, el castellano-manchego sumó los mismos puntos que el valenciano, 19.

Para Portimao habrá una gran novedad: el regreso de Jonathan Rea. Aunque el seis veces campeón del mundo se retiró a finales de 2025, sigue subiéndose a las motos de competición, en este caso como probador de Honda, y aquí tendrá la oportunidad de sustituir a Jake Dixon, lesionado. Quien sí podrá arrancar la temporada será el compañero del británico, el tailandés Somkiat Chantra, que tampoco pudo llegar en buen estado físico a Phillip Island.

Cómo ver por TV la ronda de Portimao (Portugal) de WSBK 2026

La temporada 2026 del Mundial de Superbikes, contando con esta ronda de Portimao, podrá verse principalmente a través de DAZN, la plataforma que ofrece todo el fin de semana al completo, con los entrenamientos libres, las Superpoles y todas las carreras. Recuerda que, aunque el servicio es de pago, WSBK es un contenido gratuito en la plataforma. Solo necesitarás estar registrado en la web para acceder a él.

Además, la ronda de Portugal también se verá en la propia plataforma del campeonato, el SBK Videopass (que también es de pago). Este año, a diferencia de lo que pasaba en los últimos, las Superbikes no se emiten ni en Eurosport/MAX ni en RTVE.

¿Cuántas vueltas se darán en las carreras de WSBK 2026 en Portimao?

Las carreras largas del Mundial de Superbikes, tanto la Race 1 del sábado como la Race 2 del domingo, en Portimao se disputarán a 20 vueltas, como en Phillip Island. Además, la carrera Superpole del sábado será a 10 vueltas, como estipula el reglamento. Por otra parte, las carreras de Supersport 600 serán a 17 giros, y las de WorldWCR y WorldSPB, a 11.

Así llega el Mundial de Superbikes 2026 a la Ronda de Portimao