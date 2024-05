Honda, desarrollo retrasado: ¿es la moto del WSBK 2024 un paso atrás?

Desde su regreso oficial al Mundial de Superbikes en la temporada 2020, Honda ha luchado por alcanzar sus objetivos en el campeonato de derivadas de fábrica. El invierno pasado, la CBR1000RR Fireblade fue actualizada con el objetivo de que Iker Lecuona y su compañero de equipo Xavi Vierge pudiesen llegar a lo más alto. Sin embargo, la esperada tendencia al alza aún no se ha materializado.

No sólo no ha llegado al ansiada mejora, sino que este año Honda se ha quedado aún más rezagada en comparación con los demás fabricantes. Debido a ello, Motorsport.com ha preguntado al piloto oficial Xavi Vierge y al director del equipo, José Escamez, cuáles son los problemas que aquejan al proyecto Superbike de HRC y cuáles son sus expectativas para el final de la presente campaña.

"Hasta ahora las cosas no han ido como esperábamos", dijo el Team Manager de HRC, José Escamez, que tomó el relevo de Leon Camier el pasado invierno. "Estoy firmemente convencido de que podemos darle la vuelta a las cosas y llegar donde queremos estar", afirmó confiado.

Xavi Vierge es actualmente el piloto de Honda mejor situado en la 14ª posición del campeonato. Mientras que su compañero de equipo Iker Lecuona, que se ha perdido varias carreras por lesión, es actualmente sólo 21º en la clasificación de pilotos. Honda ocupa el último puesto en la clasificación de constructores.

Honda no está más cerca: De grandes esperanzas a la desilusión

Gracias al nuevo modelo presentado en otoño de 2023, Vierge tenía muchas esperanzas antes del inicio del curso. Después de dos años de contrastes, el español quería recoger por fin los frutos.

"Sabíamos que tendríamos una moto nueva para esta temporada. Estaba entusiasmado y esperaba que consiguiéramos el ritmo necesario para estar delante. Desgraciadamente, las cosas no han ido como habíamos imaginado desde el inicio", señaló.

"Hemos sufrido mucho más de lo que nos hubiera gustado. Pero es sólo el principio con una moto 100% nueva", dijo Vierge, explicando los problemas. "Todavía tenemos mucho trabajo que hacer para darle la vuelta a la situación y poder ser competitivos lo antes posible".

Xavi Vierge, Equipo HRC Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Cuáles son los principales puntos débiles de Honda en WSBK

La falta de velocidad punta no es un problema para las Honda 2024. Sin embargo, la escasa tracción de la nueva prototipo es un gran problema para los ingenieros. "Tenemos un motor potente, pero siempre tenemos problemas para explotarlo", confirma Vierge.

¿Ha forzado Honda demasiado en el desarrollo del motor en busca de la máxima potencia y dejando a un lado la manejabilidad? "Somos rápidos en la recta, especialmente cuando rodamos a altas revoluciones. Sin embargo, nos cuesta aprovechar la potencia a bajas revoluciones. La tracción nos complica toda".

"Hemos conseguido mejorar la estabilidad en frenada, pero la tracción nos sigue dando más dificultades que el año pasado. Eso nos dificulta progresar en estos momentos', afirma Vierge, quien identifica el principal punto débil de la nueva Honda. "En cuanto piso el acelerador, la rueda trasera gira. Y por supuesto, no importa lo que le hagamos a la moto, la situación no cambia".

Resulta sorprendente que Honda no pueda resolver los problemas a pesar de su gran experiencia en el mundo de la competición. "Estamos trabajando en todas las áreas de la moto, en la electrónica, en el chasis, la puesta a punto. También hemos probado algunas cosas en cuanto al estilo de pilotaje. Pero hasta ahora no hemos encontrado ninguna mejora. Hagamos lo que hagamos, el problema persiste", explica Vierge en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

Xavi Vierge, Equipo HRC Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

¿Ha tomado Honda el camino equivocado en 2024?

La Honda Fireblade utilizada de 2020 a 2023 ya tenía debilidades muy reconocibles. La esperanza era que esos problemas se eliminarían por completo con la actualización de 2024. Pero no ha sido así. ¿Ha dado Honda un paso atrás con la nueva moto?

"Creo que la moto tiene potencial. Pero hasta ahora no hemos sido capaces de explotarlo", dice Vierge y reflexiona: "No sé si estamos peor que el año pasado. Lo que está claro es que los demás han mejorado. Así que, aunque no hayamos empeorado, nos hemos quedado rezagados con respecto a los demás".

Vierge culpa de esa manera indirectamente al mayor nivel del Campeonato del Mundo de Superbikes por los decepcionantes resultados de HRC. La ausencia por lesión de su compañero de equipo Iker Lecuona no ayudó al desarrollo de la nueva Fireblade, ya que se perdió las carreras de Phillip Island y Assen.

Según Vierge, cuando Lecuona se sube a la moto hace comentarios similares a los suyos: "Es positivo por un lado, pero no por el otro. Tenemos los mismos problemas, aunque tenemos estilos de pilotaje diferentes. Hay 10 kilos de diferencia entre nosotros. Pero nuestros problemas son muy parecidos".

Xavi Vierge, Equipo HRC Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Sin pérdida de motivación en HRC: elogios para José Escamez

DE normal, la falta de éxito tiene un impacto en la moral de un equipo. Pero según Vierge, los miembros del equipo siguen estando muy motivados y quieren dar la vuelta a la situación juntos.

"Todo el mundo se esfuerza por enderezar la situación. Eso es bueno, porque no tienes la sensación de ser el único piloto que lucha duro. Al contrario, siento el apoyo de todos. Todos lo dan todo", explicó.

En invierno hubo un cambio de personal al frente del equipo. José Escamez tomó el relevo de León Camier, que se marchó al Marc-VDS-Ducati. "Me llevé bien con León, hizo un buen trabajo. pero decidió afrontar un nuevo reto personal. Pero también me llevo muy bien con José, trabaja muy duro. Todos los miembros del equipo estamos unidos".

Los éxitos en otras competiciones demuestran el potencial de Honda

Con la introducción de la Triple-R en la temporada 2020, Honda presentó la versión más radical de la Fireblade hasta la fecha. Aunque el éxito en el WSBK aún está lejos, la RR-R ha impresionado en otras categorías. Honda ganó varias carreras en el TT de la Isla de Man, se proclamó campeona del mundo en el Campeonato del Mundo de Resistencia y también tuvo algunos éxitos en campeonatos nacionales de superbike como el BSB y el IDM.

Xavi Vierge, Equipo HRC Fotografía de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Mucha gente ha criticado la moto durante cuatro años. Pero hay que darse cuenta de que todos esos problemas sólo existen en el Campeonato del Mundo de Superbikes", dice José Escamez, director de HRC. "La moto ya ha demostrado su potencial en los otros campeonatos y en el Campeonato del Mundo de Resistencia. Pero las reglas de este campeonato son en parte responsables de que aún no hayamos encontrado el camino correcto aquí", aseguró José Escamez.

"Pirelli ha demostrado que fabrica buenos neumáticos. En otros campeonatos en los que se han utilizado sus neumáticos, hemos sido capaces de obtener buenos resultados. No creo que los neumáticos Pirelli sean los responsables de los problemas. Si así fuera, tendríamos que solucionar estos problemas. Es el caso de todos", subrayó el director del equipo Honda cuando se le preguntó por la marca italiana.

¿Qué más puede conseguir Honda en la temporada 2024 del WSBK?

Mirar al campeonato de constructores actualmente es una fuente de gran desilusión. Honda (26 puntos) está muy por detrás de Ducati (162), BMW (126), Kawasaki (94) y Yamaha (92). El mejor resultado en lo que va de temporada es un décimo puesto.

¿Está el podio fuera de su alcance esta temporada? "No, en absoluto. Si lo hemos conseguido en el pasado, ¿por qué no iba a ser posible ahora?", afirmó José Escamez.

"Un objetivo realista es acabar constantemente entre los 10 primeros en circunstancias normales. Por supuesto, aspiramos a algo más que estar entre los 10 primeros, pero ese sería un primer objetivo. Otro punto es la diferencia con el ganador. Nos gustaría estar más cerca y terminar las carreras a menos de diez segundos del ganador", concluyó el director del equipo HRC.

