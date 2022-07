Bautista: "No voy a las carreras a ganar, yo ya no tengo que demostrar nada"

Cargar el reproductor de audio

Los primeros compases de Alvaro Bautista en 2022 le han situado como claro referente en WSBK. El piloto de Talavera de la Reina se encuentra al frente de la clasificación, con seis victorias a sus espaldas y 36 puntos de diferencia respecto a su rival a batir, Jonathan Rea.

Pregunta: De 12 carreras disputadas no ha bajado del podio en ninguna de ellas. La Ducati Panigale V4 R parece hecha para usted. ¿Cómo se siente?

Respuesta: Considero que estoy disfrutando con la moto. Me encuentro muy a gusto con la Ducati desde el primer momento que me subí a ella. Es una moto que me permite conducir como quiero y exprimirla al 100%. Aparte de los resultados, que son buenos, lo importante es que me siento seguro y me estoy divirtiendo. Eso es lo que me hace conseguir esos números.

Esta es una temporada en la que el nivel de la categoría es muy alto, y somos tres pilotos los que estamos luchando con el cuchillo entre los dientes. Es el mejor momento para aprovechar esas sensaciones y luchar contra ellos.

P: ¿Cuál cree que es su fortaleza contra Toprak Razgatlioglu y Jonathan Rea?

R: La constancia y el saber administrar los neumáticos a larga distancia. Siempre soy capaz de mantener el ritmo al principio y final de carrera y a ellos les cuesta un poco más. Son más explosivos. Así que creo que es mi punto fuerte, aunque en el cuerpo a cuerpo contra Jonathan Rea y Toprak es complicado batirles. Alguna vez les he ganado, pero de 10 me ganan 8. Siempre que puedo intento llevarles a mi terreno y a ver si hay suerte.

P: La experiencia siempre es un plus en el palmarés de un piloto. Sin embargo, en el mundo de la competición, el deportista se encuentra en constante crecimiento. ¿Cómo considera usted que ha crecido en estos últimos años?

R: El día que creas que sabes todo, quédate en tu casa, porque te van a caer palos por todos los sitios. Tienes que hacer y rehacer. Tienes que adaptarte a las nuevas circunstancias. Yo tengo mucha motivación y me estoy readaptando y mejorando en muchos puntos como piloto. Creo que estoy en el buen camino.

Durante los años con Honda intenté ser mejor cada día. Eso me ha hecho más fuerte porque nunca me he dejado por vencido, porque tengo ganas de montar en moto. He corrido 20 años en la élite, no necesitaba demostrar nada y para no estar disfrutando es para pensar 'me quedo en mi casa'. Pero yo quería seguir y siento que todavía puedo dar más. Esas ganas y esa motivación me hicieron luchar, porque era lo que quería. Por eso, cuando me salió la oportunidad de Ducati, estaba aun más motivado y saqué más fuerza.

P: ¿Qué nos podría decir sobre la temporada de Jonathan Rea y Toprak Razgatlioglu? ¿Qué ha aprendido de ellos?

R: No hace falta presentación para ellos porque son super top. Este año el nivel ha subido porque estamos rodando más rápido, tanto en vuelta rápida como en distancia de carrera. Hemos batido récord en prácticamente todos los circuitos. El nivel ha subido y ellos se han adaptado a ese cambio.

Entre los tres hemos subido el nivel, porque hemos sido los únicos capaces de estar a ese nivel. Hay un escalón entre nosotros y el resto, a quienes les está costando más llegar.

De mis rivales he aprendido cómo gestionar las carreras. No soy como ellos, porque cada uno es diferente, pero intento aprender cómo batirles. Intento entender sus puntos fuertes y débiles y sobreponerlos con los míos y aprovecharme de ello para ser superior.

P: ¿Considera que ha habido un punto de inflexión?

R: El punto clave fue en Holanda, cuando [Toprak y Rea] tuvieron el choque y ahí pude beneficiarme de esa acción, pero por el resto, los dos están a gran nivel. A Toprak se le ha resistido la primera victoria, pero seguramente le veamos ganar más carreras. Creo que lo están haciendo igual de bien que yo.

P: ¿Cuál cree que ha sido la clave del impacto de Toprak Razgatlioglu en WSBK?

R: Fue muy positivo. Toprak viene de categorías más inferiores como Superstock. Ha ido llegando y se ha ido haciendo un nombre gracias a su talento. Es joven y todavía puede demostrar mucho más. Es muy ambicioso y quiere continuar ganando. Eso es muy positivo.

Él es turco y haber sido campeón del mundo, ha hecho que se hable todavía más del campeonato. Es bonito tener a un turco en una Yamaha y un inglés en una Kawasaki. Los tres somos muy distintos con tres marcas distintas, y eso es muy bonito para el campeonato.

P: Ducati no gana desde 2011. ¿Podrá Bautista acabar con la mala racha?

R: Hace muchos años que Ducati no gana. Eso quiere decir que las otras marcas han estado más fuertes. No lo sé, pero de momento la cosa va en buen camino. En 2019 estuve bien, pero me faltaba experiencia, no conocía bien los neumáticos, etc. La moto en ese momento era nueva y los ingenieros tampoco tenían mucha referencia. Poco a poco íbamos escribiendo un libro del que ahora tenemos muchos capítulos.

Yo también he estado escribiendo el mío propio, y ahora, que hemos juntado los dos, estamos intentando sacar el máximo partido posible. Veremos cómo va la cosa. En 2019 iba muy bien, pero no esperaba cómo empezamos ni tampoco como terminamos...Creo que este año lo importante será no cometer ningún error.

Ahora yo quiero dar lo mejor de mí y a partir de ahí el resultado ni me importa, de verdad. No me importa ganar, ni hacer segundo ni tercero. Si yo puedo disfrutar, con eso me vale. No me siento presionado de tener que ganar, porque yo lo que quiero es disfrutar.

P: Ganar es motivo de celebración, pero la presión, en ocasiones, es parte de la ecuación de ser líder en la competición. ¿Cómo lleva su gestión?

R: Seré sincero: lo que yo pedía a esta temporada era volver a disfrutar con la moto. He hecho dos años muy difíciles con Honda en los que, sinceramente, ni yo me adaptaba a la moto ni conseguimos adaptar la moto a mí. Han sido dos años muy difíciles y duros. No he podido dejarme llevar y no disfruté, así que no era yo.

Ahora no voy a las carreras a ganar. Voy a disfrutar, y estoy disfrutando las batallas con ellos. Me siento muy cómodo en el cuerpo a cuerpo y defender de la mejor manera posible. Cuando hago tercero estoy contento y cuando hago primero, también. Tengo cero presión y no tengo que demostrar nada.

P: Tras renovar con Ducati para 2023, ¿cómo planea su futuro en los próximos años?

R: De momento, el año que viene seguiré corriendo. Tengo mucha motivación y creo que incluso con todos los años que llevo corriendo, todavía me siento capacitado para mejorar en algunos aspectos como piloto. A nivel personal estoy en un momento feliz de mi vida, tuve a mis dos hijas y estoy disfrutando mucho. Gestionar dos bebés es más difícil que gestionar un fin de semana de carrera (risas).

Creo que el ser feliz fuera de la pista, con la familia y disfrutando cada momento, te crea una estabilidad y una concentración. No me planteo nada. Voy poco a poco, año a año. Para 2023 tengo muchas ganas de seguir corriendo. Si no pasa nada raro ni lesiones ni nada, voy a seguir corriendo y disfrutando y al máximo.