El campeonato del mundo de Superbikes ha sido siempre el hermano ‘pobre’ de MotoGP. Sin embargo, la impactante irrupción en 2019 del debutante Álvaro Bautista, al manillar de una Ducati, con la que ganó ininterrumpidamente las once primeras carreras del calendario (16 en total), puso en el mapa de los aficionados el WorldSBK, que durante la pasada temporada tuvo un seguimiento, sobre todo en España, sin precedentes.

Un año después, y pese a ese fogonazo inicial, Bautista ya no está en Ducati, y se ha convertido en el piloto escogido por la todopoderosa HRC para liderar el proyecto de Honda en SBK, y volver a reverdecer unos laureles que hace ya muchos años que no lucen.

Honda ganó los tres primeros campeonatos del mundo de constructores de SBK (1988 a 1990), y repitió el título en 1997 (John Kocinski). Pero desde entonces, nunca más la marca alada ha conseguido llevarse el título de fabricantes, que se han repartido Ducati (17), Aprilia (4), Suzuki (1), Yamaha (1) y los últimos cinco años de forma consecutiva Kawasaki con el imbatible Jonathan Rea.

En HRC quieren acabar con esa larga sequía y han confiado en Bautista para desarrollar una moto que les devuelva a la victoria, la CBR1000RR-R Fireblade SP 2020.

Esta misma semana, Bautista estuvo con su equipo en el Circuit de Barcelona, donde se celebraron dos jornadas de test, y Motorsport.com pudo mantener una entrevista con el piloto español.

Pregunta. ¿En qué momento decidiste fichar por Honda y por qué?

Respuesta. Todo empezó en el verano de 2019, cuando tenía la renovación con Ducati sobre la mesa. Honda llegó con prisas de que querían hacer un proyecto totalmente nuevo, con HRC involucrado y con la intención de hacer una moto ganadora. Vinieron hasta mi casa de Talavera (Madrid) Sato San y Kuwata San (Tomonori Sato y Tetsuhiro Kuwata, Project Leader y vicepresidente de HRC, respectivamente) directamente a hablar conmigo, lo que me demostró que había un gran interés. Me dijeron que no podían enseñarme nada del proyecto en ese momento, pero me aseguraban que estaban terminando una moto ganadora para SBK, que la intención era volver a ganar. En ese momento me sentí muy valorado por Honda, muy querido, y eso me motivo a dar ese paso. En el otro equipo (Ducati) sabía lo que iba a tener este año y Honda me daba una cosa nueva que me ilusionaba, igual que me ilusionó la idea cuando me ofrecieron por primera vez venir a SBK. Entonces pensé: ‘si esto llega de esta manera es porque tiene que ser’, y di el paso. Ya sabes que cuando HRC quiere algo y pone toda la carne en el asador, lo consigue. Así que se que tarde o temprano tendremos opciones de luchar por el Mundial de SBK.

P. Y ahora que ya estás inmerso en este nuevo proyecto, ¿qué te aporta Honda que no te daba Ducati?

R. Honda me aporta una fábrica entera detrás de mi. Sinceramente me siento como si estuviera en MotoGP, los ingenieros, el trato, la manera de trabajar, todo es igual que en la máxima categoría, lo único que cambia es que en lugar de un prototipo, en el box tengo una moto de calle. Escuchan todos mis comentarios, están evolucionando la moto con mis datos e indicaciones, entonces noto que estoy haciendo, o tratando de hacer, una moto ganadora. Lo que tenía antes era la moto y ya está, no había evoluciones, no había. Funcionaba bien la moto y ya está. Aquí siento que estoy en un proyecto mucho más ambicioso.

P. ¿Cuánto tiempo crees que vais a necesitar para convertir la CBR1000RR-R Fireblade en una moto ganadora?

R. Pues no lo sé. Realmente, desde la primera vez que me subí a la moto hasta ahora hemos recogido muchos datos, hemos intentado mejorar cosas, pero donde vamos a dar el paso adelante es ahora. Durante el parón por el virus, en Japón han estado trabajando muy duro en cosas que aquí no tenemos, porque de hecho los ingenieros no han podido venir por la situación, pero que las tendremos en el próximo test. Vamos a tener un montón de cosas para probar y todo dependerá de si acertamos o no. Muchas veces pruebas las cosas en la moto con una idea clara, pero no siempre funcionan. Si somos capaces de hacer funcionar todo lo que hemos pedido, muy pronto vamos a ser competitivos”.

P. ¿Sigue Álvaro Bautista teniendo alma de piloto de MotoGP? ¿Se mantiene la ilusión de volver allí algún día?

R. Yo soy piloto. Está claro que siento que en MotoGP no pude demostrar todo lo que yo creo que hubiera podido demostrar. Quizá porque nunca estuve en el momento y el sitio justos. Sinceramente, si tuviera una oportunidad en MotoGP con un equipo oficial y opciones de ganar, sí me gustaría intentarlo. Pero solo en esas condiciones, porque ahora estoy en SBK con una moto que va a ser ganadora y yo también quiero divertirme y luchar por victorias. Volver a MotoGP para estar en una moto satélite, sinceramente, no. Ya estuve y no es lo que quiero.

P. ¿Hay objetivo claro para este año, o 2020 es una temporada de preparación?

R. No lo teníamos antes de empezar y ahora, con todo lo que ha pasado, mucho menos aún. Está claro que tanto Honda como yo queremos ganar, pero no nos hemos marcado un objetivo a corto plazo, pero si podemos ganar este mismo año, mejor. Para luchar por el título es otra cosa, y menos con un calendario recortado, que eso nos perjudica. Si logramos llegar a final de temporada estando delante y luchando por ganar alguna carrera, sería un éxito.

P. ¿Te ha sorprendido mucho el fichaje de Pol Espargaró por Honda para 2021?

R. A ver, ¿sorprendido?, lo que realmente me sorprende es por qué se hacen los fichajes tan pronto, cada vez antes. Ni siquiera han visto el posible potencial que pueda tener Alex Márquez en MotoGP. Está claro que Honda quiere tener los pilotos más rápidos posible en sus motos. Pol es un piloto muy rápido, muy trabajador, muy agresivo, algo que quizá a la moto le pueda funcionar bien. Ni me sorprende, ni me deja de sorprender, lo que está claro es que todo se hace muy pronto, sin haber visto nada de la temporada.

P. Y para un piloto joven y sin experiencia en MotoGP, como Alex Márquez, ¿esta jugada crees que puede ser un golpe para él?

R. Yo creo que él se ha encontrado estar en MotoGP un poco por sorpresa. Lo que tiene que hacer es disfrutar, aprovechar que ahora está en un equipo oficial, y demostrar lo que es capaz de hacer. Se que el primer año es difícil, pero mira Quartaro en su primer año lo competitivo que logró ser. Alex puede ir progresando durante la temporada y demostrar que merece la moto oficial.

P. Tienes el mismo manager que Andrea Dovizioso, que no es otro que Simone Bastistella, que el otro día planteó, incluso, la posibilidad de que el italiano se tomara un año sabático. ¿A esa edad y en un mundo tan competitivo, crees que un piloto como Dovi puede tomarse un año sabático?

R. Mira Alonso (Fernando, el piloto que vuelve a F1 con Renault), que vuelve el año que viene. Nunca se sabe, lo importante es lo que te he dicho, que cuando vas a un sitio tener garantías. A lo mejor, Dovi donde puede estar no le apetece o no le gusta, pero quiere seguir corriendo pero no en esas condiciones. En ese escenario, te tomas un año sabático, no te quemas, refrescas las pilas y luego estoy donde quiero y como quiero.

P. Y la maniobra de Danilo Petrucci fichando por KTM para correr en el equipo satélite, ¿cómo la has visto?

R. La he visto que en Ducati no le querían y se ha buscado la vida y había ese sitio. KTM no es tonta y sabe los pilotos que tiene y el potencial de cada uno. Ellos hacen la gestión dentro del equipo y va a tener material oficial, un poco como cuando estaba al final con Pramac corriendo con la moto de fábrica.

P. En MotoGP hay una dinastía clara con Márquez, campeón de seis de los últimos siete campeonatos, y en SBK la cosa empieza a parecerse, con Rea ganando los cuatro últimos años. ¿En un deporte en el que se cubre una vuelta de 4 kilómetros con una diferencia de menos de una décima, cómo puede haber esos dominios tan claros?

R. Hay muchos factores, entran en juego las lesiones, un poco la suerte. Pero lo que está claro es que lo importante es la continuidad y la experiencia. Márquez está en el mismo equipo desde que debutó en MotoGP, lo conoce todo perfectamente, todas las piezas están engranadas, la moto está hecha para él, se siente fuerte, con confianza. En una vuelta la diferencia, como dices, puede ser muy pequeña, de una milésima, pero hay muchos otros detalles, pequeñas tonterías que sumadas te marcan la gran diferencia. Aquí pasa lo mismo con Rea, lleva mucho tiempo en Kawasaki, conoce al equipo, toda la fábrica trabaja exclusivamente para él, las carreras, las gomas, todo lo tiene por la mano. Muchos pilotos podemos estar cerca, pero al final siempre gana él. En este deporte, con tanta igualdad, los pequeños detalles son esenciales.

P. El año pasado ganaste 16 carreras en tu debut en la categoría y con la moto, ¿cómo ves a tu anterior equipo, con Scott Redding?

R. Es muy difícil hacer lo que se logró el año pasado, llegar y siendo un rookie ganar 16 carreras. Redding tiene más experiencia ahora que yo el año pasado, ya que ganó el británico con esta moto en 2019. Sin embargo, veo este año más pilotos en el nivel más alto. El año pasado al principio solo despuntábamos Rea y yo, pero ahora veo a más corredores, será difícil repetirlo. Pero les veo bien y competitivos, Ducati es una moto difícil de ganar.

P. A Toprak Razgatlioglu, ¿le ves como un posible piloto para MotoGP?

R. No lo sé. Tendría que hacer el cambio ya, el próximo año. Si no, no lo veo.