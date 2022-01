¿Volvería Rea a ayudar a Razgatlioglu?: ''Me duele cuando gana''

Por primera vez desde 2015 Jonathan Rea no regresó a casa con una corona. En su lugar, fue Toprak Razgatlioglu quien escribió su nombre en el escalón más alto del cajón de honor, y para analizar el incontestable dominio del piloto turco hay que echar la vista un par de años atrás, concretamente cinco.

En su debut en 2017, Toprak Razgatlioglu contó con la ayuda de los más veteranos, entre ellos el piloto norirlandés, quien, inconscientemente, le mostró el camino del éxito. Fue en otoño de ese mismo año cuando Jonathan Rea no dudó en proporcionar al piloto turco un apoyo incondicional durante los primeros meses sobre la moto.

En pruebas como la de Portimao, pudimos ver a Rea enseñando a su nuevo pupilo las bases de un pilotaje ganador y convirtiéndose, en más de una ocasión, en punto de referencia durante los comienzos de Toprak.

''En 2017 me subí a una Superbike por primera vez. Jonathan me ayudó entonces. No lo olvidaré. También me ayudó en todas las carreras de 2018'', recuerda Toprak Razgatlioglu.

Tres años después, Rea dejó de ser maestro para convertirse en rival. ''Por supuesto que ayudé a Toprak al principio con Kawasaki. Era joven e inexperto'', rememora el campeón del mundo en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

Como si de una esponja se tratase, Razgatlioglu comenzó a poner en práctica los consejos de su mentor, y durante 2021 consiguió derrotar regularmente a Jonathan Rea. Los ceros que las caídas iban dejando en el casillero del piloto de Kawasaki abrían al turco de 25 años un camino infalible hacia la corona.

''Siempre es mejor tener compañeros de equipo fuertes. Así puedes mejorar porque puedes ver lo que el otro piloto hace de forma diferente y cómo maneja la moto. Si otro piloto es más rápido con una Yamaha o una Ducati, entonces puedes achacarlo a las características y potencial de la moto. Con la misma moto, no hay excusas'', expuso Rea.

''En este sentido he podido aprender algunas cosas de Tom (Sykes), Alex (Lowes) y Leon (Haslam) en el pasado. Veo como algo positivo que tu compañero de equipo sea rápido. Cuando corrí con Carlos (Checa) en 2009, aprendí mucho de él y me di cuenta de cómo mejorar mi estilo de conducción para ser un mejor piloto''.

A pesar de una incansable batalla por el título, Razgatlioglu y Rea mantienen la buena relación que les unió hace cuatro años. ''Siempre hay que respetar al otro. Tenía una mejor relación con Toprak que con la mayoría de mis otros rivales. Claro que me duele cuando me gana. No diría que me alegro por él, pero hay que quitarse el sombrero en este caso''.

''No hay nada peor que cuando nadie te felicita en el parque cerrado, y yo tengo que felicitar a Toprak. Está haciendo un gran trabajo. Me motiva para trabajar más, porque si le gano a él, estoy ganando a un piloto absolutamente superior'', concluyó el norirlandés.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK, Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team 1 / 3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK 2 / 3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Toprack Razgatlioglu, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK 3 / 3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images