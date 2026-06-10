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WSBK Misano

Horarios de la ronda de Misano de WSBK 2026 y cómo verla en TV

El Mundial de Superbikes sigue este fin de semana, del 12 al 14 de junio, con la séptima ronda de la temporada 2026, en Misano. Apunta los horarios y cómo verla en TV.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
WSBK, Aragón

El motociclismo no para, y este fin de semana, del 12 al 14 de junio, toca Mundial de Superbikes. La temporada 2026 del campeonato de las motos derivadas de serie sigue adelante con su séptima ronda. Tras MotorLand Aragón, toca una nueva visita a Italia, al Misano World Circuit Marco Simoncelli, para la ronda de casa del implacable líder de la clasificación general, Nicolò Bulega, a quien tratará de parar Iker Lecuona. Apunta los horarios de este finde en Misano y cómo verlo todo en directo por la televisión, gratis.

Qué pasó en la anterior ronda, en Aragón:

Horarios de la Ronda de Misano de WSBK 2026 para España

Viernes

Día Evento Hora
Viernes 12 de junio Libres de WorldWCR 09:00 - 09:25
Viernes 12 de junio
 Libres de WorldSPB 09:40 - 09:05
Viernes 12 de junio
 Libres 1 de WorldSBK 10:20 - 11:05
Viernes 12 de junio
 Libres 1 de WorldSSP 11:20 - 12:00
Viernes 12 de junio
 Superpole de WorldWCR 13:30 - 13:55
Viernes 12 de junio Superpole de WorldSPB 14:10 - 14:35
Viernes 12 de junio Libres 2 de WorldSBK 15:00 - 15:45
Viernes 12 de junio Superpole de WorldSSP 16:00 - 16:40

Sábado

Sábado 13 de junio Warm Up 1 de WorldWCR 09:00 - 09:10
Sábado 13 de junio
 Warm Up 1 de WorldSPB 09:20 - 09:30
Sábado 13 de junio Libres 3 de WorldSBK 09:40 - 10:00
Sábado 13 de junio Warm Up 1 de WorldSSP

10:10 - 10:20
Sábado 13 de junio Superpole de WorldSBK

11:15 - 11:30
Sábado 13 de junio
 Carrera 1 de WorldWCR

12:00
Sábado 13 de junio
 Carrera 1 de WorldSPB

13:00
Sábado 13 de junio Carrera 1 de WorldSSP

14:00
Sábado 13 de junio Carrera 1 de WorldSBK

15:30

Domingo

Domingo 14 de junio Warm Up 2 de WorldWCR

08:55 - 09:05
Domingo 14 de junio Warm Up de WorldSBK

09:15 - 09:25
Domingo 14 de junio
 Warm Up 2 de WorldSPB

09:35 - 09:45
Domingo 14 de junio Warm Up 2 de WorldSSP

09:55 - 10:05
Domingo 14 de junio Carrera Superpole de WorldSBK

11:00
Domingo 14 de junio
 Carrera 2 de WorldWCR 11:50
Domingo 14 de junio
 Carrera 2 de WorldSPB 12:45
Domingo 14 de junio Carrera 2 de WorldSBK 14:00
Domingo 14 de junio Carrera 2 de WorldSBK 15:15

Para la ronda de Misano, las carreras largas de WSBK serán para España a las 15:30 horas de la tarde, la del sábado, y a las 14:00, la del domingo. Además, en la jornada dominical también tendrá lugar la Superpole Race, desde las 11 de la mañana. Además, junto a la categoría de Supersport 600, estarán como teloneras el Mundial Femenino de Motociclismo y la nueva categoría de SportBikes.

Cómo ver por TV la ronda de Misano (Italia) de WSBK 2026

La temporada 2026 del Mundial de Superbikes, y también esta séptima ronda del año, en Misano, podrá verse principalmente a través de DAZN, la plataforma que ofrece todo el fin de semana al completo, con los entrenamientos libres, las Superpoles y todas las carreras. Recuerda que, aunque es un servicio de pago, WSBK es un contenido gratuito. Solo necesitarás estar registrado en la web de DAZN para acceder a WorldSBK.

Además, la ronda de Misano y toda la temporada al completo también puede verse en la propia plataforma del campeonato, el SBK Videopass (que es de pago). Este año, recuerda que a diferencia de lo que pasaba anteriormente, las Superbikes no se emiten ni en Eurosport/MAX ni en RTVE.

¿Cuántas vueltas se darán en las carreras de WSBK 2026 en Misano?

Las carreras largas del Mundial de Superbikes, tanto la Race 1 del sábado como la Race 2 del domingo, en el Misano World Circuit Marco Simoncelli se disputarán a 21 vueltas. Además, la carrera Superpole del sábado será a 10 giros, como estipula el reglamento. Por otra parte, las carreras de Supersport 600 serán a 18 vueltas, y las de WorldWCR y WorldSPB, a 12.

Así llega el Mundial de Superbikes 2026 a la Ronda de Misano

Pos Piloto Puntos Australia Portugal Netherlands Hungary Czech Republic Spain
1 ItalyN. BulegaDucati 372 62 62 62 62 62 62
2 SpainI. LecuonaDucati 264 19 49 49 49 49 49
3 United KingdomS. LowesElf Marc VDS Racing Team 142 16 27 39 17 4 39
4 United KingdomA. Lowesbimota by Kawasaki Racing Team 132 16 32 21 13 19 31
5 ItalyY. MontellaBarni Racing Team 131 26 4 18 34 39 10
6 ItalyL. BaldassarriTeam Go Eleven 117 25 15 18 20 29 10
7 ItalyA. Bassanibimota by Kawasaki Racing Team 109 42 18 7 - 19 23
8 SpainA. BautistaBarni Racing Team 92 19 8 32 22 - 11
9 PortugalM. OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 85 17 39 13 16 - -
10 United StatesG. GerloffKawasaki WorldSBK Team 85 15 9 - 16 28 17
11 ItalyA. SurraMotocorsa Racing 72 11 1 1 21 22 16
12 ItalyA. LocatelliPata Maxus Yamaha 71 14 11 19 9 15 3
13 United KingdomT. MackenzieMGM Optical Express Racing 64 17 2 13 13 8 11
14 SpainX. ViergePata Maxus Yamaha 56 - 15 19 10 9 3
15 ItalyD. PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 46 16 15 10 5 - -
16 United KingdomT. BridewellSuperbike Advocates 40 - 3 3 2 11 21
17 AustraliaR. GardnerGRT Racing Team 30 3 9 4 7 3 4
18 ItalyS. ManziGRT Racing Team 28 2 5 1 7 7 6
19 NetherlandsM. van der MarkROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 16 - - - - 5 11
20 JapanT. NagashimaHonda HRC 7 7 - - - - -
21 United KingdomJ. ReaHonda HRC 4 - 4 - - - -
22 TurkeyB. SofuoğluMotoXRacing 4 1 - - 3 - -
23 ThailandS. ChantraHonda HRC 4 - 1 - 1 - 2
24
M. RatoMotoXRacing
 2 - - - 2 - -
25 United KingdomR. VickersHonda HRC 1 1 - - - - -
26
H. SoomerROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
   - - - - - -
27 JapanY. KuniiHonda HRC   - - - - - -
28 United KingdomJ. DixonHonda HRC   - - - - - -
29
T. SmitsTeam Apreco
   - - - - - -

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