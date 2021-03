WorldSBK: Honda desvela los colores de la nueva Fireblade de Bautista

Una jornada antes del inicio de los test colectivos en Barcelona, el equipo Honda HRC desveló cómo lucirán las dos CBR1000RR-R Fireblade que competirán en el WorldSBK 2021.

Por segundo año consecutivo, el equipo contará con el español Álvaro Bautista y Leon Haslam, después de estrenarse juntos en el arranque del nuevo proyecto de la marca del ala dorada en 2020.

Tras un año de experiencia, el equipo está listo para la nueva temporada, en la cual espera mejorar los resultados del año pasado, ya positivos, pese al poco rodaje de la moto.

Durante el invierno, Honda ha trabajado en pequeñas actualizaciones que se introducirán en los test de pretemporada desde el miércoles.

Dale al Play y disfruta de las imágenes de la nueva Honda Fireblade para el WorldSBK 2021

"Hemos tenido un invierno más largo y esto ha sido un poco extraño. Pero me he entrenado mucho y he estado muy ocupado en casa porque he sido padre por segunda vez. No veo el momento de volver a competir y estoy contento con la moto", comentó Álvaro Bautista en el comunicado de Honda

"No ha habido cambios importantes, pero sí pequeñas evoluciones que deberían darnos un setup base mejor. Hemos trabajado en muchas áreas, sobre todo en la electrónica, y nos hemos centrado en tratar de encontrar el mejor agarre trasero posible".

"Ahora aprovecharemos los test de estos días para tener todo en su sitio e intentar tener una moto más equilibrada. Ha sido difícil dar grandes pasos adelante el año pasado debido a la pandemia, pero hemos logrado aun así obtener buenos resultados y algún podio. Ahora tenemos un año de experiencia y, si esta temporada puede ser más normal, creo que podremos luchar por mejores puestos y tal vez por las victorias".

Por su parte, Leon Haslam, añadió: "Ha sido un invierno complicado y he tenido que retrasar mi plan de entrenamiento en cierto modo, pero he estado a tope estos meses, pasando tiempo en Barcelona, donde he hecho un poco de flat track, minimoto, trial y resistencia".

"Sinceramente, me siento más fuerte y en forma que nunca antes y estoy contento de volver a subirme a la CBR1000RR-R Fireblade. El año pasado sirvió de aprendizaje y la temporada fue breve e intensa. Pero ahora tenemos muchos más datos a nuestra disposición y espero poder empezar los fines de semana con una base mejor".

Honda también estrenará team manager este año, con el ex piloto Leon Camier como responsable del equipo.

"Pasare de haber sido piloto a ser team manager ha sido una decisión complicada, pero esta oportunidad de trabajar con Honda y con HRC ha hecho todo más fácil. Tengo mucha experiencia en el mundial de Superbikes y creo que puedo contribuir a este proyecto entusiasmante", apunta el ex piloto.

"El año pasado no fue fácil para ninguno y el desarrollo de la CBR1000RR-R Fireblade, una moto totalmente nueva, se vio condicionado por la pandemia y por el tiempo limitado de test. Aun así, rindió bien, fue rápido desde el comienzo y en los últimos meses ha habido muchísimo trabajo detrás en cada aspecto de la misma. Podemos dar un paso adelante y luchar por el máximo posible este año".