La temporada 2021 del WorldSBK arranca: previa y horarios de Aragón

Después de varios aplazamientos y cambios de calendario, este fin de semana empieza el mundial de las motos derivadas de serie. Lo hará en la primera de las cuatro rondas que este año albergará España, en el Circuito de Motorland Aragón.

El programa del fin de semana se mantiene sin cambios, con la Superpole Race junto a las dos carreras principales el sábado y domingo a las 14:00 horas. El viernes, desde las 10:30 de la mañana, ya tendremos a los pilotos dando las primeras vueltas al circuito de Alcañiz

Horarios del WorldSBK 2021 en Aragón (hora peninsular española)

Viernes, 21 mayo

10:30 - 11:15 horas | WorldSBK FP1 (entrenamiento libre 1)

15:00 - 15:45 horas | WorldSBK FP2 (entrenamiento libre 2)

Sábado, 22 mayo

09:00 - 09:30 horas | WorldSBK FP3 (entrenamiento libre 3)

11:10 - 11:25 horas | WorldSBK Superpole

14:00 | WorldSBK Carrera 1

Domingo, 23 mayo

09:00 - 09:15 horas | WorldSBK Warm Up

11:00 horas | WorldSBK Carrera Superpole

14:00 horas | WorldSBK Carrera 2

Dónde ver la ronda del WorldSBK 2021 en Aragón

Este año, además de las opciones habituales para ver en España la temporada completa del WorldSBK (DAZN, Teledeporte, VideoPass..), se suma Movistar+ gracias a su acuerdo con DAZN, por lo que contratando el paquete motor se podrás seguirlo a través de los canales habilitados en la plataforma.

Los pilotos que disputarán la cita del WorldSBK 2021 en Aragón

Hasta 23 pilotos compondrán la parrilla del WorldSBK 2021. El campeón Jonathan Rea sigue siendo el favorito. Ha volado en pretemporada, pero la competencia aumenta. En Ducati, Scott Redding ya cuenta con un año de experiencia y llega Michael Rinaldi al equipo oficial. Además, Tito Rabat aterriza desde MotoGP en el privado Barni, pero con apoyo de fábrica.

El proyecto de Honda con Álvaro Bautista ya tiene un año de rodaje y deberían empezar a verse resultados. Yamaha se ha reforzado con el campeón del WorldSSP, Andrea Locatelli, para formar equipo con Toprak Razgatlioglu. Isaac Viñales sube con la Kawasaki de Orelac, mientras que el ex de MotoGP, Jonas Folger, estará con BMW.

Pasa las fotos para ver a todos los pilotos del WorldSBK 2021

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK 1 / 23 Foto de: Kawasaki Racing Team Kohta Nozane, GRT Yamaha WorldSBK Team 2 / 23 Foto de: Yamaha Motor Racing Chaz Davies, Team Go Eleven 3 / 23 Foto de: Go Eleven Álvaro Bautista, Team HRC 4 / 23 Foto de: Honda Racing Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing - Ducati 5 / 23 Foto de: Ducati Corse Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK 6 / 23 Foto de: Kawasaki Racing Team Christophe Ponsson, Alstare Yamaha 7 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, GRT Yamaha WorldSBK Team 8 / 23 Foto de: Yamaha Motor Racing Isaac Viñales, Orelac Racing Verdnatura 9 / 23 Foto de: Kawasaki Racing Team Leandro Mercado, MIE Honda 10 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Lucas Mahias, Kawasaki Puccetti Racing 11 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Scott Redding, Aruba.It Racing - Ducati 12 / 23 Foto de: Ducati Corse Axel Bassani, Motocorsa Racing Team 13 / 23 Foto de: Motocorsa Racing Eugene Laverty, BMW Motorrad WorldSBK Team 14 / 23 Foto de: Matteo Cavadini Tito Rabat, Barni Racing 15 / 23 Foto de: Barni Racing Team Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 16 / 23 Foto de: Yamaha Motor Racing Andrea Locatelli, PATA Yamaha WorldSBK Team 17 / 23 Foto de: Yamaha Motor Racing Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK 18 / 23 Foto de: BMW AG Tom Sykes, BMW Motorrad WorldSBK Team 19 / 23 Foto de: Matteo Cavadini Samuele Cavalieri, Kawasaki Pedercini Racing 20 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Loris Cresson, Kawasaki Pedercini Racing 21 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Leon Haslam, Team HRC 22 / 23 Foto de: Honda Racing Jonas Folger, BMW Motorrad WorldSBK Team 23 / 23 Foto de: Matteo Cavadini

Calendario del WorldSBK 2021

Fecha País Circuito 21-23 mayo España MotorLand Aragón 28-30 mayo Portugal Circuito Estoril 11-13 junio Italia Misano World Circuit “Marco Simoncelli” 2-4 julio Gran Bretaña Donington Park 23-25 julio Países Bajos TT Circuit Assen 6-8 agosto República Checa Autodrom Most 20-22 agosto España Circuito de Navarra 3-5 septiembre France Circuit de Nevers Magny-Cours 17-19 septiembre España Circuit de Barcelona-Catalunya 24-26 septiembre España Circuito de Jerez - Ángel Nieto 1-3 octubre Portugal Autódromo Internacional do Algarve 15–17 octubre Argentina Circuito San Juan Villicum 12–14 noviembre Indonesia Mandalika International Street Circuit***

