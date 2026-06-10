Horarios de la ronda de Misano de WSBK 2026 y cómo verla en TV
El Mundial de Superbikes sigue este fin de semana, del 12 al 14 de junio, con la séptima ronda de la temporada 2026, en Misano. Apunta los horarios y cómo verla en TV.
El motociclismo no para, y este fin de semana, del 12 al 14 de junio, toca Mundial de Superbikes. La temporada 2026 del campeonato de las motos derivadas de serie sigue adelante con su séptima ronda. Tras MotorLand Aragón, toca una nueva visita a Italia, al Misano World Circuit Marco Simoncelli, para la ronda de casa del implacable líder de la clasificación general, Nicolò Bulega, a quien tratará de parar Iker Lecuona. Apunta los horarios de este finde en Misano y cómo verlo todo en directo por la televisión, gratis.
Horarios de la Ronda de Misano de WSBK 2026 para España
Viernes
|Día
|Evento
|Hora
|Viernes 12 de junio
|Libres de WorldWCR
|09:00 - 09:25
|Viernes 12 de junio
|Libres de WorldSPB
|09:40 - 09:05
|Viernes 12 de junio
|Libres 1 de WorldSBK
|10:20 - 11:05
|Viernes 12 de junio
|Libres 1 de WorldSSP
|11:20 - 12:00
|Viernes 12 de junio
|Superpole de WorldWCR
|13:30 - 13:55
|Viernes 12 de junio
|Superpole de WorldSPB
|14:10 - 14:35
|Viernes 12 de junio
|Libres 2 de WorldSBK
|15:00 - 15:45
|Viernes 12 de junio
|Superpole de WorldSSP
|16:00 - 16:40
Sábado
|Sábado 13 de junio
|Warm Up 1 de WorldWCR
|09:00 - 09:10
|Sábado 13 de junio
|Warm Up 1 de WorldSPB
|09:20 - 09:30
|Sábado 13 de junio
|Libres 3 de WorldSBK
|09:40 - 10:00
|Sábado 13 de junio
|Warm Up 1 de WorldSSP
|
10:10 - 10:20
|Sábado 13 de junio
|Superpole de WorldSBK
|
11:15 - 11:30
|Sábado 13 de junio
|Carrera 1 de WorldWCR
|
12:00
|Sábado 13 de junio
|Carrera 1 de WorldSPB
|
13:00
|Sábado 13 de junio
|Carrera 1 de WorldSSP
|
14:00
|Sábado 13 de junio
|Carrera 1 de WorldSBK
|
15:30
Domingo
|Domingo 14 de junio
|Warm Up 2 de WorldWCR
|
08:55 - 09:05
|Domingo 14 de junio
|Warm Up de WorldSBK
|
09:15 - 09:25
|Domingo 14 de junio
|Warm Up 2 de WorldSPB
|
09:35 - 09:45
|Domingo 14 de junio
|Warm Up 2 de WorldSSP
|
09:55 - 10:05
|Domingo 14 de junio
|Carrera Superpole de WorldSBK
|
11:00
|Domingo 14 de junio
|Carrera 2 de WorldWCR
|11:50
|Domingo 14 de junio
|Carrera 2 de WorldSPB
|12:45
|Domingo 14 de junio
|Carrera 2 de WorldSBK
|14:00
|Domingo 14 de junio
|Carrera 2 de WorldSBK
|15:15
Para la ronda de Misano, las carreras largas de WSBK serán para España a las 15:30 horas de la tarde, la del sábado, y a las 14:00, la del domingo. Además, en la jornada dominical también tendrá lugar la Superpole Race, desde las 11 de la mañana. Además, junto a la categoría de Supersport 600, estarán como teloneras el Mundial Femenino de Motociclismo y la nueva categoría de SportBikes.
Cómo ver por TV la ronda de Misano (Italia) de WSBK 2026
La temporada 2026 del Mundial de Superbikes, y también esta séptima ronda del año, en Misano, podrá verse principalmente a través de DAZN, la plataforma que ofrece todo el fin de semana al completo, con los entrenamientos libres, las Superpoles y todas las carreras. Recuerda que, aunque es un servicio de pago, WSBK es un contenido gratuito. Solo necesitarás estar registrado en la web de DAZN para acceder a WorldSBK.
Además, la ronda de Misano y toda la temporada al completo también puede verse en la propia plataforma del campeonato, el SBK Videopass (que es de pago). Este año, recuerda que a diferencia de lo que pasaba anteriormente, las Superbikes no se emiten ni en Eurosport/MAX ni en RTVE.
¿Cuántas vueltas se darán en las carreras de WSBK 2026 en Misano?
Las carreras largas del Mundial de Superbikes, tanto la Race 1 del sábado como la Race 2 del domingo, en el Misano World Circuit Marco Simoncelli se disputarán a 21 vueltas. Además, la carrera Superpole del sábado será a 10 giros, como estipula el reglamento. Por otra parte, las carreras de Supersport 600 serán a 18 vueltas, y las de WorldWCR y WorldSPB, a 12.
Así llega el Mundial de Superbikes 2026 a la Ronda de Misano
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