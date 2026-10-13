WSBK Jerez

WSBK 2026 llega a su fin: horarios de la ronda de Jerez y cómo ver

La temporada 2026 del Mundial de Superbikes se cierra este fin de semana, del 16 al 18 de octubre, con la ronda de Jerez. Apunta los horarios y cómo ver en TV.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 13 oct 2026, 13:59

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La temporada 2026 del Mundial de Superbikes llega a su fin. Aunque ya hay campeón del mundo, Nicolò Bulega antes de dar el salto a MotoGP, y subcampeón, Iker Lecuona para completar otro gran año de Ducati, este fin de semana (16 al 18 de octubre) toca poner el broche de oro al curso con la segunda ronda en territorio español, en el Circuito de Jerez - Ángel Nieto.

Será la última cita antes de que el principal campeonato de las motos derivadas de serie afronte un desembarco de varios pilotos procedentes de MotoGP (Brad Binder, Jack Miller...), y también supondrá un 'hasta luego' de la pista andaluza. Jerez no estará en el calendario de 2027 para acometer obras de mejora: el Circuit Ricardo Tormo de Cheste ocupará su lugar como segunda ronda española junto a MotorLand Aragón, y el año que viene será China la que cierre el organigrama.

Así, apunta los horarios para este fin de semana en Jerez y cómo verlo todo gratis por la tele.

Horarios de la Ronda de Jerez de WSBK 2026

Viernes

Día Evento Hora Viernes 16 de octubre

Libres de WorldWCR 09:15 - 09:40 Viernes 16 de octubre

Libres de WorldSPB 09:55 - 10:20 Viernes 16 de octubre

Libres 1 de WorldSBK 10:35 - 11:20 Viernes 16 de octubre

Libres 1 de WorldSSP 11:35 - 12:15 Viernes 16 de octubre

Superpole de WorldWCR 13:30 - 13:55 Viernes 16 de octubre Superpole de WorldSPB 14:10 - 14:35 Viernes 16 de octubre Libres 2 de WorldSBK 15:00 - 15:45 Viernes 16 de octubre Superpole de WorldSSP 16:00 - 16:40

Sábado

Sábado 17 de octubre

Warm Up 1 de WorldWCR 09:15 - 09:25 Sábado 17 de octubre Libres 3 de WorldSBK

09:35 - 09:55

Sábado 17 de octubre

Warm Up 1 de WorldSPB 10:05 - 10:15 Sábado 17 de octubre Libres 3 de WorldSBK 10:25 - 10:35 Sábado 17 de octubre Superpole de WorldSBK

11:15 - 11:30

Sábado 17 de octubre

Carrera 1 de WorldWCR

12:00

Sábado 17 de octubre

Carrera 1 de WorldSPB

13:00

Sábado 17 de octubre Carrera 1 de WorldSSP

14:00

Sábado 17 de octubre Carrera 1 de WorldSBK

15:30

Domingo

Domingo 18 de octubre

Warm Up 2 de WorldWCR

09:15-09:25

Domingo 18 de octubre Warm Up de WorldSBK

09:35 - 09:45

Domingo 18 de octubre

Warm Up de WorldSPB

09:55 - 10:05

Domingo 18 de octubre Warm Up 2 de WorldSSP

10:15 - 10:25

Domingo 18 de octubre Carrera Superpole de WorldSBK

11:10

Domingo 18 de octubre Carrera 2 de WorldWCR 12:00 Domingo 18 de octubre

Carrera 2 de WorldSPB 13:00 Domingo 18 de octubre Carrera 2 de WorldSSP 14:00 Domingo 18 de octubre Carrera 2 de WorldSBK 15:30

Para la ronda de Jerez, una vez más las carreras largas de WorldSBK serán, para España, a las 15:30 horas de la tarde, tanto el sábado como el domingo. Además, el domingo por la mañana será la Carrera Superpole, desde las 11:10.

Además, junto a la categoría de Supersport 600 (sábado y domingo a las 14:00 horas de la tarde), estarán como teloneras SportBikes, con otras dos carreras sábado y domingo a partir de las 13:00h, y el WorldWCR (el Mundial Femenino de Motociclismo), con otra doble manga, sábado y domingo a partir de las 12 de la mañana en ambos casos.

Cómo ver por la tele en España la ronda de Jerez de WSBK 2026

La última ronda de WSBK 2026 en Jerez podrá verse en directo por televisión en DAZN. Recuerda que la plataforma ofrece el campeonato en exclusiva en español, con los entrenamientos libres del viernes, las Superpoles y todas las carreras, de todas las categorías. Aunque MotoGP o la F1 son de pago, WSBK se emite gratis: solo necesitarás estar registrado en la web de DAZN para ver WorldSBK.

Además, la ronda de Jerez también puede verse en la propia plataforma del campeonato, el SBK Videopass (que es de pago y cuyas retransmisiones son en inglés).

¿Cuántas vueltas se darán en las carreras de WSBK 2026 en Jerez?

Las carreras largas del Mundial de Superbikes, tanto la Race 1 del sábado como la Race 2 del domingo en Andalucía, se disputarán a 20 vueltas. Además, la carrera Superpole del domingo será a 10 giros. Por otra parte, las carreras de Supersport 600 serán a 17 vueltas, y las de WorldSPB y WorldWCR, a 11.

Así llega el Mundial de Superbikes 2026 a la Ronda de Jerez

Pos Piloto Puntos 1 N. BulegaDucati 664 62 62 62 62 62 62 62 57 62 49 62 2 I. LecuonaDucati 518 19 49 49 49 49 49 49 45 49 62 49 3 Y. MontellaBarni Racing Team 290 26 4 18 34 39 10 39 41 36 22 21 4 A. Lowesbimota by Kawasaki Racing Team 237 16 32 21 13 19 31 24 26 19 25 11 5 S. LowesElf Marc VDS Racing Team 225 16 27 39 17 4 39 6 29 21 21 6 6 L. BaldassarriTeam Go Eleven 214 25 15 18 20 29 10 6 22 26 22 21 7 A. Bassanibimota by Kawasaki Racing Team 208 42 18 7 - 19 23 19 25 16 15 24 8 A. SurraMotocorsa Racing 179 11 1 1 21 22 16 23 - 25 20 39 9 G. GerloffKawasaki WorldSBK Team 160 15 9 - 16 28 17 6 19 16 19 15 10 A. BautistaBarni Racing Team 137 19 8 32 22 - 11 7 8 12 6 12 11 M. OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 136 17 39 13 16 - - 12 9 1 2 27 12 A. LocatelliPata Maxus Yamaha 118 14 11 19 9 15 3 20 8 4 15 - 13 X. ViergePata Maxus Yamaha 108 - 15 19 10 9 3 9 15 15 - 13 14 T. MackenzieMGM Optical Express Racing 81 17 2 13 13 8 11 17 - - - - 15 T. BridewellSuperbike Advocates 71 - 3 3 2 11 21 5 14 4 3 5 16 R. GardnerGRT Racing Team 62 3 9 4 7 3 4 8 7 8 4 5 17 D. PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 61 16 15 10 5 - - - 2 7 6 - 18 S. ManziGRT Racing Team 46 2 5 1 7 7 6 6 - - 10 2 19 J. DixonHonda HRC 35 - - - - - - - - 5 18 12 20 M. van der MarkROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 23 - - - - 5 11 7 - - - - 21 S. ChantraHonda HRC 21 - 1 - 1 - 2 4 - 2 6 5 22 T. NagashimaHonda HRC 7 7 - - - - - - - - - - 23 J. ReaHonda HRC 6 - 4 - - - - - 2 - - - 24 B. SofuoğluMotoXRacing 4 1 - - 3 - - - - - - - 25

M. RatoMotoXRacing

3 - - - 2 - - - - - 1 - 26 L. BazMGM Optical Express Racing 3 - - - - - - - - - 3 - 27 R. VickersHonda HRC 1 1 - - - - - - - - - - 28

H. SoomerROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

- - - - - - - - - - - 29 Y. KuniiHonda HRC - - - - - - - - - - - 30

T. SmitsMotoXRacing

- - - - - - - - - - -

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